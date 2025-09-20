Jsme z masa a kostí. Sněmovnu vrátíme lidu, slibuje jednička Stačilo! Bobošíková

Robert Božovský
  15:47
S jedničkou středočeského Stačilo! Janou Bobošíkovou, která za toto uskupení kandiduje coby nestraník, jsme se potkali v Lidicích. Jak sama říká, má k obci, vyhlazené v roce 1942 nacisty, hluboký vztah. V minulosti stála v čele místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a je čestnou předsedkyní spolku Lidice Memory.
Zkuste mě stručně přesvědčit, proč bych měl volit Stačilo!
Stačilo! kandiduje proto, aby vrátilo Sněmovnu lidem. Zní to asi jako fráze, ale současná Sněmovna je plná lobbistických a marketingových zájmů. Stačilo! tvoří skupina lidí z masa a kostí, kteří nechtějí být jejich loutkami. Alespoň jeden příklad. Vyšla zajímavá kniha Cirkus Fiala a ta velmi nezakrytě popisuje, jak se připravovalo zastropování cen elektrické energie, což je velmi bolestná záležitost v naší ekonomice. V zákulisí se sešli čeští energobaroni se šéfem hospodářské komory, na všem se domluvili a pak to bylo předloženo vládě. A Stačilo! je tady proto, abychom této kabinetní a zákulisní politice udělali konec.

Jaká je vaše role ve struktuře Stačilo!? Na jakou oblast se zaměřujete?
Především na ekonomii a bezpečnost.

Žijete v Praze, ale kandidujete ve Středočeském kraji. Jaké jsou vaše vazby na tento region?
Bydlím na okraji Prahy, ale Středočeský kraj znám a mám k němu blízký vztah. I proto se scházíme v Lidicích, kam jezdím dlouhá léta. A nebudu také nijak zastírat, že Stačilo! chtělo nasadit ve středních Čechách mediálně zdatnějšího kandidáta, který se dokáže postavit dalším známým lídrům, kteří tu kandidují, jako je třeba ministr vnitra Vít Rakušan.

Byla jste předsedkyní lidické organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Na tuto funkci jste ale rezignovala, protože byli svazem vyznamenáni lidé, kteří se podíleli na sankcích předlistopadového režimu. Teď reprezentujete uskupení, v němž jsou komunisté hnací silou...
Já v tom žádný velký rozpor nespatřuji. Na kandidátce Stačilo! jsou členové KSČM. Ale mezi těmi současnými a předlistopadovými členy vidím v podstatě spojitost pouze jedinou, a to je prezident na Hradě. Ten byl v KSČ před listopadem 1989.

Jak můžete z pozice poslankyně Středočeskému kraji pomoci? Vedení kraje si stěžuje například na nespravedlivý a zastaralý systém přerozdělování daňových výnosů státem, na němž kraj tratí.
Ministr vnitra a bývalý starosta Kolína Rakušan nebo hejtmanka Pecková, která starostovala v Mnichovicích, říkají, že komunální problematiku a rozpočtové určení daní (RUD) dobře znají. Ale nic s tím neudělali. Ve Sněmovně sice už leží schválená novela RUD, ale podle mě není vůbec optimální. A pokud ve volbách uspějeme, budeme muset změnit nejen tento zákon, ale také návrh státního rozpočtu, v němž například ministerstvu dopravy chybí desítky miliard na dopravní stavby. A další desítky miliard chybí pro sociální služby.

Dalším důležitým tématem středních Čech je veřejná doprava. Kraj i Praha od příštího roku zdraží jízdné. Vy chcete vrátit zrušené slevy na jízdném pro seniory a studenty. Bude pak ale na veřejnou dopravu dost peněz?
Vždy, když chcete někam peníze dát, musíte je někde vzít. A Stačilo! říká zcela jasně: Udělejme audit veřejných financí a podívejme se, kde se plýtvá. A ve státním rozpočtu je plýtvání více než dost. Takže lepší kontroly povedou k tomu, že se ty peníze najdou. Stačilo! rozhodně nemá v programu řešit deficity rozpočtu zvyšováním daní pro občany.

Stačilo! chce referendum o vystoupení České republiky z EU a NATO. Nestala by se pak naše země osamělým „kůlem v plotě“?
Má to dvě části. Zaprvé je to naplnění ústavy, kde je zákon o referendu. A zadruhé, dělejme referenda o důležitých věcech, o kterých mají rozhodovat občané. K tomu je ale důležitá příprava s důkladným vysvětlením všech pozitiv i negativ, která by to přineslo. Nemyslím si, že by Česká republika zůstala kůlem v plotě. Referendum je určitý proces, stejně jako vývoj mezinárodní situace. Ale zeptejme se lidí, jestli chtějí dál v EU a NATO být, a nechme je rozhodnout.

A jak by hlasovala bývalá europoslankyně Jana Bobošíková v referendu o vystoupení ČR z EU?
Nyní jednoznačně pro vystoupení.

Měl by podle vás náš stát omezit vojenskou pomoc Ukrajině?
Úkolem politiků je jednat. A já si myslím, že kdyby utichlo dodávání zbraní, tak si možná všichni sednou k jednacímu stolu. Takže já v tomto jednoznačně říkám: Přestaňme s vyzbrojováním Ukrajiny, soustřeďme se na případnou humanitární pomoc, ale rozhodně nepřilévejme dalším zbrojením olej do ohně. Rusko-ukrajinský konflikt, jakkoliv je bolestný a tragický, není válkou České republiky. To není naše válka.

S jakým výsledkem byste byla ve volbách spokojena?
Já nemám odhady ráda. Ve Stačilo! se snažíme udělat vše pro to, aby volební výsledek byl co nejlepší.

Je něco, zač byste současnou vládu Petra Fialy pochválila?
Počkejte, musím chvilku přemýšlet... Omlouvám se, ale ne.

