Pražská koalice Spolu představila program pro volby, má devět priorit

„Při sestavování programu jsme vycházeli ze zkušeností našich komunálních politiků. V téměř všech městských částech totiž máme své starosty, místostarosty a radní. Jsou to právě oni, kdo moc dobře vědí, co občany v Praze trápí a co by chtěli změnit. Takovou zkušenost nemůže žádná jiná strana nabídnout,“ vysvětluje lídr SPOLU pro Prahu Bohuslav Svoboda (ODS).

Program koalice je postavený na 9 klíčových prioritách. „Mezi klíčové body našeho programu patří především doprava, dostupnost bydlení, proveditelný plán údržby městské zeleně, odpovědné a vyrovnané hospodaření a skutečná digitalizace. Nejde ale ani tolik o témata, která budou podobná u většiny kandidujících stran, ale o přístup k nim. Praha potřebuje odpovědné vedení, které Pražanům nabídne profesionální správu města a koncepční řešení a které bude jednat předvídatelně a uvážlivě. A koalice SPOLU pro Prahu je právě takovou silou, „ říká Jiří Pospíšil (TOP 09).

„Pražští lidovci budou jako součást pražské koalice SPOLU hrát roli sociálního svědomí. Budeme prosazovat jednodušší život pro rodiny i seniory. Zaměříme se na řešení krize bydlení a na ekologická řešení, která nebudou neúměrně zatěžovat obyvatele Prahy. Neopomene ani kulturu a pražské památky odrážející historii našeho města., „ slibuje Jan Wolf (KDU-ČSL).

Podrobný program voliči najdou na webu www.spoluproprahu22.cz .