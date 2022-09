Okamžitě zastavíme pirátské sociální experimenty, říká jednička SPD v Praze

Ceny energií neustále rostou. Má se hlavní město spoléhat při jejich zajištění na řešení na úrovni státu, nebo hledat i vlastní cesty?

SPD má komplexní řešení drahých energií. Využijeme městem vlastněných akciových společností k nákupu energií napřímo od výrobců mimo lipskou burzu, kde energie násobně zdražují zahraniční překupníci. Město již vlastní 100 procent Pražské plynárenské a je třeba dokoupit zbývající procenta Pražské energetiky a Pražských vodovodů a kanalizací. Rovněž do zahraničí nebudou nadnárodním společnostem odcházet dividendy. Město určí ziskovost potřebnou pro optimální chod těchto společností a Pražanům bude moci prodávat energie za férové ceny.

Velké téma současnosti představuje zelená energie a alternativní zdroje. Pomohou také metropoli?

Je třeba diverzifikovat zdroje energií - podporovat fotovoltaiku na střechách a tepelná čerpadla, vybudovat druhou velkou ZEVO spalovnu odpadků, zřídit bioplynky využívající biologický odpad a uvažovat o oddělování tzv. šedé vody v novostavbách na závlahy.

Otázka bydlení patří k vaším volebním prioritám. Jak lze v Praze zajistit dostupné byty?

Hlavní město musí maximálně využít svůj obecní bytový fond. SPD okamžitě zastaví pirátské sociální experimenty, kdy se s byty plýtvá na ubytování sociálně nepřizpůsobivých. Byty budou pouze pro slušné. Praha musí rozšiřovat svůj bytový fond také dostatečnou novou výstavbou.

Co si k tomu hlavní město musí zajistit?

K tomu nepotřebuje zbytečně nákladné agentury, které si prosadila současná koalice, aniž postavila jediný byt - výstavbu zajistí odbor městského investora. Jako komplexní pomoc občanům k získání bytů existuje několik zásadních kroků - maximální zrychlení schvalovacích procesů, maximální snížení DPH pro bytovou výstavbu a prodej bytů, zavedení půjček pro novomanžele a rodiny s malými dětmi s minimálními úroky, podpora družstevní výstavby, granty pro úpravu bývalých kanceláří v širším centru města na byty, rekonstrukce prázdných městských bytů a jejich přidělení Pražanům.

Školství také patří mezi vaše hlavní témata. Rodiče si stěžují na nedostatek míst na různých typech a stupních škol. Co dělat pro zajištění dalších kapacit?

Praha musí pružně reagovat na zvyšující se poptávku mezi obyvateli. Je třeba navýšit počet míst ve školkách, základních a středních školách tak, aby český rodič neměl žádný problém s umístěním svého dítěte! Pro ukrajinské děti je třeba zajistit umístění do zbývajících volných kapacit. V případě, že nejsou, musí magistrát využít volné budovy, které předělá na provizorní ukrajinské školy. Nesmí se stát, že jakékoliv dítě zůstane bez vzdělání. Nejde však jen o to, aby všechny děti měly v hlavním městě dostupná místa ve školách, ale aby také počet žáků ve třídě byl maximálně do třiceti, a to pro zachování kvalitní výuky.

Praha potřebuje další školy. Kdo se má o jejich výstavbu postarat?

Nové školy dle stupně musí být budovány ať už městskými částmi, či městem. Vykročení správným směrem je Metodika pro kontribuce developerů, v EU jsou pro to obdobné programy. Zde v rámci nových projektů budou investoři finančně zajišťovat odpovídající kapacity. Metodika však musí být upravena na základě dalšího kola diskusí s městskými částmi, profesními organizacemi a individuálními developery. Z důvodu nedostatku pozemků pro veřejnou vybavenost je třeba opět budovat několikapatrové školy městského typu. K optimalizaci nákladů a tím i možnosti většího počtu projektů lze využívat modulární systémy.

Hesla o dobudování klíčových dopravních staveb v hlavním městě bývají předvolební klasikou. Podaří se třeba Městský okruh dostavět už v příštích čtyřech letech?

Dostavba Městského a Pražského okruhu jsou potřebné kroky pro zprůjezdnění pražské aglomerace, vyjmutí tranzitní dopravy z města a možnosti omezeného vjezdu do centra města v hranicích Pražské památkové rezervace. Řešení je brzděno několika problémy – finanční náročností stavby, výkupy pozemků, délkou schvalovacího procesu a potřebou všech do toho mluvit. Zde si musí zákonodárci a právníci ujasnit, co jsou priority státu a města a hranice veřejné diskuse a blokace. Není možné, aby jednotlivci či městská část dlouhodobě blokovali prioritu státního či městského významu.

Památkáři, nebo developeři? Je možné smysluplně vyvážit vztah mezi novou výstavbou a důslednou ochranou pražské památkové zóny?

Shodou okolností můj technický doktorát z Německa je na téma novostaveb v městských památkových rezervacích. Od 19. století se vznikem památkové péče spolu soupeří tři směry - progresivní, klasický a analytický. Podobnou diskusi vnímám i v Praze, vážím si jak Odboru památkové péče na magistrátě, tak i NPÚ a Klubu za starou Prahu. Je třeba hledat vzájemný konsenzus. Praha je jedno z nejkrásnějších měst na světě, ale musí být městem k současnému žití a nebýt skanzen. Doba divokých developerů je již pryč a vnímaní historických hodnot města je všeobecně zakořeněno.