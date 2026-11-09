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Soud změnil výsledky voleb v Kladně, ODS přišla o jeden mandát

Autor: ,
  14:55
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Flipper77Creative Commons

Soud po přepočítání výsledků změnil výsledky komunálních voleb v Kladně. ODS přišla o jeden mandát, naopak Kladeňáci získali jeden navíc. Koalici to neovlivní.

Jako neplatnou označil krajský soud ve zveřejněném rozhodnutí volbu kandidáta Jana Kruliše (ODS) a jako řádně zvolenou Barboru Částovou (Kladeňáci), která byla dosud první náhradnicí.

Kladeňáci tedy ve volbách získali 11 mandátů, stejně jako Volba pro Kladno, která se už dohodla na koaliční spolupráci s ODS a ANO. Podle původních výsledků voleb měla nová koalice 21 mandátů v zastupitelstvu se 33 křesly, nově to je 20 mandátů. Má tedy nadále většinu. Kladeňáci jsou spolu s Unií pro Sport a zdraví v opozici.

Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu

„Jsme samozřejmě spokojeni s tím, že naší stížnosti dal soud za pravdu,“ řekla lídryně Kladeňáků Anna Gamanová.

Dodala, že ačkoli to dříve uzavřenou koalici už zřejmě neovlivní, hnutí to dává silnější mandát k dalším jednáním s ostatními kluby o prioritách a také o personálním zastoupení v kontrolním a finančním výboru a v komisích. „Kvitujeme s nadšením, že máme jednu třetinu zastupitelstva,“ dodala Gamanová.

Uskupení Kladeňáci podalo k soudu stížnost kvůli extrémní odchylce výsledku v jednom z volebních okrsků. Ve všech kladenských okrscích, kterých je zhruba 60, mělo hnutí dvojciferný výsledek, pouze v obvodu 29 ve Školské ulici získalo jen necelá tři procenta hlasů.

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