V letošním roce zbankrotovalo v Praze už přes 400 podnikatelů. Jak jim chcete zlepšit podmínky?
Hlavním problémem jsou pro ně ceny energií. Když se na ně podíváte, Praha přes kupní sílu vychází jako úplně nejdražší město z celé Evropy, to se týká i podnikatelské sféry. Extrémně jim tedy pomůže, když ceny energií snížíme přes regulovanou složku a dále výkupem minoritních akcionářů ČEZ. Vedle toho chceme přejít více z dotační politiky na odpisovou.
|
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPOLU přišlo o půlku voličů z roku 2021
Jak se pražští podnikatelé tváří na znovuzavedení EET?
V drtivé většině s tím nemají problém. Většina z těch, kterých by se to týkalo, zejména v pohostinství a službách, tvrdí, že zrušením EET byli znevýhodněni ti poctiví.
Poslanci v tomto volebním období strávili ve Sněmovně rekordně dlouhou dobu, přesto se na spoustu zákonů nedostalo. Jak se stavíte k novele jednacího řádu Sněmovny, která by omezila délku projevů jednotlivých poslanců?
My jsme nikdy nebyli nějak kategoricky proti novele jednacího řádu. Nicméně obstrukcím nikdy nezabráníte a nejde jen o délky projevů. Ano, my jsme obstruovali prostřednictvím přednostního práva, ale zase vládní koalice blokovala schůze kumulováním přestávek. Problém byl také v přístupu vládních poslanců. Jejich filozofii demonstruje věta Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) o tom, že máme stát v koutě a šoupat nohama. Na to jsme nepřistoupili, a proto jsme byli adekvátně razantní.
Ve formě pouhého návrhu zůstal systém e-Turista, který měl sloužit i k regulaci služeb typu Airbnb. Je to téma pro další volební období?
Ano, ten problém je obrovský a neudržitelný, takže jsem pro nejpřísnější variantu regulace, tedy že by se do toho systému mohly zařazovat jen byty zkolaudované jako ubytovací zařízení.
Důvodem bytové krize je ale vedle toho i délka povolovacích procesů. Jak to celé urychlit?
Prvně se musí vrátit stavební zákon Kláry Dostálové (ANO). Máme ho připravený, teď v září bychom ho měli dokončit. To přinese centrální stavební správu, takže nebudeme mít situaci, kdy každá obec rozhoduje jinak. Zjednodušeně řečeno, jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. To ale samo o sobě nestačí. Musí se rychle a adekvátně pracovat na územním plánování. Poté je to o motivačních faktorech všech čtyř typů bytů, tedy družstevních, obecních, státních i firemních. Strašně se podceňuje firemní výstavba. Pojďme motivovat firmy, aby stavěly pro své zaměstnance.
Předvolební rozhovory
Redakce iDNES.cz přináší předvolební rozhovory s pražskými lídry stran, hnutí a koalic, které mají podle průzkumů volebních preferencí šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Volby proběhnou v pátek a sobotu 3. a 4. října.
Často se mluví o zdanění spekulantů s byty, kteří si je kupují jen jako investici a nechávají je prázdné. Jaký na to máte názor?
Netrestal bych lidi za úspěch. Uvědomme si, že investiční byty, jakkoliv z toho taky nejsem nadšený, mají mikrodopad na celkovou nabídku bydlení. Ve finále někdo vydělá peníze a pak je alokuje, někdo je dá do banky, někdo nakoupí byty. To přece není nic trestného.
Měl by stát spolufinancovat projekty, na které Praha nemá vlastní prostředky, jako jsou Vltavská filharmonie a Městský okruh?’
Vždycky záleží na schopnosti se dohodnout. Stát se asi nemůže tvářit, že ho to nezajímá, na druhou stranu těch projektů je hodně. Úkolem Prahy je si určit priority. Vltavská filharmonie je rozumný projekt, taková stavba tu skutečně chybí, takže jsem otevřený k debatě o zapojení státu. Spolufinancování Městského okruhu už jsme kdysi řešili a tehdy to mělo být součástí směny za pozemky v Letňanech, kde jsme chtěli vybudovat vládní čtvrť. A i do budoucna by to muselo být něco za něco.
|
ANO po volbách odmítá jednat o požadavcích na odchod z EU a NATO, řekl Havlíček
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že stát přenechá pozemky v Letňanech Praze, aby zde postavila dostupné bydlení. Je pro vás tedy budoucnost tohoto území už uzavřená?
To vůbec ne. Nedávno jsem se tam byl podívat a je to ideální místo, kde by mohly vznikat státní byty.
Volební rádce iDNES.cz
V Praze je z celé republiky nejtěžší dostat se na střední školu. Jak může stát pomoct navýšit kapacity?
Nedržel bych se striktně toho, že střední školy mohou být jen krajské nebo privátní. Proč by nějaké nemohl vybudovat stát? Dovedu si představit, že by na svých pozemcích mezi Prahou a Středočeským krajem vybudoval kampus. Máme už dnes připravenou studii, jak by to mohlo vypadat, ale má to ještě mnoho ale. Byl by to propojený kampus čtyř nebo pěti odborných technických středních škol. Samozřejmě by musel být větší, dejme tomu pro dva nebo tři tisíce studentů. Tohle by mohl být pilotní projekt, který určitě příští vláda nestihne vybudovat, ale mohlo by se to připravit.
Zestátňování ČEZ, výstavba státních bytů, středoškolský kampus. To všechno zní velmi nákladně. Kde na to chcete vzít finance?
ČEZ je vysoce návratná investice, takže tam to není problém. Navíc to vykoupí ČEZ ze svých prostředků, ne stát. Celá řada věcí se dá udělat spolu s privátním sektorem prostřednictvím PPP projektů. Na ty státní byty by se daly použít peníze na obranu. Ty mají nakonec jít i do infrastruktury, tak proč bychom za ně nemohli postavit byty pro vojáky, policisty nebo hasiče, což posílí vnitřní bezpečnost. A nakonec nám s financováním toho všeho pomůže hospodářský růst, který musíme rozjet.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS