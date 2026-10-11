Například v Říčanech u Prahy už popáté vyhrálo Klidné město, které získalo 56,58 procenta hlasů a 13 z 21 zastupitelů. Dosud jich mělo 10.
„Budeme další čtyři roky poctivě pracovat, aby ty naše Říčany byly dál nejlepším městem nejenom tady v republice, ale úplně na celém světě,“ poděkoval na sociálních sít voličům starosta David Michalička s odkazem na opakovaný úspěch města v průzkumu společnosti Obce v datech, podle nějž se v Říčanech žije nejlépe v zemi.
„Našimi hlavními prioritami bude revitalizace Masarykova náměstí, vyřešení dešťových vod v kanalizaci a dušení zdraví našich dětí,“ nastínil Michalička.
Klidné město kdysi přivedl na radnici známý televizní moderátor a pozdější starosta Říčan Vladimír Kořen, který už v minulých ani letošních obecních volbách nekandidoval.
Michalička se stal starostou v prosinci 2020 poté, co Kořen rezignoval. Svůj odchod zdůvodnil hlavně kauzou bytů na Komenského náměstí, které se měly převést za symbolickou stokorunu nájemníkům. Kořen s takovým postupem nesouhlasil.
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V Čelákovicích s největší pravděpodobností obhájí post starosty Josef Pátek (ODS), který je také krajským radním pro dopravu. Občanští demokraté získali 64,24 procenta hlasů, což znamená 15 zastupitelů, o dva více než minule. To jim opět umožňuje vytvořit jednobarevnou radu města.
„Tak skvělý výsledek jsem neočekával. Máme čtyři prioritní S-oblasti: senioři, sport, silnice a služby. Je před námi velká demografická výzva, na kterou budeme muset reagovat,“ konstatoval Pátek.
V Jesenici u Prahy uspěli Nezávislí pro Jesenici s podporou Starostů. Dostali 64,3 procenta hlasů, což znamená 15 křesel v 21členném zastupitelstvu. O dvě více než dosud. S velkou pravděpodobností nezávislí opět obsadí i všechna křesla v radě. „Zaměříme se na revitalizaci náměstí v centru, nový lesopark nebo dokončení další etapy obchvatu,“ uvedl starosta Pavel Smutný.
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Ke změně dojde na radnici v Hostivici přestože i zde vítězné sdružení HOme – Hostivice město: originál od roku 2018 posílilo o jeden mandát.
Starostkou se po dvouleté pauze zřejmě opět straně jeho lídryně Klára Čápová, která nahradí Josefa Juránka, který tentokrát kandidoval za ANO. Juránek před čtyřmi lety také kandidoval za HOme. Z této kandidátky byl zvolen zastupitelem.
V průběhu volebního období ale nastaly ve vedení města rozkoly a spory. Po rozpadu původní dohody Juránek dojednal novou většinu a v roce 2024 se ujal funkce starosty.
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„Přestože máme v zastupitelstvu většinu a slavíme velké vítězství, v pondělí večer ale nejspíše, pokud se na tom sdružení shodneme, začneme vyjednávat i s dalšími menšími subjekty a pozveme je do koalice. S dosavadním starostou ale v koalici nepočítáme. Našimi prioritami bude modernizace fotbalového stadionu. Sportovišť máme ve městě málo a do budoucna plánujeme i stavbu sportovní haly. Soustředíme se také na seniory a rodiny, které o ně pečují,“ uvedla Čápová.