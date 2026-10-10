Kolínsko „uzmul“ Michael Kašpar (STAN), jehož podpořilo více než 45 procent voličů. Starosta Kolína se za týden utká ve druhém kole s bývalou poslankyní a manažerkou neziskových organizací Andreou Brzobohatou, která získala necelých 26 procent hlasů.
„Pokud bych ve druhém kole prohrál, byl bych určitě zklamaný. Myslím si, že v senátu má být člověk, který v daném volebním obvodu žije a pracuje pro něj. Co vím, tak paní Brzobohatá z regionu není a nikdy v něm nepůsobila (Andrea Brzobohatá má trvalé bydliště v městysi Škvorec v Praze-východ, pozn. red.),“ řekl iDNES Kašpar s tím, že v případě zvolení se vzdá postu náměstka středočeské hejtmanky.
Naopak se nevedlo kandidátu ODS a současnému starostovi Poděbrad Romanovi Schulzovi, jehož 16,5 procent hlasů na postup nestačilo.
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Do druhého kola v obvodu Příbram podle postoupil obhajující senátor Petr Štěpánek (STAN). Zatímco před šesti lety postupoval do finálového kola se ziskem 22 procent hlasů, nyní jich obdržel téměř dvojnásobek. Za týden ho vyzve primářka rehabilitačního centra v Příbrami Barbora Daňhová, která obdržela 25,5 procent hlasů.
„Senátor má být pomocnou rukou starostů a obcí. O to víc si vážím především podpory pěti desítek starostů a starostek z našeho regionu. Je to pro mě velký závazek a zároveň potvrzení, že spolupráce má smysl,“ uvedl Štěpánek.
Dál jde mladá pirátka i ředitel školy
Nejtěsnější rozdíl mezi postupujícími kandidáty v kraji byl na Kladensku. Současná (a historicky nejmladší) senátorka Adéla Sucharda Šípová (Piráti) zvítězila se ziskem 30,8 procent hlasů, což bylo o pouhého 1,5 procenta více než kandidát ODS Petr Paták.
„Z celého srdce děkuji za hlasy, podporu a důvěru. Od vítězství nás dělí už jen poslední krok. Budu proto nesmírně vděčná, když mi lidé dají svůj hlas i příští týden. Chci pro ně dál pracovat a hájit jejich zájmy v senátu,“ vyhlásila Šípová, která se v horní komoře parlamentu věnuje především sociálním tématům.
Jejím vyzyvatelem bude ve druhém kole ředitel Střední odborné školy a učiliště v Kladně Petr Paták.
„Jsem naprosto spokojený; o senátorské křeslo se ‚popereme‘. Očekával jsem že dosavadní senátorka Šípová a kandidát ANO Aleš Gerloch budou největšími konkurenty. Kampaň jsme nevypustili, pracovali jsme a zafungovalo to. Očekával jsem velmi vyrovnaný výsledek a to se potvrdilo. Ve druhém kole budeme opět na nové startovní čáře,“ řekl iDNES.cz Paták.
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Na Lounsku, kam spadá spadá i Rakovnicko a severozápadní část Kladenska, se o křeslo v jednacím sále Valdštejnského paláce utká za týden obhajující senátor Ivo Trešl (STAN) s podnikatelem v zemědělství a automobilovým závodníkem Jaroslavem Mikolášem (ANO).
Větší šance na úspěch ve druhém kole bude mít původní profesí lékař Trešl, který v tom prvním získal 43,3 procent hlasů, zatímco Mikoláš „jen“ 25,7.
„Je to moje politická premiéra a děkuji voličům, kteří mi dali důvěru. Očekával jsem že při postupu do druhého kola se střetnu s Ivo Trešlem, kterého chci nyní porazit. Vsadil jsem na kontaktní kampaň a byl hodně mezi lidmi. Dosud mě znali v podstatě jen zemědělci a lidé z motosportu jako automobilového závodníka,“ dodal Mikoláš.