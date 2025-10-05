Na celorepublikové úrovni získalo hnutí ANO téměř 35 procent hlasů. Překvapil vás tento výsledek i s ohledem na průzkumy, které vám dlouhodobě přisuzovaly o pět procent méně?
Je to určitě velmi příjemné překvapení. I proto, že kampaň stávající koalice byla hnána nefér útoky, že snad chceme směrovat naši republiku na východ. Přitom jak Andrej Babiš, tak Karel Havlíček dokola opakovali, že setrvání v Evropské unii a NATO je pro nás nepřekročitelná červená linie.
Podobně jsme byli nařknuti, že zpochybňujeme ruskou agresi na Ukrajině, což je nesmysl. My jsme i tak vydrželi být celou dobu naprosto čitelní, a proto jsem rád, se voliči rozhodovali na základě programu. Současná vláda navíc nedoručila v domácí politice a třeba ani v mé oblasti školství lidem vůbec nic.
Ve středních Čechách jste druhou koalici SPOLU porazili o sedm procent. S tím musíte být asi také spokojený...
Jistě. Za hlavní důvod považuji, že naše krajská kandidátka byla vyváženým mixem zkušených osobností ze sněmovny a exekutivy a mladých komunálních politiků; ať už šlo třeba o Kladno či Příbramsko. Výsledek je o to cennější, že řada stran nasadila do kraje celostátní lídry a byl v tomto ohledu nejnašlapanější ze všech. Moc mě potěšily i preferenční hlasy, které mi lidé dali i přesto, že nejsem Středočech.
Čím si to vysvětlujete?
Asi tím, že jsem se jako ministr školství hodně zabýval právě středočeskými tématy. Problematika kapacit základních a také mateřských škol, k tomu pak překryvy mezi krajem a Prahou ohledně středního školství pro mě byly dominantní. Takže pokud jsem byl s nějakým krajem v intenzivním kontaktu, tak mimo můj domovský Jihomoravský region to byly právě střední Čechy.
V současnosti jednáte o povolební spolupráci s SPD a Motoristy. Upřednostňoval byste jednobarevnou vládu s podporou těchto stran, nebo koalici, v níž by ANO nemělo všechny ministerské posty?
Jednoznačně preferuji první variantu; tedy menšinovou vládu hnutí ANO. To by totiž znamenalo, že bychom mohli nejlépe plnit náš program a zároveň za něj nést plnou zodpovědnost. Pevně doufám, že SPD a Motoristé na tuto formu spolupráce přistoupí.
O vás se hovoří jako o žhavém kandidátovi na ministra školství. Počítáte s tímto postem?
V politice je možné všechno, nicméně touto ambicí se netajím od zahájení kampaně. Rád bych totiž navázal na to, co jsem ve svém prvním mandátu jako ministr začal. Tedy modernizaci českého školství, ať už jde o obsah vzdělávání nebo o podporu vysokých škol.
Na jaké kroky byste se chtěl z pozice šéfa rezortu školství zaměřit ve Středočeském kraji?
V době, kdy jsem byl v ministrem, odstartovaly projekty nových svazkových škol kolem Prahy, které jsou vidět až nyní. Je však smutné, že investiční program na rozvoj škol v prstenci kolem metropole nepokračoval. Byl připraven i investiční podprogram pro rozvoj dalších oblastí, ale současná vláda nejen nepřišla s nějakým novým, ale neotevřela ani ten připravený. Nový ministr se tedy nyní musí vrátit k tomu, co přineslo výsledky, tedy zejména tvorbu a modernizaci míst na základních školách.