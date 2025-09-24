Chceme být rozhodující silou v příští vládě, říká středočeský lídr STAN Rakušan

Aleš Kubelka
  12:04
Starosta, náměstek hejtmanky, poslanec, ministr vnitra. Pokud by strmá politická kariéra předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pokračovala i nadále, mohl by po sněmovních volbách vést z pozice premiéra příští vládu. Ostatně ambicí na post příštího šéfa kabinetu se bývalý dlouholetý šéf kolínské radnice netají.
Lídr hnutí STAN Vít Rakušan v předvolebním Rozstřelu. (16. září 2025)

Lídr hnutí STAN Vít Rakušan v předvolebním Rozstřelu. (16. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
10 fotografií

„Chceme být rozhodující silou v příští vládě,“ říká v rozhovoru pro MF DNES středočeský a zároveň celostátní lídr Starostů.

Předpokládám, že byste se nezlobil, kdyby výsledky voleb do sněmovny kopírovaly ty loňské krajské. V nich sice zvítězilo hnutí ANO, ale druzí Starostové nakonec vytvořili koalici se SPOLU a díky těsné většině pokračují v čele hejtmanství.

Děláme všechno pro to, aby to tak bylo. A také pro to, abychom se – tak jako ve Středočeském kraji – dokázali na demokratickém, prozápadním spektru domluvit a dali lidem naději, že pozitivní scénář je možný. Náš region je v tomto ohledu dobrým příkladem ještě z jednoho důvodu. Hejtmanka Petra Pecková dokázala ve zmíněných krajských volbách dosáhnout na výsledek, který vysoce přesahoval nejen naše odhady, ale i volební potenciál Starostů ve Středočeském kraji.

Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše

Právě v něm má hnutí STAN pravidelně největší podporu voličů ze všech regionů, ať už jde o parlamentní, krajské či komunální volby. Čím si to vysvětlujete?

Především tím, že tady na všech těchto úrovních děláme politiku, která je pro Starosty typická; lidskou, racionální, s hmatatelnými výsledky. Zároveň i odvážnou. Nebojíme se dělat rozhodnutí, která jsou nepříjemná, ale nutná. V mém případě to bylo třeba odmítnutí výstavby nové sportovní haly, když jsme na ni v Kolíně v minulosti neměli. V případě hejtmanky to bylo například zrušení nesmyslně vysoké slevy na MHD, která by vedla k podfinancování investic do dopravy.

„Volby nejsou jen o souboji ANO a SPOLU.“ Rakušan a Hřib se ohradili proti Fialovi

V minulých volbách do dolní komory parlamentu získala koalice PirStan, složená z vašeho hnutí a Pirátů, v regionu 19,5 procenta hlasů. S jakým výsledkem byste byl spokojen na začátku října?

Se stejným, když ho jako Starostové uděláme tentokrát samostatně. Myslím, že to není nerealistické. Leckoho možná překvapila naše vyslovená ambice jít „do čela“. Dát té příští vládě, ideálně znovu postavené na půdorysu demokratických proevropských stran, silnější otisk starostenské politiky postavené na větší lidskosti a ochotě zabývat se i problémy lidí, kteří nás zrovna nevolí. Nechceme být druhá nejlepší volba a nejsme ničí „béčko“.

Volební kalkulačka 2025

Nebylo by s ohledem na očekávaný zisk Starostů v kraji taktičtější, kdybyste vedl kandidátku v jiném regionu, kde tak silnou podporu nemáte?

Možná bylo, ale my netaktizujeme. Nejen já, ale všichni naši kandidáti, a to je možná úplný unikát mezi politickými stranami, kandidujeme tam, kde žijeme, kde nás lidé znají. To, že jiní lídři vyjíždějí třeba do Moravskoslezského kraje posbírat hlasy, ačkoliv žijí v Průhonicích nebo Praze, považuji trochu za podvod, ale především za zbabělost.

Volební rádce iDNES.cz

Stále platí, že po volbách budete chtít spolupracovat s koalicí SPOLU a že odmítáte vyjednávat s hnutím ANO, SPD a Stačilo!?

Jestli chceme vládu bez populistů a extremistů, jestli chceme zachovat prozápadní, plně funkční demokracii, není v tuhle chvíli jiná možnost než spolupracovat se SPOLU a Piráty. To říkám opakovaně a usiluju také o to, aby všechny tyto formace daly jasně najevo, že o takovou spolupráci stojí. Současně věřím, že můžeme sehrát i roli určitého mostu mezi ODS a Piráty, kde to v minulosti někdy dost skřípalo.

Lídr hnutí STAN Vít Rakušan v předvolebním Rozstřelu. (16. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
10 fotografií

Kraji by výrazně pomohla změna rozpočtového určení daní, která nyní nereflektuje, že v regionu přibylo od jeho vzniku čtvrt milionu obyvatel. Proč se zatím nepodařilo prosadit tuto úpravu?

Protože ne každému leží spravedlivý rozvoj regionů na srdci stejně jako nám. My ve spravedlivějším financování krajů smysl vidíme, a rozhodně ne proto, že teď na něj zrovna doplácí právě střední Čechy, kde máme hejtmanku. Změnu podporoval například i náš bývalý hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Dobrý politik umí nadřadit spravedlivý princip nad osobní prospěch. Jen je takových politiků pořád málo. Po krajských volbách, kde na leckteré úřady nově zasedli hejtmani za ANO, však šance na tuto potřebnou změnu padla.

Z Dozimetru podle politologů vytěží Piráti. Část voličů STAN i SPOLU k urnám nedorazí

Kraj trápí i přetížené silnice, zejména v okolí Prahy. Má tento dlouhodobý problém podle vás nějaké řešení?

Ano, ale bohužel ne rychlé a jednoduché. Jednak jsou to pokračující investice do P+R parkovišť v kombinaci s posilováním příměstské hromadné dopravy, opravami silnic a výstavbou obchvatů v čele s Pražským okruhem. Nutnou podmínkou ovšem je, aby na tyto klíčové investice bylo. To je třeba důvod, proč kraj nešel cestou populistického zvýšení slev na veřejnou dopravu. Dnešní malý dárek voličům by totiž v budoucnu vyústil v neschopnost financovat důležité dopravní stavby.

Nedostatek financí trápí také ředitele škol v regionu, nemají zejména na odměny nepedagogických pracovníků. Jak jim chcete pomoci?

Platy nepedagogických zaměstnanců bude nově hradit zřizovatel právě prostřednictvím rozpočtového určení daní. Dostane jasně dané prostředky podle počtu žáků a typu školy. A zřizovatel s nimi může nakládat podle svého. Tedy má daleko větší volnost a variabilitu, jak zaplatit schopné lidi.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Velkým problémem je i nedostatek míst na všeobecně zaměřených středních školách. Jak se ho budete snažit řešit?

Jen za poslední tři roky jsme navýšili kapacity na středních školách v regionu o tisíce míst. Protože je velmi poptávané právě všeobecné vzdělávání, připravujeme nejenom výstavbu nových gymnázií v Černošicích, Jesenici nebo Roztokách u Prahy, ale snažíme se hledat nová místa i na těch stávajících, k nim nyní přibývají také lycea. Umím si navíc představit, že s přispěním státu, kraje a hlavního města vznikne velký středoškolský kampus, který poskytne vzdělávání až pěti tisícům žáků.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Chceme být rozhodující silou v příští vládě, říká středočeský lídr STAN Rakušan

Starosta, náměstek hejtmanky, poslanec, ministr vnitra. Pokud by strmá politická kariéra předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pokračovala i nadále, mohl by po sněmovních volbách vést z pozice premiéra...

24. září 2025  12:04

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:29,  aktualizováno  10:59

Policejní manévry na pražské I. P. Pavlova. V podezřelém batohu bylo oblečení

Kvůli podezřelému odloženému zavazadlu před provozovnou kavárny zasahovali ve středu ráno na pražské zastávce I. P. Pavlova policisté a pyrotechnik. Z bezpečnostních důvodů tramvaje jedním z...

24. září 2025  8:32,  aktualizováno  9:27

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Exekutor a jeho asistenti zasahovali v paláci Savarin v centru hlavního města. Podle informací iDNES.cz přišli v souvislosti s předběžným opatřením městského soudu, který firmě provozující expozici...

23. září 2025  13:55,  aktualizováno  24.9 7:13

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Dvě dívky se nevrátily domů. Jednu už policisté našli, po druhé stále pátrají

Policie v pondělí vyhlásila pátrání po dvou dívkách, které opustily svá bydliště v Praze. Jednu z nich už našla, je v pořádku. Policisté nadále hledají čtrnáctiletou dívku, která odešla z dětského...

23. září 2025  15:50,  aktualizováno  19:59

Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení

Slávističtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru MOL Cup výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení...

23. září 2025  15:55,  aktualizováno  18:42

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

23. září 2025  17:52

Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile

Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován...

23. září 2025  17:15

Když porazíme SPD, nechá si Hřib zaplést mé dredy, slibuje exšéf Pirátů Bartoš

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny získali Piráti pouhé čtyři mandáty, z toho jediný ve Středočeském kraji. Tehdy kandidovali v koalici PirStan a kvůli kroužkování kandidátů STAN utržili...

23. září 2025  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.