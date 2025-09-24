„Chceme být rozhodující silou v příští vládě,“ říká v rozhovoru pro MF DNES středočeský a zároveň celostátní lídr Starostů.
Předpokládám, že byste se nezlobil, kdyby výsledky voleb do sněmovny kopírovaly ty loňské krajské. V nich sice zvítězilo hnutí ANO, ale druzí Starostové nakonec vytvořili koalici se SPOLU a díky těsné většině pokračují v čele hejtmanství.
Děláme všechno pro to, aby to tak bylo. A také pro to, abychom se – tak jako ve Středočeském kraji – dokázali na demokratickém, prozápadním spektru domluvit a dali lidem naději, že pozitivní scénář je možný. Náš region je v tomto ohledu dobrým příkladem ještě z jednoho důvodu. Hejtmanka Petra Pecková dokázala ve zmíněných krajských volbách dosáhnout na výsledek, který vysoce přesahoval nejen naše odhady, ale i volební potenciál Starostů ve Středočeském kraji.
Právě v něm má hnutí STAN pravidelně největší podporu voličů ze všech regionů, ať už jde o parlamentní, krajské či komunální volby. Čím si to vysvětlujete?
Především tím, že tady na všech těchto úrovních děláme politiku, která je pro Starosty typická; lidskou, racionální, s hmatatelnými výsledky. Zároveň i odvážnou. Nebojíme se dělat rozhodnutí, která jsou nepříjemná, ale nutná. V mém případě to bylo třeba odmítnutí výstavby nové sportovní haly, když jsme na ni v Kolíně v minulosti neměli. V případě hejtmanky to bylo například zrušení nesmyslně vysoké slevy na MHD, která by vedla k podfinancování investic do dopravy.
V minulých volbách do dolní komory parlamentu získala koalice PirStan, složená z vašeho hnutí a Pirátů, v regionu 19,5 procenta hlasů. S jakým výsledkem byste byl spokojen na začátku října?
Se stejným, když ho jako Starostové uděláme tentokrát samostatně. Myslím, že to není nerealistické. Leckoho možná překvapila naše vyslovená ambice jít „do čela“. Dát té příští vládě, ideálně znovu postavené na půdorysu demokratických proevropských stran, silnější otisk starostenské politiky postavené na větší lidskosti a ochotě zabývat se i problémy lidí, kteří nás zrovna nevolí. Nechceme být druhá nejlepší volba a nejsme ničí „béčko“.
Nebylo by s ohledem na očekávaný zisk Starostů v kraji taktičtější, kdybyste vedl kandidátku v jiném regionu, kde tak silnou podporu nemáte?
Možná bylo, ale my netaktizujeme. Nejen já, ale všichni naši kandidáti, a to je možná úplný unikát mezi politickými stranami, kandidujeme tam, kde žijeme, kde nás lidé znají. To, že jiní lídři vyjíždějí třeba do Moravskoslezského kraje posbírat hlasy, ačkoliv žijí v Průhonicích nebo Praze, považuji trochu za podvod, ale především za zbabělost.
Stále platí, že po volbách budete chtít spolupracovat s koalicí SPOLU a že odmítáte vyjednávat s hnutím ANO, SPD a Stačilo!?
Jestli chceme vládu bez populistů a extremistů, jestli chceme zachovat prozápadní, plně funkční demokracii, není v tuhle chvíli jiná možnost než spolupracovat se SPOLU a Piráty. To říkám opakovaně a usiluju také o to, aby všechny tyto formace daly jasně najevo, že o takovou spolupráci stojí. Současně věřím, že můžeme sehrát i roli určitého mostu mezi ODS a Piráty, kde to v minulosti někdy dost skřípalo.
Kraji by výrazně pomohla změna rozpočtového určení daní, která nyní nereflektuje, že v regionu přibylo od jeho vzniku čtvrt milionu obyvatel. Proč se zatím nepodařilo prosadit tuto úpravu?
Protože ne každému leží spravedlivý rozvoj regionů na srdci stejně jako nám. My ve spravedlivějším financování krajů smysl vidíme, a rozhodně ne proto, že teď na něj zrovna doplácí právě střední Čechy, kde máme hejtmanku. Změnu podporoval například i náš bývalý hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Dobrý politik umí nadřadit spravedlivý princip nad osobní prospěch. Jen je takových politiků pořád málo. Po krajských volbách, kde na leckteré úřady nově zasedli hejtmani za ANO, však šance na tuto potřebnou změnu padla.
Kraj trápí i přetížené silnice, zejména v okolí Prahy. Má tento dlouhodobý problém podle vás nějaké řešení?
Ano, ale bohužel ne rychlé a jednoduché. Jednak jsou to pokračující investice do P+R parkovišť v kombinaci s posilováním příměstské hromadné dopravy, opravami silnic a výstavbou obchvatů v čele s Pražským okruhem. Nutnou podmínkou ovšem je, aby na tyto klíčové investice bylo. To je třeba důvod, proč kraj nešel cestou populistického zvýšení slev na veřejnou dopravu. Dnešní malý dárek voličům by totiž v budoucnu vyústil v neschopnost financovat důležité dopravní stavby.
Nedostatek financí trápí také ředitele škol v regionu, nemají zejména na odměny nepedagogických pracovníků. Jak jim chcete pomoci?
Platy nepedagogických zaměstnanců bude nově hradit zřizovatel právě prostřednictvím rozpočtového určení daní. Dostane jasně dané prostředky podle počtu žáků a typu školy. A zřizovatel s nimi může nakládat podle svého. Tedy má daleko větší volnost a variabilitu, jak zaplatit schopné lidi.
Velkým problémem je i nedostatek míst na všeobecně zaměřených středních školách. Jak se ho budete snažit řešit?
Jen za poslední tři roky jsme navýšili kapacity na středních školách v regionu o tisíce míst. Protože je velmi poptávané právě všeobecné vzdělávání, připravujeme nejenom výstavbu nových gymnázií v Černošicích, Jesenici nebo Roztokách u Prahy, ale snažíme se hledat nová místa i na těch stávajících, k nim nyní přibývají také lycea. Umím si navíc představit, že s přispěním státu, kraje a hlavního města vznikne velký středoškolský kampus, který poskytne vzdělávání až pěti tisícům žáků.