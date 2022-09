Ve Velkém Přítočně lidé rozhodnou o stavbě nových domů

Založili petiční výbor a poté, co neuspěli u zastupitelů s žádostí o vyhlášení veřejného hlasování, se obrátili na krajský soud. Ten jim dal za pravdu a rozhodl o vypsání referenda v termínu obecních voleb.

Odpůrci stavby zároveň sestavili vlastní kandidátní listinu a jako uskupení Pro zachování charakteru a tradic našeho Přítočna se rozhodli ve volbách konkurovat Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), které drží v zastupitelstvu obce všech sedm křesel.

Ve sporu jde o developerský projekt tvořený souborem třípatrových obytných domů s několika desítkami bytů. Mají vyrůst na pozemcích mezi Velkým Přítočnem a nedalekým Kladnem.

„Plánovaná výstavba není v urbanistickém souladu s tou stávající. Svými rozměry by negativně ovlivnila životní prostředí i soukromí nynějších občanů,“ říká Jaroslav Hráský, jeden ze zakladatelů petičního výboru, lídr nového politického uskupení a majitel nemovitosti v blízkosti chystané výstavby.

Podle odpůrců by realizovaný projekt výrazně zhoršil dopravní situaci v obci, kvalitu ovzduší, zvýšil hluk. Domy mají mít podzemní garáže, při jejich výstavbě by tak mohly být narušeny prameny vody. Problémem by prý byl i velký příliv nových obyvatel obce, který by vzrostl ze současné tisícovky na tisíce dva.

Podle starosty Velkého Přítočna Jana Burgera (SNK) je záměr developera v souladu s územním plánem obce. „Pro nás by realizace znamenala mimo jiné ve spolupráci s investorem vybudování nového veřejného parku, snazší přístavbu základní a mateřské školy i rozvoj stávající infrastruktury,“ oponuje odpůrcům výstavby Burger.

Ten na stránkách obecního úřadu už před časem konstatoval, že kampaň proti výstavbě v obci je vedena na základě dezinformací a domněnek. Nových obyvatel by se do domů nastěhovalo zhruba sedm set v rozmezí příštích asi sedmi let. To by do budoucna obci přineslo i nemalé daňové příjmy.

Spory zasáhly i místní fotbal

V souvislosti s projektem panuje v obci dlouhodobě napjatá atmosféra. Podle informací, které se objevily na některých zpravodajských serverech, vše vyvrcholilo fyzickým napadením místostarosty Stanislava Kratochvíla (SNK) na červnové zábavě spojené s tradičními oslavami obce.

Referendum v Přítočně Počet obyvatel: 1 042 Počet voličů: 792 (data k volbám v roce 2021)

Referendum se koná spolu s komunální volbami v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin v budově obecního úřadu.

Referendum je platné, zúčastní-li se ho alespoň 35 % voličů zapsaných v seznamech.

O výsledku rozhoduje nadpoloviční většina hlasů vhozených do volebních uren.

Stalo se tak pouhé tři dny poté, co se na zasedání zastupitelů dostal do slovního sporu s jedním přítomným členem petičního výboru.

„Ošetřili jsme muže, který byl s otřesem mozku transportován do kladenské nemocnice,“ potvrdila MF DNES událost mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Případem se zabývají policisté. Vyšetřování ale podle dostupných informací stále neuzavřeli. „Odmítáme, že by si snad někdo z nás útok na místostarostu objednal,“ brání se Jaroslav Hráský.

Starosta Jan Burger se k incidentu nechce až do skončení vyšetřování vyjadřovat. Výsledky referenda, pokud budou v souladu se stavebním zákonem, podle něj bude vedení obce respektovat.

Rozpory v názorech na novou výstavbu ve Velkém Přítočně se odrazily i v místním fotbalovém klubu. Jaroslav Hráský letos rezignoval na funkci jeho předsedy s tím, že nemůže být na jedné straně ve sporu s obcí, která na druhé straně klub výrazně podporuje. Novým fotbalovým předsedou SK Velké Přítočno se tak stal starosta Jan Burger.