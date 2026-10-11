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Referendum ve Velkých Přílepech podpořilo stavbu přeložky a obchvatu

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  13:48
Dálnice D7 (ilustrační snímek)

Dálnice D7 (ilustrační snímek) | foto: ČTK

Voliči ve Velkých Přílepech podpořili v referendu, které se konalo v pátek a v sobotu zároveň s komunálními volbami, stavbu přeložky silnice II/240 spojující dálnice D7 a D8 a stavbu obchvatu obce.

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Obojí chystá Středočeský kraj, cílem je odvést tranzitní dopravu mimo centrum obce.

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Referendum zároveň vyslovuje podmínku, že Velké Přílepy trvají na tom, aby byl obchvat zprovozněn nejpozději současně s přeložkou silnice, řekla dnes starostka obce Kamila Handlová. Tah II/240 slouží jako jedna z tranzitních tras pro řidiče z okolních obcí při cestě do Prahy.

Před devíti lety lidé referendem obchvat zamítli. U záměru ale postupně přibylo několik úprav, kromě obchvatu přibyla protihluková opatření, zachování prostupnosti krajiny a upravené je i vedení silnice u mimoúrovňové křižovatky. Obec nyní bude moci podle starostky při dalších jednání se Středočeským krajem a při dalších řízeních obchvat a přeložku nejen podporovat, ale zároveň prosazovat dodržení podmínek. „Nejde o bezpodmínečný souhlas s tou stavbou,“ uvedla starostka.

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Voliči odpovídali v referendu na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec změnila svůj dosavadní nesouhlasný postoj vycházející z výsledku referenda před devíti lety a podporovala výstavbu přeložky i obchvatu, a to za dvou podmínek: obchvat Velkých Přílep bude zprovozněn nejpozději současně s přeložkou silnice a budou dodržena všechna navržená protihluková opatření a zachována prostupnost krajiny.

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V referendu hlasovalo přes 1 100 lidí, což je přes 50 procent voličů v obci. Souhlas s přeložkou a obchvatem vyslovilo 79 procent hlasujících. Referendum je platné a závazné.

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Pro budování obchvatu aktuálně pokračuje řízení o povolení záměru jeho první etapy. Pro přeložku je třeba doplnit podklady pro žádost o územní řízení.

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Její součástí budou tři etapy: první mezi D7 a Kralupy nad Vltavou, druhou obchvat Kralup a třetí úsek mezi Kralupy a obcí Úžice u D8. Termín zahájení stavby není stanovený, předpokládané dokončení je po roce 2029.

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