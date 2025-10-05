Lidé v centru Prahy odmítli koloběžky, hluk, alkohol. U Vltavy budou nonstop WC

Lidé v první městské části tak kromě šedých obálek vhazovali do volebních uren také bílé s odpověďmi na sedm otázek vyžadujících odpovědi ano - ne a většina odpovědí byla kladná. Referenda se zúčastnilo přes 45 % obyvatel, přičemž pro každou otázku jich hlasovala většina, výsledky jsou tedy pro Prahu 1 za závazné.
S tím, aby městská část přijala takové opatření, které by zakázalo provoz a parkování elektrických koloběžek na území městské části Praha 1, souhlasilo 80 % zúčastněných lidí.
Aby Praha 1 podnikla veškeré dostupné kroky k omezení provozu elektrických koloběžek a parkování elektrických koloběžek na veřejných prostranstvích na území městské části, si přeje přes 82 % občanů.
S tím, aby na území městské části, v zájmu zajištění klidu trvale bydlících občanů, bylo přijato takové opatření, které by účinně řešilo krátkodobé ubytování v bytech, které jsou určeny k bydlení, souhlasí nad 72 % obyvatel.
Aby v zájmu zajištění klidu trvale bydlících občanů a zmírnění dopadů tzv. alkoturismu, radnice usilovala o legislativní řešení, které by účinně postihovalo původce hluku z tzv. náhodných zdrojů způsobeného lidským hlasem, či upravenými motory automobilů, si přeje 72 % lidí.
Pro vznik legislativního řešení, které by umožnilo zákaz prodeje alkoholu po 22. hodině v tzv. večerkách, s cílem omezit noční pouliční popíjení v ve veřejném prostoru, je přes 60 % místních Pražanů.
Více než 70 % hlasujících by uvítalo, aby městská část usilovala o přiměřenou regulaci nadměrného hluku z elektronicky zesilovaných produkcí ve venkovním prostoru, jako například z hudební produkce na restauračních zahrádkách, barech na střechách domů, hudební produkce na lodích na Vltavě, hluk z výfuků a motorů speciálně upravených vozidel, nebo nepřiměřený hluk z koncertů.
A přes 82 % zúčastněných je pro, aby v Praze 1 bylo zavedeno opatření, které zajistí bezplatnou dostupnost bezbariérových veřejných toalet na minimálně dvou místech – na levém a pravém břehu Vltavy – přístupných 24 hodin denně.
Radní: Dobývali jsme pustý hrad
„Referendum ve mně zanechalo rozpačitý dojem. S většinou otázek může pracovat pouze magistrát, a tak jsme ve výsledku dobývali pustý hrad.
Otázky měly předem zřejmé odpovědi a navíc se týkaly oblastí, které nejsou v kompetenci městské části. Taková referenda bohužel spíše matou veřejnost, než aby přinášela reálná řešení,“ řekl iDNES.cz radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN).
„Blíží se komunální volby, úspěchy chybí, a tak je třeba se zviditelnit alespoň takto. Pozitivní alespoň je, že máme mandát připravit stavbu veřejných toalet,“ doplnil.
Místní referendum prosadila v Praze 1 koalice ODS, TOP 09, ANO a Rezidentů 1 s tím, že je potřeba řešit problém se sdílenými elektrokoloběžkami ohrožujícími obyvatele centra metropole.
Na posledním jednání zastupitelstva Prahy 1 prosadila radniční koalice konání referenda i přes odpor opozičních zastupitelů, podle kterých je zbytečné i vzhledem k tomu, že na magistrátu je připraven návrh celoplošného zákazu sdílených elektrokoloběžek, který však v červnu na jednání městské rady nepodpořili zástupci Spolu a STAN. I přesto se nakonec po mnohahodinovém jednání počet otázek v referendu rozrostl ze dvou na sedm.