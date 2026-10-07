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Lukáši, proč lžeš? Na Praze 4 vře před volbami ostrá kampaň kvůli nájmu radnice

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  10:43

Billboard s antikampaní proti Lukáši Kaiserovi Zichovi na budově Úřadu městské části Prahy 4. | foto: Robert Oppelt, MF DNES

Jen několik dní před komunálními volbami se v Praze 4 rozhořel tuhý boj o zastupitelská křesla. Na budově, kde sídlí úřad městské části, se minulý víkend objevil velkoformátový polep mířený proti zastupiteli Lukáši Kaiserovi Zichovi (STAN), který dlouhodobě poukazuje na finančně nevýhodný pronájem radnice.

Nejnovější „ozdobou“ vrchních pater budovy, kterou spolu sdílí radnice městské části Praha 4, je v současnosti velkoformátový polep s tváří Lukáše Kaisera Zichy, již doprovází text ve znění „Lukáši, proč lžeš?“

V přízemí budovy dále navazuje menší polep s textem „Příběh lži o nájmu radnice by měl skončit. Průměrný příjem z nájmu je míň než polovina toho, co tvrdíte.“

Čerstvá předvolební antikampaň na venkovní části fasády zdravotnického zařízení Medicon, jež sousedí s prostory úřadu, reaguje na tvrzení zastupitele o nevýhodně podepsané nájemní smlouvě ze strany aktuální vládnoucí koalice ODS a hnutí ANO na Praze 4. Podle Kaisera Zichy radnice za pronájem oproti jiným radnicím několikanásobně přeplácí.

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Na základě dostupných informací poukazuje zastupitel na fakt, že celkové náklady na pronájem radnice bez služeb dosáhly v roce 2025 částky přes 100 milionů korun.

V podrobnějších číslech to znamená, že za 1 m2 pronajímaných prostor platí čtvrtá městská část 730 korun. Kaiser Zicha pro srovnání uvádí příklad Úřadu městské části Praha 10, který za pronájem modernějších prostor platí 222 Kč/m2.

Nevýhodný pronájem se podle Kaisera Zichy pokoušelo hnutí STAN řešit na setkání zastupitelstva v minulosti hned několikrát, samotný bod však kvůli členům ODS nebyl do programu nikdy zařazen.

Zastupitel proto souvislost s polepem viděl právě ve vládnoucí koalici.

„Nový styl komunikace současného vedení Prahy 4, koalice ODS a ANO spoléhá na velkoplošný plakát na budově radnice s osobními útoky namísto diskuse nad faktickými daty. Vyvěšení billboardu přímo na budovu radnice, který mou kritiku označuje za lež, považuji za jednoznačnou snahu odvést pozornost od podstaty problému a zakrýt nevýhodné hospodaření,“ reagoval na polep se svou tváří Kaiser Zicha.

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Redakce vznesla dotaz ohledně polepu na oblastní kancelář ODS Praha 4, kde však o antikampani vedenou proti zastupiteli nic nevědí a odkázali na starostu dané městské části Ondřeje Kubína (ODS). Tentýž dotaz byl položen adresně i hnutí ANO pro Prahu 4. Oblastní předseda hnutí Jan Hušbauer však na dotaz neodpověděl.

Podle Aleše Berného, vedoucího PR oddělení a tiskového mluvčího městské části Praha 4, se radnice od polepu na vestibulu budovy polikliniky v ulici Antala Staška distancuje.

„Vedení městské části není zadavatelem této reklamy. Městská část Praha 4 není vlastníkem budovy a ani nemá tuto její část v pronájmu, a tedy nemá vliv na podobu či vzhled umístěné reklamy,“ stojí v oficiálním vyjádření na webu radnice.

Podle majitele budovy – firmy Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., není společnost zadavatelem ani autorem zmiňované antikampaně.

Exteriérové plochy pouze pronajímá soukromým společnostem. Budovu úřad sdílí s poliklinikou Medicon, jež je součástí podnikatelské skupiny Schneider Group vlastněnou Robertem Schneiderem.

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Na e-mailový dotaz, zda by bylo možné sdělit, kdo byl zadavatelem této kampaně, kdy se na budově polep objevil a do kdy zde bude umístěn, přišla ze společnosti Schneider Group následující odpověď: „Plochu má pronajatou společnost ROAD Company a.s. pana Roberta Schneidera. Polep byl instalován o víkendu a bez časového omezení.“

Při dotazu na společnost Schneirder Group ohledně formy a obsahu na pronajaté ploše dostala redakce následující odpověď: „Společnost ROAD Company a.s. si předmětnou plochu pronajala. K formě ani obsahu sdělení jsme se dosud nijak, a to ani prostřednictvím naší minulé konverzace, nevyjádřili.“

Sám vlastník společnosti Robert Schneider je momentálně v zahraničí. Redakci však avizoval snahu ji po svém návratu kontaktovat.

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