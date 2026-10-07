Lukáši, proč lžeš? Na Praze 4 vře před volbami ostrá kampaň kvůli nájmu radnice

Nejnovější „ozdobou“ vrchních pater budovy, kterou spolu sdílí radnice městské části Praha 4, je v současnosti velkoformátový polep s tváří Lukáše Kaisera Zichy, již doprovází text ve znění „Lukáši, proč lžeš?“
V přízemí budovy dále navazuje menší polep s textem „Příběh lži o nájmu radnice by měl skončit. Průměrný příjem z nájmu je míň než polovina toho, co tvrdíte.“
Čerstvá předvolební antikampaň na venkovní části fasády zdravotnického zařízení Medicon, jež sousedí s prostory úřadu, reaguje na tvrzení zastupitele o nevýhodně podepsané nájemní smlouvě ze strany aktuální vládnoucí koalice ODS a hnutí ANO na Praze 4. Podle Kaisera Zichy radnice za pronájem oproti jiným radnicím několikanásobně přeplácí.
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Na základě dostupných informací poukazuje zastupitel na fakt, že celkové náklady na pronájem radnice bez služeb dosáhly v roce 2025 částky přes 100 milionů korun.
V podrobnějších číslech to znamená, že za 1 m2 pronajímaných prostor platí čtvrtá městská část 730 korun. Kaiser Zicha pro srovnání uvádí příklad Úřadu městské části Praha 10, který za pronájem modernějších prostor platí 222 Kč/m2.
Nevýhodný pronájem se podle Kaisera Zichy pokoušelo hnutí STAN řešit na setkání zastupitelstva v minulosti hned několikrát, samotný bod však kvůli členům ODS nebyl do programu nikdy zařazen.
Zastupitel proto souvislost s polepem viděl právě ve vládnoucí koalici.
„Nový styl komunikace současného vedení Prahy 4, koalice ODS a ANO spoléhá na velkoplošný plakát na budově radnice s osobními útoky namísto diskuse nad faktickými daty. Vyvěšení billboardu přímo na budovu radnice, který mou kritiku označuje za lež, považuji za jednoznačnou snahu odvést pozornost od podstaty problému a zakrýt nevýhodné hospodaření,“ reagoval na polep se svou tváří Kaiser Zicha.
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Redakce vznesla dotaz ohledně polepu na oblastní kancelář ODS Praha 4, kde však o antikampani vedenou proti zastupiteli nic nevědí a odkázali na starostu dané městské části Ondřeje Kubína (ODS). Tentýž dotaz byl položen adresně i hnutí ANO pro Prahu 4. Oblastní předseda hnutí Jan Hušbauer však na dotaz neodpověděl.
Podle Aleše Berného, vedoucího PR oddělení a tiskového mluvčího městské části Praha 4, se radnice od polepu na vestibulu budovy polikliniky v ulici Antala Staška distancuje.
„Vedení městské části není zadavatelem této reklamy. Městská část Praha 4 není vlastníkem budovy a ani nemá tuto její část v pronájmu, a tedy nemá vliv na podobu či vzhled umístěné reklamy,“ stojí v oficiálním vyjádření na webu radnice.
Podle majitele budovy – firmy Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., není společnost zadavatelem ani autorem zmiňované antikampaně.
Exteriérové plochy pouze pronajímá soukromým společnostem. Budovu úřad sdílí s poliklinikou Medicon, jež je součástí podnikatelské skupiny Schneider Group vlastněnou Robertem Schneiderem.
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Na e-mailový dotaz, zda by bylo možné sdělit, kdo byl zadavatelem této kampaně, kdy se na budově polep objevil a do kdy zde bude umístěn, přišla ze společnosti Schneider Group následující odpověď: „Plochu má pronajatou společnost ROAD Company a.s. pana Roberta Schneidera. Polep byl instalován o víkendu a bez časového omezení.“
Při dotazu na společnost Schneirder Group ohledně formy a obsahu na pronajaté ploše dostala redakce následující odpověď: „Společnost ROAD Company a.s. si předmětnou plochu pronajala. K formě ani obsahu sdělení jsme se dosud nijak, a to ani prostřednictvím naší minulé konverzace, nevyjádřili.“
Sám vlastník společnosti Robert Schneider je momentálně v zahraničí. Redakci však avizoval snahu ji po svém návratu kontaktovat.