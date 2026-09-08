Účast ve volbách do pražského zastupitelstva průzkum odhadl na 45 procent. Hnutí STAN by podle modelu získalo 17,9 procenta hlasů, ANO 17,6. Piráti a Praha Sobě by shodně dosáhli na 11,9 procenta, Praha Sobě však s větší volebním potenciálem o 4,5 procent.
Volby 2026
Právě při pohledu na volební potenciál je pořadí značně odlišné. Nejvyššího dosáhli Starostové s necelými 42 procenty. Za nimi následuje koalice SPOLU pro Prahu s 38 procenty. U ANO činí potenciál 24,7 procenta.
Průzkum se respondentů ptal také na stranu, která je podle nich odpovědná za největší problémy Prahy. Ty přisuzují voliči nejvíce Pirátům. Mezi lidmi ve věku 55 let a více je označilo 48 procent dotázaných.
Pohled se však liší právě podle politických preferencí – voliči a potenciální voliči SPOLU nejčastěji uváděli hnutí ANO, Piráty řadili na druhé místo.
Za nejdůležitější dovednost budoucího primátora nebo primátorky dotázaní označili schopnost mít jasnou vizi.
Požadují také, aby primátor „nesliboval hlouposti“. Mezi potenciálními voliči SPOLU patří k důležitým předpokladům také zkušenost s vedením města. Samotní voliči koalice zdůrazňují i schopnost postavit se současné vládě.
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Politikem, kterého lidé nejčastěji uvádějí, že usiluje o funkci primátora, je Tomáš Portlík. Respondenti za jeho největší výhodu označovali zkušenosti z pozice starosty Prahy 9, dále odbornost a kompetentnost.
Nejznámějším kandidátem mezi voliči je Tomáš Portlík, za ním následují Zdeněk Hřib, Václav Láska a Adam Scheinherr. Naopak nejméně známá je kandidátka na primátorku za Motoristy Klára Sovová.
Naopak odlišný pohled poskytl průzkum volebních preferencí agentury Median pro server PrahaIN.cz. V něm naopak vedlo hnutí ANO s 23,3 procenty před STAN s 22,6 procenty a koalicí SPOLU pro Prahu s 13,9 procenty. Median pro Prahu Sobě naměřil 12,9 procenta, pro Piráty pak 10,8 procenta.
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Volby do městských a obecních zastupitelstev se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se pak uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.