Voliči na prvním místě preferují programy stran, hnutí a koalic, ale o tom, kterého kandidáta podpoří svými preferenčními hlasy, rozhoduje také jeho známost, dosavadní politické zkušenosti, nominace strany či další typické charakteristiky, jako jsou pohlaví, vzdělání, bydliště, věk či právě povolání.
|
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Každé povolání může přinášet specifické zájmy a hodnoty, které se promítají do postojů a preferencí voličů. Podle Jelínka je oproti jiným regionům Středočeský kraj v tomto směru specifický. „Tady politické strany nechtějí riskovat. Jedná se o nejlidnatější kraj, v němž se rozděluje nejvíce poslaneckých mandátů.
Proto zde zejména větší strany a hnutí nemohou postavit do čela kandidátek nějaké neznámé lidi. Je tu cítit jednoznačná snaha mít tam silné figury. V tom jsou Středočeši v mnohem lepší pozici než voliči z některých menších krajů, kde se strany složením kandidátek až tak důkladně nezabývají,“ konstatoval politolog.
„Vždy se tradovalo, že největší zájem voličů je o lékaře, učitele a podobně. To u středopravicových stran platí stále. Se změnami ve společnosti v poslední době a posilováním takzvaných antisystémových skupin, ale naopak roste odpor k elitám.
|
Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší
Vyzdvihována jsou spíše plebejská povolání. To se projevuje hlavně u voličů radikálněji naladěných opozičních stran. Vyšší vzdělání některých kandidátů pro ně dokonce může být přítěží,“ popsal MF DNES politolog Lukáš Jelínek.
Osvědčené tváře
Strany a hnutí, které mají podle volebních preferencí největší šanci ve středních Čechách uspět, proto sázejí na osvědčené a známé politiky. Například SPOLU, v jejímž čele stojí ministr dopravy a bývalý starosta Líbeznice Martin Kupka (ODS).
Nováčci v koalici moc šancí nedostali. Na dalších osmi místech kandidátky totiž obhajují své posty stávající poslanci, které na jedenáctém místě navíc doplňuje další poslanec a bývalý starosta Votic Jiří Slavík. „Nominovali jsme místní reprezentanty z regionu, na rozdíl od některých jiných stran, které sem své kandidáty, již se středními Čechami nemají nic společného, importují na základě politických rozhodnutí,“ prohlásil Kupka.
Podobnou cestou se vydali ve STAN. Lídrem jejich kandidátky je ministr vnitra a někdejší starosta Kolína Vít Rakušan, na dalších čtyřech pozicích ho následují současní poslanci parlamentu s bydlištěm ve středních Čechách. Některé další strany sáhly po lídrech jinam.
ANO v kraji nasadilo do pozice jedničky Moravana a bývalého ministra školství Roberta Plagu. Další jména však na kandidátce už reprezentují lokální politici, třeba zastupitel kraje a Dobříše, poslanec Tomáš Helebrant, primátor Mladé Boleslavi Jiří Bouška či náměstek primátora Kladna František Bureš.
Z Prahy se do Středočeského kraje vydali uspět poslanec Tomio Okamura (SPD), bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (Přísaha), ex-místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), bývalá europoslankyně a moderátorka Jana Bobošíková (Stačilo!), nebo europoslanec Filip Turek (Motoristé).
Zajímavosti z kandidátek
Kandidátní listiny ve středních Čechách kromě známých politiků nabízejí i několik zajímavých jmen. Například hnutí Česká republika na 1. místě do boje vyslalo Emanuela Vohnouta. U hudebních posluchačů je znám spíše jako zpěvák Kamil Emanuel Gott.
Na svém kontě už má několik alb. Kandidátku ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie vede v kraji bývalý úspěšný hráč basketbalu, sportovní komentátor a někdejší šéf sportovní redakce České televize Jiří Baumruk. Za ČSSD v říjnových volbách kandiduje v kraji rovněž Jiří Genzer, sochař, jehož práce byly realizovány nejen v Česku, ale také v zahraničí.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Za ANO by znovu do Sněmovny rád pronikl Stanislav Berkovec, který v minulosti moderoval mimo jiné televizní pořad Rady ptáka Loskutáka. Za STAN chce uspět hudebník a člen divadla Sklep Vladimír Vytiska. A za Stačilo! herec, dabér a spisovatel Michal Gulyáš, autor několika knih, které napsal pod pseudonymem Jon Svärd. Diváci jej mohli vidět třeba ve filmech Líbáš jako Bůh nebo Ženy v pokušení. A za Piráty kandiduje bronzová medailistka z ME v olympijském boxu Vendula Kučerová.