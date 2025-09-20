Korupce odrazuje investory, chci udělat revizi dotací, říká pražský lídr Přísahy

Adam Hejduk
  7:00
Hnutí Přísaha posílá do boje o hlasy voličů v hlavním městě jako lídra jednoho ze svých zakládajících členů, právníka a ekonoma Martina Husu. Podle jeho slov je především potřeba bojovat proti korupci. „Do budoucna se musí u platů ve veřejném sektoru zohlednit regionalita, jinak se nám bude stále hůř dařit obsazovat potřebné profese jako jsou strážníci nebo učitelé,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Zakládající člen hnutí Přísaha Martin Husa.

Zakládající člen hnutí Přísaha Martin Husa. | foto: Hnutí Přísaha

Kampaň v Praze zaměřujete především na podnikatele. V Praze jich letos už přes 400 zbankrotovalo. Jak byste jim zlepšil podmínky?
Ekonomická situace už se sice zlepšuje, ale není to žádný sprint. Za nástroj, který by jí měl skutečně nakopnout, považujeme rovnou daň. Tedy že by daň z příjmu fyzických i právnických osob a k tomu i DPH vyjma základních potravin činila jednotně 17 procent. Vedle toho bychom rádi snížili na polovinu odpisové sazby. Zároveň s tím by mělo dojít k revizi dotačních titulů s čímž souvisí vznik registru dotací, podobně jako již existuje třeba registr smluv.

Kvůli přílišné byrokracii, chybějící infrastruktuře a dalším překážkám není lehké do Prahy přivést investory. Jak byste v jejich očích zvýšil atraktivitu hlavního města?
Jedním z nástrojů je určitě zmíněná daňová optimalizace. Druhá podstatná oblast je v tomto ohledu bezpečnost. Jako jednu z největších bariér totiž vnímám korupci. Pokud se někdo rozhoduje, zda sem investuje své peníze a vidí třeba bitcoinovou kauzu, tak se zpravidla rozhodne neriskovat své prostředky ve městě a státě, kde se takové věci dějí.

S končícím volebním obdobím spadne spousta návrhů zákonů pod stůl, protože se v často zablokované Sněmovně prostě nestihly projednat. To platí i pro takové, které by Praha a další města velmi potřebovaly. Mělo by dojít prostřednictvím změny jednacího řádu k omezení délky výstupů jednotlivých poslanců?
Myslím, že je to nezbytné a to s plným vědomím toho, že by to omezilo prostor všech včetně nás. Argument, že je to nástroj opozice neberu a zdlouhavé řečnění bez jakéhokoliv přínosu dává špatný signál veřejnosti. Za mě klidně ať se výstupy zkrátí na co nejmíň to jde. Beztak je většina věcí připravených a projednaných z výborů a na vyjádření se k něčemu stačí minuta, dvě. Sněmovna není cirkus.

Nedostalo se třeba na zákon, který by zavedl systém e-Turista. Ten měl být také nástrojem k regulaci služeb typu Airbnb, o což Praha opakovaně Sněmovnu žádá. Měla by se tato služba regulovat?
Zavést by se e-Turista určitě měl. Co se týče Airbnb, jsem z těch navrhovaných variant pro střední cestu, tedy aby si každá obec sama určila, zda do toho systému pustí pouze objekty zkolaudované jako ubytovací zařízení nebo i běžné byty. Nemůžeme třeba na hotely klást mnohem přísnější nároky, když je ta služba vlastně obdobná.

Kromě toho se tím navíc prohlubuje bytová krize. Jaký recept máte na její řešení?
Chceme, aby bytová agenda přešla pod ministerstvo vnitra, protože máme v programu snížení počtu ministerstev, a aby se dotáhla digitalizace. Povolovací řízení se zkrátí tím, když zrušíme řadu naprosto zbytečných norem.

Jaký by měl být ideální mix mezi obecní a soukromou výstavbou? Developeři často vyzývají ke spolupráci, v rámci které by Praha vložila do projektu pozemek, developer tam postavil dům a část bytů přenechal městu.
Taková spolupráce smysl dává. Jak se už ukázalo, dobře připravený PPP projekt, ve kterém spolupracuje veřejný a soukromý sektor, může slavit úspěch. Ale potřeba jsou všechny typy výstavby – obecní, soukromá i třeba družstevní. V případě té obecní nejde jen o bytovou krizi, ale také o nezbytnost při zajištění lidí pro klíčové profese jako jsou strážníci nebo třeba učitelé.

Právě u těchto profesí se často mluví o tom, že se z tabulkových platů nedá v Praze vyžít. Pošťáci se o tom například už dlouho soudí. Mělo by se při odměňování ve veřejném sektoru zohledňovat, kde člověk tu práci vykonává?
V současné chvíli to můžeme částečně dohánět těmi benefity jako jsou byty a podobně. Do budoucna se ta regionalita musí zohlednit, jinak se nám bude stále hůř dařit ty potřebné profese obsazovat. A nejde jen o to, že za ty peníze nejde vyžít, ale je také úplně něco jiného dělat strážníka v Praze, je to mnohem náročnější než někde v menším městě.

Měl by se stát podílet na financování některých velkých projektů, na které Praha nemá vlastní prostředky, jako je Vltavská filharmonie nebo dostavba Městského okruhu?
Podobně jako v případě bydlení i tady vidím jako ideální cestu PPP projekty, tedy maximálně zapojit soukromé investory. Vltavská filharmonie je pro mě něco jako národní sportovní stadion. Do Prahy to určitě patří a následně bude sloužit lidem z celé země, takže by tam mělo nějaké spolufinancování státem být. A totéž tedy platí u Městského okruhu.

Řada velkých staveb, jako třeba metro D, nabírají roky zpoždění kvůli sporům o tendr. Jak tento proces zadávání veřejných zakázek zrychlit? V Česku třeba lze přezkoumat tendr až v pěti instancích, ve většině EU jsou to ale pouze tři.
Všemožně se odvolávat v různých zakázkách k antimonopolnímu úřadu je tak trochu národní sport. Určitě je tady potřeba změna legislativy. Ten úřad sice existovat musí, protože na ty tendry je nutno dohlížet, ale alespoň je potřeba snížit míru byrokracie, třeba právě ubráním počtu těch instancí. Rozhodování tohoto úřadu je navíc mnohdy minimálně podivné, ale to je spíš otázka personálií.

Po dlouhých letech se staví další část Pražského okruhu. Jak by nyní měl stát postupovat s dostavbou severní části? Vláda nedávno zvolila výrazně dražší tunelovou variantu.
Absence obou okruhů je pro Prahu nesmírná bolest, a zároveň obě stavby znamenají velký tlak na rozpočty. Stejně jako u Městského okruhu bych se u toho vnějšího maximálně soustředil na získání soukromých investorů. Mimo to asi všichni vidíme, že je potřeba něco udělat i s mírou byrokracie u těchto liniových staveb.

Vznik právě stavěného úseku 511 Pražského okruhu se zasekl především kvůli odporu některých menších městských částí. Na celopražské problémy existuje často 57 různých názorů. Měl by se počet městských částí zredukovat? O slučování obcí už se nakonec mluví dlouho.
Je to skutečně vysoký počet městských částí a je to takové rozdrobené. Ale když bych měl mluvit za sebe, bydlím momentálně ve Slivenci a asi bych zrovna nehoroval za to, abychom se připojili k obrovské Praze 5. Z pozice ekonoma tam nicméně smysl vidím. Nechal bych to na rozhodnutí těch místních třeba prostřednictvím referenda.

