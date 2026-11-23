Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu mají 20 mandátů, pro Volfa hlasovali všichni koaliční zastupitelé. V opozici je uskupení Kladeňáci a Unie pro sport a zdraví, dohromady mají 13 mandátů.
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Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu
Volf byl poprvé zvolen do čela Kladna v roce 1998, avšak jako starosta, protože Kladno je statutárním městem až od roku 2000. Kladno dosud vedl s přestávkami přibližně 16 let.
Náměstkem primátora za VPK se stal Přemysl Mužík, za ODS lídr Leoš Stránský a za ANO František Bureš. Mužík a Bureš byli náměstky i v minulém volebním období.
Výsledky voleb v Kladně změnil soud po podání stížnosti uskupení Kladeňáci kvůli odchylkám v některých okrscích. Podle soudu porušila okrsková volební komise povinnosti při sčítání hlasů.
Po úpravě výsledků získali Kladeňáci jeden mandát navíc, celkově 11, stejně jako Volba pro Kladno. Kladeňáci jsou spolu s Unií pro sport a zdraví, která má dva mandáty, v opozici. ODS naopak úpravou sčítání o jeden mandát přišla a má čtyři, ANO získalo v zastupitelstvu pět křesel.