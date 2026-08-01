Loupež se odehrála ve čtvrtek 23. července kolem půl druhé odpoledne v autobusu linky 181 před zastávkou Hejtmanská v Praze 9. Dva muži si přisedli k mladistvému cestujícímu a tvrdili, že jsou „výplatáři“, kteří od lidí vybírají peníze. Pod pohrůžkou násilí mu vzali několik set korun a z autobusu vystoupili.
„Poškozený celou věc ihned oznámil a poskytl velmi dobrý popis obou podezřelých včetně řady dalších detailů. Díky tomu se kriminalistům ve spolupráci s kolegy z pohotovostní motorizované jednotky podařilo oba muže zadržet na Černém Mostě už osm hodin po spáchání činu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Policie hledá svědky
Oba zadržení ve věku 19 a 21 let čelí obvinění z trestného činu loupeže. Na návrh kriminalistů je soud poslal do vazby. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Jeden z mužů má v rejstříku trestů dva záznamy, druhý tři.
Policie případ zveřejnila kvůli pátrání po svědcích. „Prosíme osoby zachycené na záběrech, aby se přihlásily na tísňové lince 158. Kriminalisté je potřebují vyslechnout jako svědky této loupeže,“ vyzývá policie.