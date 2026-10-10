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Predikce nefandí extrémistickým stranám v Praze, říká Šarapatka. Ve volbách si věří

Jana Sobíšková
  16:00
Na sobotu se vyspal dobře a v senátních volbách v obvodu Prahy 5 si věří. Zdeněk Šarapatka je přesvědčený, že křeslo získá některý z trojice Václav Láska (dosavadní senátor), Radko Sáblík a on. „Dlouhodobě predikce SPD a extrémistických stran, plus dokonce i ANO a dalších, nefandí těmto politickým stranám,“ říká Šarapatka, kandidát TOP 09.

Výsledky voleb 2026

Na magistrát kandidujete spolu s ODS, ale v senátních volbách stojíte proti jejímu kandidátovi, Radku Sáblíkovi. Jak se vám vysvětluje voličům, že jednou jste spojenci a podruhé soupeři?
Chtěl bych hlavně poznamenat, že na začátku tohoto rozhodnutí stála ODS, protože původně náš předseda Matěj Ondřej Havel vyjednával s Občanskou demokratickou stranou v Praze na společné kandidátce, kde si záhy ODS prosadila svého kandidáta, to je pana Sáblíka. Ten ale bydlí v Mníšku pod Brdy, není to Pražan.

Já si myslím, že to není úplně rozhodující z toho důvodu, že v Praze nehrozí scénář, který hrozil v Kroměříži v minulých volbách do Senátu Parlamentu České republiky, kde díky tomuto „vybíjení“ kandidátů zvítězila dezolátka paní Hamplová.

To se tady pravděpodobně nestane z jednoho prostého důvodu: dlouhodobě predikce SPD a extrémistických stran, plus dokonce i ANO a dalších, tak jaksi nefandí těmto politickým stranám a tyto politické strany nejsou dlouhodobě v Praze jako hlavním městě země favoritem senátorských voleb.

Proto nakonec došlo k tomu, že kandidujeme tedy proti sobě. My jsme chtěli a žádali jsme ODS o spojenectví, ODS a pan Kupka si prosadila svého kandidáta, čili nezbývá než to respektovat, s tím, že zvítězí ten nejlepší z nás. Je to normální demokratická soutěž, naštěstí, jak tedy zdůrazňuji, s největší pravděpodobností osvobozená od rizika, že by zde došlo k tomu tříštění sil ve prospěch nějaké extrémistické strany.

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Myslíte si, že by to mohlo mít neblahý vliv na hlasy voličů?
Já si to nemyslím. Už z toho důvodu, jak jsem říkal, voliči zpravidla neuvažují o těch stranách, o kterých jsme mluvili. Takže oni budou opravdu vybírat, podle mého názoru, z pana Lásky, z pana Sáblíka a z mé kandidatury.

Takže tam si myslím, že to budou brát jako normální soutěž. Na rozdíl od jiných obvodů, kde k této debatě hodně mezi voliči došlo - myslím, že to bylo zrovna u obvodu pana Smoljaka versus paní Pecková, kde jsem četl, že řada voličů se proti tomu vyhradila, že to je škoda.

Ale to není opravdu případ ani Prahy 5, ani Prahy 13. A položil bych pak otázku, která vždycky platí: proč stejně neuvažuje například pan Láska, který nemá podporu ani jedné politické strany ve volbách do demokratické tedy strany v volbách do Senátu?

Takže pokud by někdo měl uvažovat o tom, že by ten mandát složil včas a nešel do toho, by byl třeba například pan Láska.

Jak se vám na dnešek spalo?
Dobře. Jsem ostřílený kozák, tím nemyslím volebně, ale já jsem, úplně upřímně, prohru do Senátu zažil, i když v úplně v jiné situaci, ale letošní volba do Senátu byla fakt poznamenaná tím, že mi zemřela matka a bylo to velmi složité, protože jsme se o ni starali a tak dále. Bylo to ze všech stran velmi dramatické období.

Nicméně mi výrazně pomohla má politická strana TOP 09. To se nedá srovnat s volbami, které jsme absolvovali v minulosti. A vzhledem k tomu, že už jsem životě nějaké prohry zažil, a věřte mi, říkám to úplně upřímně, ne že bych byl takový machr, tak se z toho nezhroutím, nejde o život.

A ve vaší městské části si věříte?
Já si věřím, nelžu ani kousíček slova, že jsem byl vždycky opatrný v úsudcích, a je to asi zvláštní sebemrskačství, ale já se dopředu vždy ujišťuji o tom, že to fakt nevyhrajeme. A už jsem to zažil.

Protože tak, jak to vidíte ve světě, kde je vůbec možné, že například ve světové velmoci, jako jsou Spojené státy, může zvítězit Donald Trump - je to prostě vůle voličů.

Tak samozřejmě ani tady se nedá vyloučit, že i s ohledem na různé bizarní prvky kampaně, kterou jsem zažil u mých protivníků, se může stát, že oni vyhrají.

Prostě volič je svobodný. Ale určitě to není tak, že bych z toho byl nějak dramaticky špatný nebo měl nějaké deprese. To fakt, přísahám, nehrozí.

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