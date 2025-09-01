Pražské kandidátce SPD dominují členové hnutí, kromě jedničky s odlišnými názory

Adam Hejduk
  16:20
Pražská kandidátka Svobody a přímé demokracie (SPD) má neobvyklé složení – z 36 pozic jich obsadili členové SPD 35. Mezi kandidáty jsou i politici se zkušenostmi z městských částí či magistrátu. Paradoxně jediná kandidátka, která nepochází z SPD, celou sestavu vede. A navíc je to zrovna Markéta Šichtařová, která stojí v čele Svobodných, tedy strany s výrazně jinou ideologií, než má SPD.
Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na...

Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD | foto:  Petr Topič, MAFRA

Milan Urban, SPD/Trikolora
SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských...
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
8 fotografií

Svobodní prosazují ideu minimalistického státu s co nejmenšími zásahy. Naopak SPD chce lidem například zlevnit energie, a to právě skrze kontrolu státu.

„Nejsem zatuchlý vzduch. Z mého veškerého veřejného působení, z mých knih, článků i videí je jasné, jak moc vážně to myslím a jak silné jsou mé motivace věci zlepšit,“ říká o sobě Šichtařová.

První pětka pražských kandidátů SPD

1. Markéta Šichtařová (Svobodní)
2. Milan Urban (SPD)
3. Josef Nerušil (SPD)
4. Vladimíra Bondarenková (SPD)
5. Klára Cingrošová (SPD)

Rozdílné postoje podle ní na překážku v kampani nejsou. „Věci, na kterých bychom se neshodli, jsme jednoduše dali stranou a dohodli jsme se na prioritách, které byly nám všem společné,“ vysvětluje.

Navenek soudržná

Nadšeně se ke spolupráci staví dvojka na kandidátce Milan Urban (SPD). Povoláním architekt a v minulosti také třeba předseda zastupitelského klubu TOP 09. Před třemi lety poprvé dovedl SPD do zastupitelstva hlavního města, kde strana se ziskem 5,17 procenta získala tři mandáty.

„Osobně schvaluji myšlenku shromáždit pod vlajku SPD i další osobnosti, se kterými se shodujeme v těch hlavních bodech. Předsednictvo pražského lídra vybralo správně,“ líčí Urban.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Spolupráce podle něj mohla být klidně ještě širší jako v případě posledních komunálních voleb, kdy na kandidátce byli lidé z pěti různých stran, kromě SPD třeba z Trikolory nebo hnutí PES. Podobná strategie by podle něj byla ideální i pro komunální volby v příštím roce.

Prioritami SPD v Praze jsou podle něj zajištění dostupného bydlení, financování stavby městského okruhu a radiál státem nebo zlevnění energií prostřednictvím ovládnutí energetických firem městem.

Kalkulačka k volbám

Na rozdíl od hnutí Stačilo!, kde společná kandidátka Jany Maláčové (SOCDEM) a komunistů připomíná cokoli jen ne spolupráci, působí strany sdružené na kandidátce SPD jednotně a vystupují s jednotnou kampaní i společnými spoty.

„Povedlo se zavčasu uhasit spory ohledně míst na kandidátkách a od té chvíle to spojení působí soudržně,“ hodnotí Ladislav Mrklas, politolog z CEVRO Institutu.

Ideové rozdíly mezi stranami cílová skupina voličů podle něj neřeší. „U SPD pořád platí, že dominantní osobností je její šéf Tomio Okamura, to on je ten, který táhne. Kdo další je na těch kandidátkách, je voličům v podstatě jedno,“ míní Mrklas.

Trojkou na kandidátce je pražský lídr z voleb v roce 2021 Josef Nerušil (SPD), který v minulosti například pracoval pro kardinála Dominika Duku. První pětici uzavírají dvě ženy – právnička a zastupitelka v Praze 13 Vladimíra Bondarenková (SPD) a lékařka Klára Cingrošová (SPD), kdysi zastupitelka Prahy 4 za ODS.

Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

Jen dvě strany ze čtyř

Zcela ale chybějí kandidáti PRO a Trikolory. Přitom lídři obou stran, Zuzana Majerová (Trikolora) i Jindřich Rajchl (PRO), byli ve volbách do Sněmovny v roce 2021 na pražské kandidátce Trikolory. Majerová jako lídr, Rajchl jako dvojka.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

„Důvodem je dohoda mezi námi všemi, že předsedové jednotlivých stran budou lídry v krajích. Jelikož já jsem z Moravy, tak jsem zamířila sem. Naproti tomu Markéta Šichtařová je Pražačka, a tak je tam,“ sděluje Majerová, která je lídrem SPD ve Zlínském kraji.

Podle aktuálních průzkumů by se mělo SPD do Sněmovny v říjnu s přehledem dostat. Srpnový průzkum STEM pro CNN Prima News dokonce umístil stranu na třetí pozici s 12,8 procenty hlasů, čímž předstihla STAN. Takový výsledek by znamenal zisk 27 mandátů.

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Volební průzkum té samé agentury pro stejného zadavatele však ve druhém čtvrtletí tohoto roku ukázal pro SPD v Praze pouze 6,5 procenta hlasů. To zhruba odpovídá součtu výsledků SPD a Trikolory v roce 2021, kdy první strana získala 4,59 a ze čtvrtého místa se do Sněmovny dostal Jiří Kobza (nez.). Ten začátkem léta oznámil odchod z SPD a nyní kandiduje z pátého místa za Stačilo! ve Středočeském kraji.

Trikolora před čtyřmi lety dosáhla v Praze jen na 2,56 procenta hlasů, tedy podobně jako celostátně, a zůstala tehdy mimo dolní komoru parlamentu.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:25,  aktualizováno  16:52

Pražské kandidátce SPD dominují členové hnutí, kromě jedničky s odlišnými názory

Pražská kandidátka Svobody a přímé demokracie (SPD) má neobvyklé složení – z 36 pozic jich obsadili členové SPD 35. Mezi kandidáty jsou i politici se zkušenostmi z městských částí či magistrátu....

1. září 2025  16:20

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. Auto také...

1. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:54

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

Při volbách má vliv i profese kandidáta, příznivce opozice odrazuje vyšší vzdělání

Popelář, hudebník, kněz, hospodská, kutil, učitelka tance, ministr… Pestrá paleta uchazečů bude bojovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny o hlasy středočeských voličů. A právě povolání...

1. září 2025  10:23

První část sezony? Velká spokojenost, zářil Priske. Vyzdvihl hráče, fanoušky i Krejčího

Inkasovaný gól, který přišel v úplném závěru sedmého ligového kola se Zlínem (3:1), kouč sparťanských fotbalistů zatím řešit nebude. „Teď ne, protože mnohem důležitější je radost a spokojenost s tím,...

1. září 2025  7:36

Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů

Když deset minut před koncem střídal, vyprodaný stadion na Letné mu aplaudoval vestoje. Pak fanoušci vyvolávali jeho jméno. Albion, křičela jedna tribuna. Rrahmani, odpověděla druhá. Kosovský útočník...

31. srpna 2025  23:18

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus. Cestující vyvázli bez zranění

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  22:55

Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

České dráhy (ČD) v neděli poprvé na koleje z Prahy do Českých Budějovic vyslaly soupravu Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Tím prolomí...

31. srpna 2025  21:07,  aktualizováno  22:42

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  22:24

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit...

31. srpna 2025

Chtěli to hrát na krásu a místo toho Spartu Norové zaskočili. To nejde, řekl Gross

Na letišti cestou do Norska zaskočila hokejisty Sparty náhlá zpráva: Piloti si potřebují ještě odpočinout, poletíte až za pět hodin. A tak se ve vestibulu čekalo a čas se táhl. „Bylo to nepříjemný a...

31. srpna 2025  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.