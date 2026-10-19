Prahu 8 chce vést koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO, vítězi voleb se to nelíbí

Na Facebooku to uvedly STAN a TOP 09 a potvrdil to lídr jejich kandidátky Tomáš Hřebík (STAN), který by se měl podle svého vyjádření stát starostou. Postup kritizuje vítězná 8žije, která klubu Starostů s TOP 09 nabídla společnou koalici s Piráty a byla ochotna se vzdát funkce starosty. V Praze 8 dosud vládla koalice ODS, TOP 09, ANO a Patriotů.
„Jednání s ostatními politickými subjekty tímto uzavíráme a nyní se soustředíme na dosažení programové shody. Naším cílem je zajistit stabilní vedení městské části, ale zároveň přinést změny v oblastech, kterým se v uplynulých čtyřech letech nevěnovala dostatečná pozornost,“ uvedly STAN a TOP 09. Koalice by měla většinu 25 hlasů ve 45členném zastupitelstvu.
Hřebík dále sdělil, že zástupci vznikající koalice domluvili také podporu Pirátů, kteří by neměli mít místa v radě, ale mohli by získat například místo předsedy finančního výboru či některých komisí rady. O podrobnostech budou strany ještě jednat.
Koalice se podle vyjádření STAN a TOP 09 chce zaměřit na obnovu dětských hřišť, zlepšování městského mobiliáře, výsadbu více stromů a péči o zeleň. „V dopravě budeme prosazovat věcná řešení s ohledem na bezpečnost a potřeby všech účastníků provozu. Modernizace škol a jejich dostatečné kapacity musí zůstat dlouhodobou prioritou Prahy 8,“ stojí v prohlášení.
Proti rozhodnutí STAN s TOP 09, které o koaličním formátu na základě volebních výsledků fakticky rozhodovaly, se ostře vymezila vítězná koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených. „Na celostátní úrovni Starostové vystupují jako zásadní odpůrci Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Na Praze 8 jim ale spolupráce s ANO zjevně nevadí. Dokonce jí dávají přednost před spoluprací s vítězem voleb, se kterým by mohli vytvořit stabilní většinovou koalici,“ uvedl lídr vítězného uskupení Václav Stránský.
Vítězná koalice ihned po volbách nabídla Starostům, TOP 09 a Pirátům vytvoření nové koalice, která by disponovala pohodlnou většinou 25 ze 45 zastupitelů. Aby její vznik usnadnilo, bylo připraveno přenechat funkci starosty koaličnímu partnerovi.
„Je to promarněná příležitost pro celou Prahu 8. My ale budeme dál prosazovat to, s čím jsme volby vyhráli: otevřenou radnici, kvalitní školy, smysluplný rozvoj našich čtvrtí pod dohledem našich garantů a politiku, která slouží občanům, nikoliv zájmům úzké skupiny lidí,“ sdělil Stránský.
Vítězná koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených získala v zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé STAN s TOP 09 má devět mandátů, stejně jako třetí ODS s KDU-ČSL. Čtvrté ANO má sedm křesel, čtyři zastupitele mají na pátém místě Patrioti pro Prahu 8 a šestí jsou Piráti se třemi mandáty.
Praha 8 zahrnuje Karlín, Kobylisy, Bohnice, Čimice a části Libně, Střížkova, Troje, Nového Města a Žižkova. Ke konci loňského roku měla městská část podle dat Českého statistického úřadu 112 000 obyvatel.