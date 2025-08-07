Do boje o Prahu jdou liberálnější lídři. Experti řekli, kde strany šláply vedle

Asi před největší výzvou stojí ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která vede kandidátku koalice SPOLU. Ještě začátkem tohoto roku to ale vypadalo, že se úspěch z roku 2021, kdy SPOLU získalo v hlavním městě 40 procent, pokusí zopakovat Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Už v únoru ale oznámila, že do voleb ze zdravotních důvodů znovu nepůjde, a Černochová následně při obsazení čela kandidátky neměla konkurenci.
Lídři pražských kandidátek pro sněmovní volby
Jana Černochová (ODS)
Lídryně SPOLU Toto volební období zastává Jana Černochová post ministryně obrany. Byla dlouholetou starostkou Prahy 2 a momentálně stále působí jako radní městské části pro školství.
Zdeněk Hřib (Piráti)
Lídr České pirátské strany Zdeněk Hřib je od začátku roku 2023 náměstkem primátora pro dopravu. Mezi lety 2018–2022 byl pražským primátorem. Koncem loňského roku se stal předsedou Pirátů, následně pak i volebním lídrem.
Karel Havlíček (ANO)
Lídr ANO 2011 V dubnu roku 2019 se stal ministrem průmyslu a obchodu ve druhé Babišově vládě a také jejím místopředsedou. Od ledna 2020 až do voleb v roce 2021 navíc řídil i ministerstvo dopravy.
Jana Maláčová (SOCDEM)
Lídryně Stačilo! Od července 2018 do prosince 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve druhé Babišově vládě. Následně se ale ČSSD nedostala do Poslanecké sněmovny. V říjnu 2024 byla zvolena předsedkyní Sociální demokracie.
Boris Šťastný (Motoristé sobě)
Lídr Motoristé sobě Politická kariéra Borise Šťastného je spjatá především s ODS. Působil jako pražský zastupitel i poslanec. V roce 2013 ale odešel z politiky, aby se do ní před rokem vrátil jako člen Motoristů.
Karel Dvořák (STAN)
Lídr Starostové a nezávislí Karel Dvořák je advokát a v současné době pracuje jako náměstek ministryně spravedlnosti Evy Decroix pro justici, trestní politiku a mezinárodní a evropskou spolupráci.
Markéta Šichtařová (Svobodní)
Lídryně SPD Markéta Šichtařová je politička a ekonomka. V minulosti působila například jako vedoucí týmu ekonomických poradců ministra financí. V loňském roce neúspěšně kandidovala do Senátu.
Podle politologů je nicméně voličům v Praze vlastně jedno, která z těchto žen kandidátku vede. Nakonec, i když Pekarová Adamová získala před čtyřmi lety nejvíc pražských preferenčních hlasů, více než 49 tisíc, byla Černochová hned za ní s 35,6 tisíce.
„SPOLU jako takové ztratilo část voličů ať už kvůli nespokojenosti s vládou, nebo bitcoinové kauze,“ říká politolog Lukáš Jelínek. Ani tak si ale nemyslí, že by propad v Praze byl nakonec tak velký, jak se nyní jeví z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News, podle kterého by SPOLU ve druhém čtvrtletí letošního roku volilo v Praze jen 29,2 procenta voličů.
ANO v Praze nasadilo pomyslnou dvojku celého hnutí, bývalého ministra Karla Havlíčka (ANO). „ANO pro Prahu nemohlo zvolit lepšího kandidáta. Havlíček je ze špiček hnutí tím nejliberálnějším politikem. Navíc se dokáže velmi obratně pohybovat ve vysokoškolském i podnikatelském prostředí,“ popisuje Jelínek.
Podle politologa z CEVRO Institutu Ladislava Mrklase tak dává smysl, že Andrej Babiš (ANO) vyslal do Prahy právě Havlíčka, a ne bývalého ministra školství Roberta Plagu (nez.). A to i přesto, že se Havlíčkovi při loňských krajských volbách podařilo dotáhnout ANO ve středních Čechách k vítězství, přičemž ho voliči vykroužkovali z posledního, 70. místa na první.
Ovládnout Prahu podle politologů nicméně šanci nemá, může ale podle nich výrazně zmírnit porážku. Před čtyřmi lety činil rozdíl mezi vítězným SPOLU a třetím ANO skoro 23 procent. Momentálně ale STEM opoziční hnutí staví na druhé místo, a to se ztrátou pouhých osmi procent.
Naopak za kardinální chybu je považován výběr lídra Starostů Karla Dvořáka, kterého do vypuknutí bitcoinové kauzy nikdo neznal a nyní je u voličů zapsaný převážně pouze jako náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).
„Je to velká chyba. Praha je pro STAN jedním z nejnadějnějších krajů, a oni zde postaví neznámého politika, který je navíc vysokým státním úředníkem, a tak musí být v některých svých výrocích opatrnější a navíc má spoustu jiné práce než vést kampaň,“ komentuje Jelínek s tím, že STAN měl spíše nominovat poslankyni Barboru Urbanovou (STAN) jako výraznou a liberální ženu.
Na rozdíl od ostatních stran svěřili Piráti Prahu svému celostátnímu lídrovi a náměstkovi primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti). Je to pro ně nicméně nejistá sázka, protože Hřib má v metropoli jak řadu skalních příznivců, tak zástupy odpůrců. „Pirátům se tady může podařit ulovit zklamané vládní voliče, kteří zanevřeli na SPOLU a zároveň je neosloví nevýrazný lídr Starostů,“ míní Mrklas.
Lídryně nelídryně
Kandidátku Stačilo! sice vede lídryně, ale pouze SOCDEM, nikoliv celého hnutí. Získat v liberální Praze hlasy navíc se pokusí bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (SOCDEM). Ale ani první příčka na kandidátce pro ni nemusí znamenat místo ve Sněmovně. „Může se stát, že ji překroužkují.
Když už někdo půjde v Praze volit Stačilo!, budou to přesvědčení komunisté,“ předpovídá Mrklas. Číslo jedna na kandidátce SPD je Markéta Šichtařová (Svobodní). Stejně jako Maláčová je i ona lídryní strany, jejíž členové jsou na cizích kandidátkách, konkrétně Svobodných.
„Je sice liberálnější, ale překryv mezi vládními a opozičními voliči je minimální, a tak pochybuji, že by jí to přineslo nějaké hlasy navíc,“ sděluje Mrklas.
Šichtařová je zároveň loňskou neúspěšnou kandidátkou do Senátu. V obvodu, kde obhájil senátorský post Jiří Drahoš, skončila v prvním kole čtvrtá. To pražský lídr Motoristů Boris Šťastný sice skončil v prvním kole druhý, ani tak ale nepostoupil, protože Pavel Fischer získal rovnou nadpoloviční většinu.