Z primátora náměstkem pro dopravu a z řadového Piráta nejdříve předsedou strany a pak i volebním lídrem. Kandidátku České pirátské strany v Praze vede Zdeněk Hřib, který se už sedm let podílí na vedení metropole.
Spousta zákonů, které by Praha i další města potřebovaly, s končícím volebním obdobím spadla pod stůl. V zablokované Sněmovně se na ně nedostalo. Budete v dalším volebním usilovat o zvýšení efektivity vlády?
Předně, my jsme už v tomto volebním období změnu jednacího řádu, který by omezil obstrukce, navrhovali, ale nenašla se podpora. Zefektivnit Sněmovnu je součástí našeho plánu na prvních sto pracovních dní. Co se týče pražských problémů, které je potřeba ošetřit zákonem, mělo by podle mě dojít k rozšíření pravomoci obcí, aby si mohly svoje problémy řešit a nemuselo se to tahat do Parlamentu.
Piráti už sadu zákonů, které by takto pravomoci zvýšily, prosadili do koaliční smlouvy na magistrátu. Jak se to Praze daří?
Celkem se jednalo o 17 zákonů. Garantem jejich prosazování je primátor Bohuslav Svoboda (ODS), kterému se toho ale moc nepodařilo. Takže je to úkol, jemuž se budu věnovat, pokud budu zvolen. Jsou to třeba věci z oblasti dopravy, například elektrokoloběžky, u kterých nám ale ministerstva řekla, že není zákon potřeba měnit a máme jít smluvní cestou, to je nyní v procesu. Vedle toho je tam rozvolnění některých norem, které by daly Praze větší svobodu při malování cyklopruhů.
Některé zákony se ale změnily i na úkor Prahy. Kvůli jedné takové novele hrozí ztráta kladného posudku vlivů na životní prostředí (EIA) pro Městský okruh.
Je samozřejmě pravda, že bychom potřebovali mít možnost nadále EIA prodlužovat u významných dopravních staveb, jako je tomu třeba u dálnic. Vedle toho by ale bylo dobré, aby EIA nebyla vůbec vyžadovaná u staveb pro MHD. Protože každá stavba v rámci hromadné dopravy v metropolitní oblasti znamená, že budete šetřit životní prostředí, takže ten posudek je zbytečný.
Kromě dopravy jsou v Praze palčivou otázkou i služby typu Airbnb. Co s nimi?
Návrh zákona, který by to řešil, připravil ještě jako ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ale nestihl se schválit. Obcím by dal možnost určovat si, jak přísné regulace těchto služeb chtějí. K tomu je potřeba se v příštím volebním období vrátit.
Panuje vážná krize bydlení. Piráti navrhují vytvořit takzvané akcelerační zóny. Jak to má fungovat?
Města by měla mít opět možnost stavět celé nové čtvrtě v duchu konceptu města krátkých vzdáleností, tedy nejen sídliště s byty, ale i se službami nebo třeba byznys centry. S tím souvisí protažení nějaké kolejové dopravy, v Praze metra, jinde třeba tramvaje.
A v čem bude výstavba v těchto zónách rychlejší než běžná?
Rozdíl je v tom, že jsou nyní příliš zkostnatělé procesy územního plánování, to brání rozvoji. Územní plánování trvá léta, na druhou stranu získání stavebních povolení jen měsíce. Akcelerační zóny by tohle obešly tím, že by se stavělo na takzvaných greenfieldech, tedy na zelených polích, která by zákon umožnil rychle vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Díky tomu by v Praze mohlo vzniknout bydlení až pro 200 tisíc lidí. Vedle toho chceme také řešit spekulace s byty a odstranit některé normy, které byty zdražují – třeba povinná parkovací minima.
Je podle vás reálné dostatečně rychle v Praze protáhnout všechny linky metra? Když odhlédneme od komplikací s druhou částí metra D, tak technicky první část, která zahrnuje jen dvě stanice a spojení mezi nimi, vzniká už tři a půl roku. V plánech akceleračních zón máte stanic nakreslených deset.
Podle našich propočtů by se to mělo za deset let stihnout. Jednotlivá prodloužení by se stavěla současně. S tím je ale nutné zmínit potřebnou reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Kde na novou infrastrukturu vezme město peníze? Už na metro D si muselo půjčit. Plus minus inflace vychází jedna stanice na deset miliard.
Nicméně na greenfieldech by bylo spíše hloubené než ražené, to je levnější varianta. Na druhou stranu by infrastruktura obrovsky zvýšila cenu tamních pozemků, kde teď akorát rostou brambory. Čili ti, kdo nyní ty pozemky vlastní a budou z proměny území těžit, by se měli podílet na financování infrastruktury nebo třeba dát městu nějaké byty v domech, které tam postaví.
Zmínil jste reformu ÚOHS, u kterého momentálně visí řada velkých pražských tendrů. V čem by měla spočívat?
Jednoznačně v tom, aby byla jen jedna instance místo dvou. Pro nás jako zadavatele veřejné zakázky by bylo lepší, aby se to rozhodlo hned a nepinkali si to mezi sebou. ÚOHS by prostě hned řekl, že takhle ne, a úřad nebo městská firma poděkuje s tím, že zakázku předělá. Vedle toho by také úřad měl mít větší pravomoci při řešení potravinářských kartelů.
Když je řeč o velkých projektech, jak pohlížíte na jejich spolufinancování státem? U Městského okruhu říkáte dlouhodobě, že to Praha sama nezaplatí, ale co třeba Vltavská filharmonie?
U Vltavské filharmonie je plán platit to po třetinách – tedy část Praha, část stát a část veřejnost prostřednictvím sbírky. Kromě Městského okruhu pak musí stát přispět třeba i na Radlickou radiálu, jinak ty stavby Praha nepostaví.
Budete na to společné financování víc tlačit, pokud byste se znovu dostali do vlády?
Ano, já osobně to budu podporovat, ať už z vlády, nebo z té druhé strany.
Jak hodnotíte pokroky při stavbě Pražského okruhu? Konečně se staví úsek 511 mezi dálnici D1 a Běchovicemi.
Spolupráce s ministerstvem dopravy je velmi dobrá. V případě úseku 520 Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Satalicemi nicméně nechápu, proč zvolili dražší, hloubenou variantu. Přijde mi, že se bude zbytečně stavět tunel v polích.
