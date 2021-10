Praha Sobě sbírá během voleb podpisy, kampaň kritizují politici

Na sociálních sítích se lidé i politici, kteří jdou volit, pozastavují nad petičními stánky Prahy Sobě. Jejich dobrovolníci zastavují lidi a přemlouvají je k podpisu, aby mohli kandidovat v komunálních volbách.

Praha Sobě totiž v vznikla jako sdružení nezávislých kandidátů a aby mohlo kandidovat, musí sehnat od Pražanů sto tisíc podpisů.



Podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky nelze v blízkosti volebních místností během hlasování agitovat ve prospěch politických stran či jejich kandidátů. Starosta Prahy 7 a lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský ale v petici problém nevidí.

„Naše věc nijak nesouvisí s těmito volbami. Zákon po nás požaduje sehnat podpisy sedmi procent voličů v Praze a současně nám dává možnost sbírat v občanské petici podpisy, toto právo je třeba ctít a je zcela logické, že petiční místa budou v okolí, kde se pohybují lidé,“ řekl pro iDNES.cz Čižinský.



Tomáš Portlík @portlik V době, kdy jde ve volbách o budoucnost našeho státu, zneužijete situace a postavíte volební stánky před volební místnosti. A nejde o petici, děláte si kampaň do komunálu a pomlouváte místní demokraticky zvolené radnice. Kam jste tu politickou kulturu zase posunuli @PRAHASOBE ... https://t.co/DM2RWdJxxr oblíbit odpovědět

Petici kritizovalo několik politiků na sociálních sítích. Petiční stánek kritizoval například Patrik Nacher (hnutí ANO), nebo starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS), který to považuje za zneužití situace.

„A nejde o petici, děláte si kampaň do komunálu a pomlouváte místní demokraticky zvolené radnice,“ napsal Portlík na Twitteru.

Praktika Prahy Sobě se nelíbí aní pražské radní pro legislativu Haně Marvanové (Spojené síly pro Prahu/STAN), podle ní je to nefér vůči ostatním stranám, které budou chtít kandidovat.



„Podle mě to je minimálně obcházení volebního zákona, který zakazuje v bezprostředním okolí volební místnosti v den voleb agitovat pro politické strany, hnutí a kandidáty. Praha Sobě je politicky působící hnutí a využívá minimálně v rozporu s dobrými mravy dobu ukončené volební agitace, kdy jiné politické subjekty tak nemohou činit, pro svou kampaň do blížících se komunálních voleb. Považuji to nejen za neetické, ale zároveň to může ovlivnit názor voličů i v těchto volbách,“ uvedla Marvanová.