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Pražané jsou nespokojení s řízením města. Problémová je i digitalizace

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  12:53

Škodův palác, Magistrát hlavního města Prahy | foto: Tomáš KristMF DNES

Pražané vystavili vedení hlavního města před komunálními volbami nepříliš lichotivé vysvědčení. Fungování metropole hodnotí v průměru známkou 3,4 a jen 13 procent obyvatel má pocit, že je dnes Praha řízena efektivněji než před několika lety. Výhrady přitom zaznívají i od potenciálních voličů Pirátů, kteří jsou součástí vedení Prahy od roku 2018 a v současné radě mají na starosti mimo jiné oblast ICT a digitalizace.

Právě digitální služby patří podle průzkumu k oblastem, kde významná část Pražanů naráží na problémy.

Hodnocení Pražanů vychází z výzkumu STEM/MARK pro think-tank Strategeo Institute. Ten probíhal od 9. do 17. září a na vzorku 515 dospělých obyvatel Prahy poukazuje na převážně kritické hodnocení fungování hlavního města. Výborně nebo chvalitebně jej hodnotí 15 procent respondentů, zatímco čtyřku nebo pětku mu dalo 40 procent. Průměrná známka dosáhla hodnoty 3,4.

Pouze 13 procent dotázaných si zároveň myslí, že je dnes Praha řízena efektivněji než před několika lety. Čtyři z deseti nevidí prakticky žádnou změnu a dalších 29 procent má pocit, že se řízení naopak zhoršilo. Výsledky přicházejí před komunálními volbami, ve kterých budou voliči hodnotit také práci současné koalice SPOLU, Pirátů a STAN. Piráti jsou přitom součástí vedení hlavního města nepřetržitě od roku 2018.

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Výhrady k fungování Prahy přitom nemají pouze voliči opozice. Mezi potenciálními voliči Pirátů se 61 procent respondentů domnívá, že Praha svůj ekonomický potenciál nevyužívá efektivně. U STAN je to 54 procent a u SPOLU 53 procent.

Magistrát jako neefektivní hodnotí 37 procent potenciálních voličů Pirátů, zatímco mezi voliči STAN a SPOLU je to shodně 25 procent. Nízkou důvěru v odpovědné hospodaření města deklaruje 37 procent potenciálních voličů Pirátů, 33 procent u STAN a 32 procent u SPOLU.

Polovina Pražanů má problémy s digitalizací

Jednou z oblastí, kterou průzkum sleduje podrobněji, je digitalizace. Za ICT a Smart City odpovídá v současné Radě hlavního města pirátský radní Daniel Mazur.

Digitální služby Prahy hodnotí dobře 21 procent obyvatel, 24 procent špatně a 40 procent neutrálně. Polovina všech respondentů zároveň uvádí, že se při jejich používání setkává s problémy. Sedm procent často a dalších 43 procent alespoň občas.

Nejčastější výtkou je špatné propojení jednotlivých systémů, které uvedlo 44 procent respondentů. Dalším 38 procentům vadí příliš mnoho různých aplikací a systémů.

Devětadvacet procent má pocit, že digitalizace reálně nezjednodušuje úřední postupy, stejný podíl zmiňuje nedostatečnou odpovědnost za nefunkční projekty. Za bezproblémovou označilo pražskou digitalizaci pouze jedno procento respondentů.

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S digitálními službami hlavního města je spojen také Operátor ICT, městská společnost stojící například za PID Lítačkou nebo Portálem Pražana. Firma a její smluvní vztahy s magistrátem byly v posledních letech předmětem auditů. Část smluv prověřovala také policie, která věc v roce 2025 odložila.

Pozornost budilo i hospodaření společnosti. Operátor ICT skončil za rok 2024 ve ztrátě přibližně 1,5 milionu korun, zatímco se na magistrátu zároveň diskutovalo o odměnách managementu. Vedení firmy a pirátští politici odmítali, že by právě odměny byly hlavním důvodem ztráty.

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Kritické hodnocení se netýká pouze digitalizace. Vysokou důvěru v to, že vedení Prahy hospodaří s veřejnými penězi odpovědně, má podle průzkumu jen devět procent respondentů. Polovina naopak deklaruje důvěru nízkou.

Nová lídryně, za ní současní představitelé města

Dvě třetiny obyvatel se zároveň domnívají, že hlavní město nedokáže efektivně využívat svůj ekonomický potenciál. Většina respondentů by podle průzkumu také preferovala, aby Praha více peněz využívala už nyní na potřebné investice a služby namísto jejich ponechávání v rezervách.

Do komunálních voleb přitom Piráti vstupují s novou kandidátkou na primátorku, ekonomkou a zastupitelkou Prahy 4 Terezou Nislerovou.

Na dalších místech kandidátky nicméně figurují politici, kteří se na současném vedení města přímo podílejí. Dvojkou je současný radní Adam Zábranský, trojkou první náměstek primátora Jaromír Beránek. Bývalý primátor a někdejší náměstek Zdeněk Hřib kandiduje z desátého místa.

Sami Piráti při představení Nislerové uvedli, že chtějí „navázat na osm let ve vedení hlavního města“.

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