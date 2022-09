Hřibovi chybí sebereflexe, míní Krnáčová. S Bémem se shodli na problému jeho ega

„Tak, jak to nyní při rozložení sil vypadá, vyjednávání v Praze nebudou snadná. Potrvají klidně i čtyři týdny. Pravděpodobně vyčerpají veškerou zákonnou lhůtu, do kdy se musí nové zastupitelstvo ustanovit,“ uvedla Krnáčová. S tímto názorem souhlasil také Bém.

Ten následně připomněl Pirátskou stranu a jejího pražského lídra Zdeňka Hřiba, končícího primátora. „Dalo se to tušit – Piráti při nedělním vyjednávání přednesli personální podmínky. Není příliš chytré přijít s nimi na první povolební vyjednávání. Přinese to však další skutečnosti,“ uvedl Bém.

Osobně se domnívá, že budeme svědky jednání o tom, zda bude v pražské vládě pět až šest politických subjektů.

Výzvou je ego i odpovědnost

„Myslím však, že největší výzvu představuje ego či osobnost současného primátora Hřiba, který se nebude chtít smířit s tím, že byl poražen. Bude hledat cesty, jak část Spolu obejít. Koalici tak nezbývá – coby vítězi – nic jiného než za ním jít a říci: ‚Pane Hřibe, kauza Dozimetr není věcí hnutí STAN, ale pražské vlády.‘ Kdyby se tohle stalo za mě nebo za Krnáčové, tak by politická odpovědnost byla na bedrech primátora,“ prohlásil.

Dodal, že by oba museli na své pozice nejspíše rezignovat. „Hřib se s tím ale vypořádal tak, že on nic, on muzikant,“ doplnil.

Právě podmínky Hřiba Krnáčová nechápe. „Neumím si představit, že někdo, kdo skončí na třetí příčce, má bronzovou medaili, si může dovolit vítězi diktovat, jak to bude. Je to velice nerozumné a nechápu, že neexistuje sebereflexe a pokora bývalého pražského ansámblu,“ zdůraznila.

Připomněla, že koncovka vlády současného pražského vedení nebyla dobrá. „A vlastně celé jejich působení nebylo hvězdné. Musí nastat sebereflexe, kterou výsledek voleb nabízí. Když jí v sobě nemají, tak nemají co dělat v řídících funkcích. Tam mají být vyzrálé osobnosti,“ pokračovala.

Doplnila, že by si každý měl položit zásadní otázku. „Proč to děláme? Proč chceme být v radě Prahy a být primátorem? Na tuto otázku by si měl každý odpovědět. Zda je to ego, které ho žene, nebo něco jiného – služba městu. Pokud je odpovědí to druhé, tak by se měli domluvit a udělat pro město maximum. To je ale pouze mé přání,“ uzavřela Krnáčová.