Kandidátky na magistrát omládly, přibylo žen. Nejvíce mladých pod 30 posílají Motoristé

Strany letos častěji nominují mladé lidi od 18 do 30 let. Nejvíc jich je zastoupeno na volebním lístku Motoristů, kde obsadili 14 pozic. Naopak kandidátů v důchodovém věku je méně oproti roku 2022.
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„Stáří kandidátů do komunálních voleb je poměrně stabilní. Nejde tedy říct, že by se jednalo o generační obměnu. Spíše je to letos o stranách s převážně mladou voličskou základnou,“ přiblížil politolog z Institutu politických studií Univerzity Karlovy Petr Jüptner.
Na opačné straně stojí hnutí ANO a Spojená levice pro Prahu, za kterou kandidují KSČM, ČSSD a KSČ. U obou subjektů je totiž největší zastoupení lidí starších 65 let. „Komunisté v podstatě vymřeli. Dříve měli ve zvyku v Praze nasazovat i kandidáty i ve věku 90 let, jen aby jich měli co nejvíce. Pro strany je nevýhodné nominovat méně než 65 lidí kvůli přepočtu na mandáty,“ vysvětlil Jüptner.
Mladí lidé by neměli chybět v žádné straně, která má dobrý marketing.
Petr Jüptner, politolog IPS Univerzity Karlovy
Mladí umějí lépe oslovit
O magistrát se uchází jedlík i hráč videoher
Ke každým volbám patří i kandidáti s poněkud netradičním pohledem na svět. Jedničkou Libertariánské strany Voluntia je student Matfyzu Tadeáš Janků, jehož hlavní trumf leží ve virtuálním světě.
„Na rovinu přiznávám, že mou nejlepší kvalifikací pro řízení města je to, že jsem ve videohře Cities: Skylines zvládl postavit město se 150 tisíci obyvateli, funkční ekonomikou a plynulou dopravou bez kolon,“ uvádí Janků. Jako primátor by chtěl například snížit regulace památkové ochrany a případně také vyškrtnout Prahu ze seznamu UNESCO.
Zrušit jízdné v MHD by chtěl lídr kandidátky LANO Hugo Štolba. Dopravu by podle něj mělo zcela dotovat město. „Zrušení výběru lístků a jejich kontroly by vedlo k dalším úsporám. Navíc bychom se vyhnuli neustálým kauzám a konfliktům mezi turisty a revizory,“ argumentuje. Hromadnou dopravu zdarma a konec přepravních kontrol podporuje i kandidátka Levice Markéta Juřicová.
„Jedním z mých hlavních témat je i konec světelné reklamy v pražském metru,“ popisuje Juřicová.
Studentka gymnázia Karolína Ouzská, která kandiduje za Jsme Praha, má oproti tomu za hlavní prioritu výstavbu holubníků. Na sociálních sítích se prezentuje jako veganka a aktivistka za práva lidí a zvířat.
Ani tentokrát na volebních lístcích nechybí humor. Česká strana asociálů v programu navrhuje například to, aby se hlavním městem Česka stala Aš. V Praze za stranu kandiduje například studentka Melisa Hujerová, která o sobě tvrdí, že je profesionální jedlík. „Miluju satiru a sushi,“ píše na svém profilu.
Ze stejného důvodu ale podle politologa strany sahají i po mladé generaci. Ta má nicméně tu výhodu, že může díky sociálním sítím lépe zacílit na své vrstevníky a zvýšit tak jejich zájem o volby.
„Mladí lidé by neměli chybět v žádné straně s dobrým marketingem. Na sociálních sítích ale může zaujmout i starší kandidát, pokud má mladý tým,“ doplnil Jüptner.
Vůbec nejstarší kandidátkou, která se letos uchází o místo v pražském zastupitelstvu, je 86letá důchodkyně z Prahy 4 Libuše Kučerová. Nominovala ji strana Naše Praha SNK evropští demokraté (SNK ED) a letos kandiduje poprvé.
Strany ale do voleb vyslaly i deset kandidátů ve věku 18 let. Voliči je mohou nalézt u Motoristů, Levice, Jsme Praha či GEN nebo u recesistické České strany asociálů (ČSA).
Do politiky míří více žen
Kromě mladých je letos také vyšší počet nominovaných žen – kandiduje jich 391, tedy o 24 více než před čtyřmi lety.
„Nejen v Praze, ale v celé zemi je pro ženy komunální politika ideální. Není v ní taková soutěživost a mají větší šanci se v politice prosadit,“ popsal politolog s tím, že si vedení strany musí rozmyslet, jestli vůbec dokážou voličky oslovit. „Potenciál mají Piráti, Zelení i Praha sobě,“ dodal Jüptner.
Na kandidátce Prahy sobě tvoří ženy téměř polovinu jmen. Podobně vyrovnanou soupisku má i hnutí SEN pro Prahu. Vůbec největší zastoupení žen má Demokratická strana zelených (DSZ). Letos za ni kandiduje osm žen a jeden muž.
Samo jejich zastoupení na volebním lístku ale nemusí znamenat úspěch. Ve volbách v roce 2022 totiž bylo do zastupitelstva zvoleno pouze 20 ze všech kandidujících žen.
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Mladší primátor
Muži stejně jako v minulých volbách převažují i v čele kandidátek. Ženu letos na první místo volebního lístku nominovalo pět stran – například Motoristé, Piráti a Jsme Praha. Ve vedení města stála žena pouze jednou, když post získala v roce 2014 Adriana Krnáčová, tehdy za ANO.
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Bez ohledu na výsledek voleb získá Praha mladšího primátora. Platilo by to i v případě, že by uspěl pětasedmdesátiletý Petr Cibulka (Pravý blok), který na magistrát ne- úspěšně kandiduje už od roku 2002.
Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) totiž byl po minulých volbách zvolen primátorem ve věku 78 let. „Praze by pomohlo mít mladého primátora. Na druhou stranu Svoboda přinesl na magistrát klid a stabilní koalici,“ dodal Jüptner.