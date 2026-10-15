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KOMENTÁŘ: Pokus o kříšení Pirátů v koalici je výsměch voličům

František Strnad
Komentář   14:56

Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku Tereza Nislerová. (10. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Výsledky nedávných voleb v hlavním městě přinesly pro české Pirátstvo zásadní vystřízlivění. Zatímco Zdeněk Hřib se před volbami neskrýval s ambicemi na silný dvouciferný výsledek, reálná nálada v pražských ulicích byla odlišná. Ostatně i lídryně kandidátní listiny Tereza Nislerová v kuloárech již několik týdnů před otevřením volebních místností připouštěla, že Piráti mohou v Praze skončit v opozici.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Příčiny tohoto propadu nejsou nijak záhadné. Pražanům dochází trpělivost s neustálými dopravními komplikacemi, nekonečnými kolonami a chronickým nedostatkem parkovacích míst.

Vedle dopravy navíc město dlouhodobě trápí i zamrznutý rozvoj a nedostupné bydlení, kde se Pirátům za léta ve vedení metropole nepodařilo nabídnout funkční řešení.

Vlastně ano. Díky projektu Housing First našel útočiště v městských bytech nejeden bezdomovec. Na sídlišti na Černém Mostě tak v jednom bytě přespávalo i dvacet přátel jednoho takového výtečníka, který židli v městském pronajímal za 20 korun na noc.

Vzpomenout lze také svatý boj náměstkyně za Piráty Komrskové za transparentní Pražské služby, díky kterému se desítky popelářů podívaly na zasedání zastupitelstva.

Voliči zkrátka dali jasně najevo, že za chaos v Praze nesou odpovědnost právě Piráti. Ve volebních místnostech proto dali přednost jiným subjektům — své hlasy masivně přelili k hnutí STAN a částečně k uskupení Praha sobě.

Naprosto zřetelný vzkaz z volebních kabinek by měl logicky znamenat odchod Pirátů z vedení města. Přesto se nyní rozehrává povolební vyjednávání, jež naznačuje, že pirátský vliv na správu metropole nemusel definitivně skončit.

Matematika povolebních vyjednávání

Složení zastupitelstva nabízí několik scénářů. Hnutí STAN volby vyhrálo se ziskem 23,17 % hlasů a 17 mandátů. Stejným počtem 17 zastupitelů disponuje i koalice SPOLU.

Piráti se sedmi mandáty výrazně zaostali, přesto se ocitají v pozici potenciálního koaličního partnera. Ve hře je jak jejich zapojení do široké koalice se SPOLU a STAN, tak i varianta aliance se STAN a Prahou sobě. Za tu už vznikla petice, kde se voliči Prahy sobě domáhají svého slova i u povolebního vyjednávání.

SPOLU a hlavně potom ODS v radě nechtějí, byť bude pozice zmíněná koalice v zastupitelstvu o čtyři křesla silnější a favorit na primátora Hlaváček si k prvním hovorům vybral Portlíka z ODS.

Koalice v Praze: Hlaváček chce mít jasno příští týden, ve hře jsou tři varianty

Zůstává otázkou, jaký smysl má přizvat do městské rady stranu, která ve své dosavadní roli manažersky selhala a od voličů za to obdržela jednoznačné vysvědčení. Jaké motivace vedou ostatní politické hráče k tomu, aby s Piráty vůbec zasedali k jednacímu stolu?

Podle kuloárních informací stojí za touto strategií chladný kalkul, jehož autorem má být předseda STAN Vít Rakušan. Logika této úvahy spoléhá na to, že Piráti jsou sice rétoricky silní a nebezpeční v opozici, avšak exekutivně slabí ve vládě.

Mít je v koalici pod kontrolou a přenést na ně odpovědnost za případné nepopulární kroky může být z pohledu jejich partnerů výhodnější než je nechat v opozici politicky regenerovat a růst na kritice nové radnice.

Boj o politické přežití

Pro samotné Piráty mají pražská jednání kritický význam. Strana se nachází v hluboké krizi — v celostátních průzkumech se pohybuje kolem sedmiprocentní hranice a finanční tísni čelí dokonce i pořádáním veřejných sbírek, jako je iniciativa Za lepší Česko, v jejímž rámci žádá drobné příspěvky od veřejnosti.

Pokud by Piráti po pražském neúspěchu skončili v opozici, dojde k jejich definitivnímu odříznutí od veřejných rozpočtů, pozic v městských firmách a placených funkcí. Pro stranickou infrastrukturu by takový vývoj mohl znamenat zásadní existenciální ránu.

Představitelé SPOLU a STAN by si však měli uvědomit, že povolební taktizování má své meze. Jestliže voliči vyslali jasný signál o nespokojenosti se správou města, je snaha udržet Piráty u kormidla z čistě pragmatických důvodů popřením vůle občanů.

Město potřebuje funkční a stabilní vedení, nikoli umělé udržování politických projektů, které ztratily důvěru veřejnosti.

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