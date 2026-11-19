„Rozumíme tomu, že na místní úrovni mohou v hnutí ANO působit i lidé, kteří politiku berou poctivě a s ohledem na zájmy městské části. Z ANO se ovšem kvůli podpoře extremistů stala toxická síla, která se postavila proti hodnotám občanské společnosti a aktivně se podílí na současné destrukci státu,“ kritizuje vládní hnutí na sociálních sítích předseda Prahy sobě a nový náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.
Ve vyjádření pak Scheinherr tvrdí, že výslovný nesouhlas k podpisu koaliční smlouvy vedení strany své buňce v městské části Praha 12 dalo už před samotným podpisem. Tamní zastupitelé ale neuposlechli a smlouvu s ANO a ODS i tak podepsali. Nyní zvolené zástupce vyzývají ke zrušení podpisu, nebo k opuštění hnutí. „Pokud se tak nestane, strana podnikne další kroky, které jí stanovy umožňují,“ stojí dále v prohlášení. Rozhodnutí se čeká v nejbližších dnech, nejpozději v úterý.
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Pokud by nakonec opravdu došlo ke zrušení podpisu koaliční smlouvy, rozběhlo by se nové kolo vyjednávání. Na Praze 12, tedy především v Modřanech a Kamýku, by většinu v zastupitelstvu mohly sestavit i strany bez křesel ODS a ANO, pokud by zvolili širokou koalici, kde by kromě Prahy sobě působila ještě TOP 09 a Sousedi, Občané Dvanáctky, Piráti, KDU-ČSL a Změna pro Prahu 12.