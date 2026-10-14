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Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud

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  13:14
Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do...

Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do podzimních komunálních i senátních voleb. Do nich nasadí i producenta České televize a bývalého poslance Jana Šterna. | foto: Jsme tem, Aleš Vopat

Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do...
Hnutí Jsme team bývalého senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta jde do...
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Uskupení Jsme Team kandidující v Praze 10 pod názvem Jsme Praha 10 podá ke správnímu soudu stížnost na výsledek sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích v městské části. Identifikované chyby jsou podle uskupení zásadní, v jednom případě by náprava špatně zadaného výsledku vedla k tomu, že by se do zastupitelstva nedostalo uskupení Naše Praha 10, které získalo dva mandáty.

Výsledky voleb 2026

Uskupení našlo podle zvoleného zastupitele Petra Beneše chyby v několika okrscích. V tom týkajícím se Naší Prahy 10 podle něj jeden z kandidátů získal 165 hlasů, což je však evidentní přepis a mělo jich být 15 či 16.

Vzhledem tomu, že Naše Praha 10 měla volební zisk přesně pět procent nutných k získání mandátů a překročila jej o 99 hlasů, v případě napravení chyby by ze zastupitelstva vypadla a počty zastupitelů pro jednotlivé strany by se musely přepočítávat.

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Stejně tak podle Beneše jeho uskupení objevilo chyby v dalších třech okrscích. Ve dvou například celou kandidátku Jsme Praha 10 nevolil vůbec nikdo, což je podle Beneše velmi nepravděpodobné.

„Na základě výzvy už se mi ozvalo sedm svědectví o tom, že naše strana dostala celý křížek,“ řekl. Dodal, že pokud by se všechny chybějící hlasy sečetly, je možné, že by jeho uskupení dosáhlo na čtvrtý mandát, a to i v případě, že by v zastupitelstvu zůstala Naše Praha 10.

Uskupení si podle Beneše vyžádalo od úřadu městské části detailní protokoly a také informace o složení komisí v daných okrscích, které chtějí oslovit. Shání také právníka a připravují podklady pro soud, který chtějí oslovit v desetidenní lhůtě, jež začala ve středu.

V Praze 10 se v letošních volbách dostalo do 45členného zastupitelstva devět uskupení, což je nejvíce z pražských městských částí. Volby vyhrálo Společně pro Prahu 10 (ODS a NK), které získalo deset mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN s osmi mandáty, třetí ANO se šesti, čtvrtá Praha 10 sobě rovněž se šesti a pět zastupitelů budou mít na pátém místě Piráti.

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Dále se do zastupitelstva dostala kandidátka Jsme Praha 10 se třemi mandáty, TOP 09 také se třemi zastupiteli. SPD a Naše Praha 10 obsadily po dvou křeslech.

Jsme Team původně vzniklo jako hnutí podporující kandidaturu bývalého senátora Marka Hilšera. Letos změnilo název i předsedu, kterým se stal bývalý senátor a neúspěšný kandidát na předsedu Pirátů Lukáš Wagenknecht.

V Praze 10 kandidátku vedla Komrsková, která působí jako náměstkyně končícího pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS). V radě města zasedla za Piráty, před časem z nich však vystoupila. Jsme Team kandidovalo také na magistrát, Prahu 18, Prahu 2 a Prahu 6. Kromě Prahy 10 se dostalo jen do zastupitelstva Prahy 18.

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Praha 10 zahrnuje celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova. Má zhruba 120 000 obyvatel a po Praze 4 je nejlidnatější pražskou městskou částí.

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