Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud

Uskupení našlo podle zvoleného zastupitele Petra Beneše chyby v několika okrscích. V tom týkajícím se Naší Prahy 10 podle něj jeden z kandidátů získal 165 hlasů, což je však evidentní přepis a mělo jich být 15 či 16.
Vzhledem tomu, že Naše Praha 10 měla volební zisk přesně pět procent nutných k získání mandátů a překročila jej o 99 hlasů, v případě napravení chyby by ze zastupitelstva vypadla a počty zastupitelů pro jednotlivé strany by se musely přepočítávat.
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Stejně tak podle Beneše jeho uskupení objevilo chyby v dalších třech okrscích. Ve dvou například celou kandidátku Jsme Praha 10 nevolil vůbec nikdo, což je podle Beneše velmi nepravděpodobné.
„Na základě výzvy už se mi ozvalo sedm svědectví o tom, že naše strana dostala celý křížek,“ řekl. Dodal, že pokud by se všechny chybějící hlasy sečetly, je možné, že by jeho uskupení dosáhlo na čtvrtý mandát, a to i v případě, že by v zastupitelstvu zůstala Naše Praha 10.
Uskupení si podle Beneše vyžádalo od úřadu městské části detailní protokoly a také informace o složení komisí v daných okrscích, které chtějí oslovit. Shání také právníka a připravují podklady pro soud, který chtějí oslovit v desetidenní lhůtě, jež začala ve středu.
V Praze 10 se v letošních volbách dostalo do 45členného zastupitelstva devět uskupení, což je nejvíce z pražských městských částí. Volby vyhrálo Společně pro Prahu 10 (ODS a NK), které získalo deset mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN s osmi mandáty, třetí ANO se šesti, čtvrtá Praha 10 sobě rovněž se šesti a pět zastupitelů budou mít na pátém místě Piráti.
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Dále se do zastupitelstva dostala kandidátka Jsme Praha 10 se třemi mandáty, TOP 09 také se třemi zastupiteli. SPD a Naše Praha 10 obsadily po dvou křeslech.
Jsme Team původně vzniklo jako hnutí podporující kandidaturu bývalého senátora Marka Hilšera. Letos změnilo název i předsedu, kterým se stal bývalý senátor a neúspěšný kandidát na předsedu Pirátů Lukáš Wagenknecht.
V Praze 10 kandidátku vedla Komrsková, která působí jako náměstkyně končícího pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS). V radě města zasedla za Piráty, před časem z nich však vystoupila. Jsme Team kandidovalo také na magistrát, Prahu 18, Prahu 2 a Prahu 6. Kromě Prahy 10 se dostalo jen do zastupitelstva Prahy 18.
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Praha 10 zahrnuje celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova. Má zhruba 120 000 obyvatel a po Praze 4 je nejlidnatější pražskou městskou částí.