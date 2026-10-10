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Portlík chce jednat s Hlaváčkem, jejich strany dominují volbám v Praze

Jan Bohata
  23:06

Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pražský STAN vedený Petrem Hlaváčkem se stane první stranou, s níž budou špičky ODS vyjednávat o tom, kdo se na příští čtyři roky stane vládcem hlavního města. Právě Tomáš Portlík z ODS je lídrem kandidátky Spolu pro Prahu, která s hnutím STAN zřejmě volby v Praze ovládne.

Výsledky voleb 2026

Výsledky souboje o Prahu mezi STAN a koalicí Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09, vedené Tomášem Portlíkem, byly od prvních zveřejněných výsledků těsné. STAN vedl o necelá dvě procenta po sečtení 77 procent hlasů.

První volební výsledky z metropole se začaly objevovat na monitorech krátce před pátou hodinou odpoledne, první sečtené procento statistiky uváděly před půl šestou. O pořadí na místech č. 1 a 2 místech průběžného sčítání se střídala ODS a poté již STAN s přibližně 22 procenty hlasů.

Průběžné výsledky by znamenaly, že by tyto dvě formace sami dosáhly nadpolovičního počtu křesel v 65 členném pražském zastupitelstvu a nemusely by teoreticky jednat o vládě v hlavním městě ještě s dalšími partnery.

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr Hlaváček. (10. října 2026)

K jednání by mělo dojít v neděli. „Nechávám to na našich vyjednavačích, na Petru Hlaváčkovi. Je zbytečné aby vznikala koalice s převahou jednoho hlasu. Bylo by to i proti našim voličům. Jsme však pragmatici,“ uvedl Vít Rakušan.

Petr Hlaváček byl v dobrém rozmaru. „Gesce jsou významným tématem. Máme o nich svou představu. Nerad bych ale o nich hovořil,“ uvedl Hlaváček.

Boj o pražský magistrát: STAN lehce posílil, v závěsu je SPOLU pro Prahu

„První, s kým budeme jednat, bude STAN,“ potvrdil Tomáš Portlík. Do volebního štábu ODS ještě před ním dorazili během deštivého říjnového odpoledne stranické špičky, včetně předsedy senátu Miloše Vystrčila.

„V Praze by mohla vzniknout koalice bez hnutí ANO,“ uvedl v sobotu odpoledne Vít Rakušan, šéf hnutí STAN. Předseda sněmovního poslaneckého klubu ODS Marek Benda se v té době vyjadřoval o něco opatrněji.

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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„Nebudeme si hrát s tím, co by bylo, kdyby bylo. Počkejme, až budeme znát konečné výsledky,“ odmítl Benda po příchodu do volebního štábu spekulace o tom, jak by mohla vypadat příští pražská vláda.

„Za úspěch bych považoval, jakékoliv číslo, které pro nás znamená vítězství a umožnilo by nám sestavit koalici. Nejdu si pro funkci, ale odpovědnost, to je pro mne zásadní. Úvahy, jestli budeme koalovat s ANO jsou naprosto předčasné. Jsem k tomu velmi skeptický,“ řekl Portlík.

ANO se hodinu před sobotní půlnocí pohybovalo na čtvrtém místě průběžného pořadí s okolo 15 procenty hlasů. O zhruba procento před ním byla Praha Sobě. Piráti se drželi okolo devíti procent. SPD a Motoristé byli v tu chvíli mimo hru.

Volební účast se v metropoli dosahovala přibližně 44 procent. To je podobné, jako v minulých obecních volbách roku 2022.

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