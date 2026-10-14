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V čele Poděbrad bude poprvé žena. Lázeňské město povede Černá

Aleš Kubelka
  14:08

Zástupci vítězného Prostě Podebrady spolu s PDY21 a Nezávislými kandidáty Poděbrady podepsali koaliční smlouvu na období 2026-2030. | foto: FB: Prostě Poděbrady

Od vzniku moderní městské samosprávy v 19. století až do současnosti stáli v čele Poděbrad vždy pouze muži. Prvním ženou, která povede radnici lázeňského města, se stane dvaatřicetiletá vědecká pracovnice Tereza Černá. Členové jejího vítězného sdružení Prostě Poděbrady ve středu podepsali s uskupeními PDY 21 a Nezávislí kandidáti Poděbrady (NK) koaliční smlouvu na období 2026–2030.

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V zastupitelstvu budou mít dohromady 11 z 21 mandátů. První místostarostkou se stane Alice Švárová (PDY 21) a post druhého bude zastávat bývalý starosta Jaroslav Červinka (NK).

Vedení města zvolí zastupitelé na ustavujícím zasedání, jehož termín brzy oznámí.

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Dosavadní koaliční uskupení ODS v čele se starostou Romanem Schulzem a Volby pro Poděbrady získalo dohromady pouze pět mandátů a zamíří do opozičních lavic.

„Podařilo se nám dát dohromady silný tým, který je připravený pracovat společně ve prospěch města. Chceme změnit to, jak město funguje, i kulturu, ve které se tu rozhoduje,“ uvedla Černá.

Nové vedení města se podle ní hned seznámí s probíhajícími i s dalšími plánovanými investičními akcemi a začne připravovat nové projekty, například úpravu labského nábřeží nebo využití Hlinkových domů na Jiřího náměstí. Podle demografického vývoje znovu posoudí, zda je v městské části Žižkově potřeba výstavba další základní školy.

„Radnice má fungovat otevřeněji. Do městských investic se lidé budou moci zapojit už od chvíle, kdy vzniká jejich zadání. Na webu města umístíme jejich přehled a budeme veřejně informovat i o případném střetu zájmů zastupitelů. Předsednictví kontrolního výboru nabídneme opozici,“ doplnil volební lídr Prostě Poděbrady Jiří Jirásek.

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Nová koalice podle něj zpracuje také manuál veřejných prostranství pro podobu ulic a náměstí, zvýší kvalitu péče o městskou zeleň a bude usilovat o zlepšení parkovací situace na Žižkově.

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