V Praze se čeká velká bitva, zatím vedou Starostové před SPOLU pro Prahu a hnutím Praha sobě.
ANO je až na čtvrtém místě, do zastupitelstva by se dostali také pátí Piráti. Naopak by vypadlo SPD.
Průběžný volební výsledek hnutí Praha sobě je podle lídra Adama Scheinherra a kandidáta na primátora velice slibný.
Stejně jako před volbami uvedl, že případnou magistrátní koalici by si představoval se Spolu, STAN a Piráty. Při příchodu do volebního štábu uvedl, že by si přál zisk kolem 20 procent a vítězství uskupení ve volbách do zastupitelstva hlavního města.
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„Výsledek je vlastně velice slibný,“ uvedl Scheinherr. Ve štábu byl se svou rodinou. „Poslední měsíce jsme jeli na dřeň. Těším se na společné vládnutí v koalici s lidovci a zelenými. Výsledky zatím vypadají velmi dobře. Praha ukazuje směr proti současné vládě. Momentálně jsme na procenta přeskočili hnutí ANO a porazit je by byl obrovský úspěch,“ komentoval Scheinherr po tiskové konferenci.
Nislerová vidí programový průnik s Prahou sobě a STAN
Kandidátka Pirátů na primátorku Tereza Nislerová by měla za ideální koalci na magistrátu na půdorysu Praha sobě, Piráti a STAN.
„Protože tam vidím největší programový průnik, co se týče řešení problémů Prahy, zejména v oblasti dostupnosti bydlení - chceme dle programů těchto stran stavět všichni městské byty, budovat a rozšiřovat kapacity veřejných středních škol, které v Praze nyní chybí, a tvořit hezké město a veřejný prostor přizpůsobovat všem, kteří se v něm denně pohybují,“ řekla Nislerová.
Jako další variantu spolupráce označila koalici Spolu, další strany vyloučila.
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Hlaváček: Nedovedu si představit spolupráci s ANO
Kandidát Starostů a nezávislých na primátora Petr Hlaváček si nedovede představit spolupráci s vládním ANO v hlavním městě. Novinářům ve volebním štábu řekl, že Praha je symbol, důležité město, které má držet štábní kulturu. V některých městech podle něj nebude lidsky možné sestavit jiná vedení radnic než ta, kde se spojí zástupci stran bez ohledu na jejich postavení ve vysoké politice.
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Obecně STAN odmítá spolupráci s SPD a Motoristy a má problém s ANO na vládní úrovni. O tom, kdo stane v čele Prahy, podle něj začnou jednání v pondělí. Na dotaz ohledně připravenosti zástupců dalších stran k dřívějším setkáním řekl, že štěstí přeje připraveným.
Za hlavní priority pro otevírající se volební období Hlaváček, profesí architekt, označil bydlení, dopravu a bezpečnost. Je rád, že obdobně vnímají hlavní témata i další strany. On osobně se chce zaměřit na adaptaci města na klimatickou změnu.
„Vnímám to jako velké téma, budeme ho prosazovat jako součást tvorby města,“ uvedl. Jako o možných partnerech do koalice mluvil o Spolu pro Prahu, Pirátech a uskupení Praha sobě.
Portlík: Úspěchem bude, když sestavíme koalici
Kandidát ODS na primátora Tomáš Portlík by považoval za úspěch jakýkoliv volební výsledek, který straně umožní sestavit na magistrátu koalici. Ta nesmí být vydíratelná, řekl při příchodu do štábu novinářům Portlík. Uvedl, že k případné povolební spolupráci s hnutím ANO je velmi skeptický, záležet ale bude na tom, jak Pražané zvolí.
„Za úspěch bych považoval cokoliv, čemu se říká vítězství... Jakékoliv číslo, které by nám umožnilo sestavit koalici, bych považoval za úspěch,“ uvedl Portlík. Úvahy o koalicích jsou podle něj předčasná. Uvedl, že ke společnému magistrátnímu vládnutí s ANO je velmi skeptický. „Uvidíme, jaký bude ten výsledek, co všechno budeme z toho schopni vytvořit,“ řekl Portlík. Koalice by podle něj měla být taková, aby nebyla z žádné strany vydíratelná. Zmínil vedle prosazování programu i to, že cítí, že „hodnotové ukotvení Prahy je určitý symbol“.
K povolební spolupráci dál řekl, že si myslí, že by si Piráti a ODS vzájemně „od sebe rádi odpočinuli“.