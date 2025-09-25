Kraj sám moderní školy nepostaví. Pomohu mu, říká exministr a lídr ANO Plaga

Marek Kočovský
  16:00
Netají se ambicí vrátit se na post ministra školství, kde působil v letech 2017 až 2021. Mohl by tak v mnohém navázat na projekty, s nimiž tehdy započal ve Středočeském kraji. „Zasadil bych se, aby kraj a Praha opět začaly komunikovat a řešily spolu kapacity a dostupnost středních škol,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz krajská jednička ANO Robert Plaga.
Robert Plaga, bývalý ministr školství.

Robert Plaga, bývalý ministr školství. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Robert Plaga, bývalý ministr školství.
Pocházíte z Ivančic, do Sněmovny kandidujete ve středních Čechách. Jak to jde dohromady?
Slýchávám, že nejsem původem Středočech, což je pravda. Ale jako ministr školství jsem se hodně zabýval právě středočeskými tématy. Problematika kapacit základních a také mateřských škol, k tomu pak překryvy mezi krajem a Prahou ohledně středního školství pro mě byly dominantní. Takže pokud jsem byl s nějakým krajem v intenzivním kontaktu, tak mimo můj domovský region to byly právě střední Čechy. V té době třeba odstartovaly projekty nových svazkových škol kolem Prahy, které jsou vidět až nyní. Teď se třeba otevírala ZŠ VIDA Chýně a Hostivice pro 810 žáků za 1,5 miliardy korun.

Kdybyste vypíchl nějaké další zásadní problémy kraje?
Z mého pohledu je kraj Českou republikou v malém. Zmínil jsem investice do školství v okolí metropole, ale Praha-východ a Praha-západ vlastně nejsou střední Čechy. Potíže Příbramska, Kladenska, Rakovnicka jsou naprosto odlišné, stejně jako problémy Mladé Boleslavi. Ať už jde o vyloučené lokality, či v případě Boleslavi přetížení agenturními zaměstnanci. Paušální pohled, že o kraj v parlamentních volbách vůbec nejde, je krátkozraký. Je třeba se dívat nejen optikou kraje, ale musíme jít po jednotlivých okresech.

Co je tedy podle vás trápí?
Spousta témat se propisuje do celostátního měřítka. Ceny energií, stejně tak je to bydlení a doprava. Nejde jen o dostavbu silnic a dálnic, ale o dobudování železniční sítě, těch jednotlivých koridorů. Hlavně kvůli dostupnosti Prahy, protože tam dojíždějí z kraje stovky tisíc lidí denně. Také je nutné propojit města regionálními tratěmi. Ze všech odborných studií pak vyvstávají ještě další dvě velká témata, a to jsou sociální služby a zdravotnictví.

Začněme třeba od konce, jak zajistit důstojné sociální služby?
Jde o palčivý problém středních Čech a řešení neleží tak úplně na krajské úrovni. Leží ve Sněmovně, protože je třeba změnit systém a nastavit ho tak, aby financování bylo pro poskytovatele předvídatelné, což nynější jednoroční není. Organizace musí první měsíce v roce čekat na dotaci od státu, kterou pak kraj přerozdělí. Větší jistotu jim poskytne jen změna financování. V domovech seniorů pak budou potřeba stále větší a větší kapacity. A jsme u dalšího specifika středních Čech.

Máte zřejmě na mysli demografický vývoj, kraj stále roste, že?
Zatímco odjinud slyšíme, že se rodí méně dětí, kraj a Praha jsou dle všech studií regiony, které se budou do roku 2050 dál zalidňovat. Vytvoří to tlak na kapacity ve školství, ale i v sociálních službách. Řešením je tedy ona větší jistota pro poskytovatele a zároveň navýšení míst v různých typech domovů. Čeká nás ale i zásah do financování zdravotnictví, takto to dál nepůjde. Je třeba, aby základní péče byla na úrovni středních Čech ve vysokém standardu zajištěna pro každého občana. Není možné, aby prstenec kolem Prahy neměl problém a říkalo se, že v kraji je vše v pořádku.

Už jste zmínil dopravu, v kraji kromě železničních koridorů chybí třeba dálnice D3…
K dopravě musím říct věc, která platí i pro školství. Protože pokud se někdo fotil u otevírání středočeské dostavby D4, je třeba říct, že na začátku projektu byl ještě ministr dopravy Dan Ťok a později se o to zasloužil také Karel Havlíček. Máme sice čtyřletý volební cyklus, ale jakýkoli velký krok se pak projevuje v mnohem delším období. U D4 se pozitivně projevilo zapojení soukromého sektoru. Takže jednoznačně bych pro to byl také v případě krajské části D3. (Text vznikl před rozhodnutím vlády stavět D3 prostřednictvím PPP projektu. Pozn. red.).

A co říkáte na blížící se zdražení jízdného ve veřejné dopravě?
V centrálním regionu dominuje automobilová doprava, tudíž hromadnou nelze znepřístupnit některým vrstvám obyvatelstva. Vím, že některé kraje, kde je ve vedení ANO, se nyní vrátily ke slevám na jízdném pro žáky, studenty a důchodce. Máme v programu, že centrální návrat na 75procentní slevu na jízdném je správný. Budu to prosazovat, prospěje to i Středočechům. Potřebujeme kvalitní autobusy a vlaky, ale zároveň dostupné cestování. Takže stávající kombinace zvýšených cen jízdného musí být doprovázena zvýhodněnými tarify.

Ale kde na to vzít, když se nepodařilo změnit rozpočtové určení daní ve prospěch kraje?
Myslím si, že by systém neměl být tak rigidní a je třeba zohledňovat vývoj společnosti. Obecně už současný klíč rozdělování prostředků nezohledňuje aktuální stav. Kloním se k tomu, že by se do sdílených daní rozhodně mělo sáhnout, a když se podívám na specifika Středočeského kraje, měl by tomu odpovídat i způsob rozdělování peněz, jež do krajů od státu plynou.

Jak už jste řekl, nejblíže máte ke školství, co tedy lidem nabízíte?
Předně je smutné, že investiční program na rozvoj škol v prstenci kolem Prahy, o němž jsem mluvil, nepokračoval. Byl připraven i investiční podprogram pro rozvoj dalších oblastí, ale současná vláda nejen nepřišla s nějakým novým, ale neotevřela ani ten připravený. Je tedy třeba opět zmapovat kapacity a vrátit se k tomu, co přineslo výsledky. Ale aby to neskončilo jen u základních škol. Upřít pozornost je třeba rovněž na kapacity a dostupnost středních škol.

Domníváte se tedy, že by také zde mohl pomoci stát?
V případě středních škol je samozřejmě zřizovatelem kraj. A pro mě bylo zcela šílené, když pražský radní pro školství, který je za STAN, začal říkat, že by se měla středočeským dětem omezit možnost hlásit se na pražské školy. V situaci, kdy statisíce lidí z kraje dojíždějí za prací do metropole a přinášejí tak městu peníze, je to absurdní. Vše namísto toho, aby politici využili výhodného trojúhelníku, kdy je radní pro školství za STAN i na kraji, a navíc mají ještě ministra školství, a aby problém zdárně vyřešili. Přitom to je další důležitá oblast, kde se kraj a hlavní město naprosto prolínají. Dovedu si proto představit společné projekty například na stavbu nových technických středních škol na hranicích Prahy a středních Čech.

