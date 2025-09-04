Piráti jdou do voleb se vším, co mají. O Hřibovi mám pochybnosti, říká politolog

Adam Hejduk
  15:46
Polovina poslaneckého klubu, většina členů rady hlavního města, předsedové hned dvou stran. Česká pirátská strana v Praze posílá do sněmovních voleb většinu známých tváří, které ve svých řadách má. Oproti hlavním konkurentům, kterými jsou Starostové, mají Piráti na kandidátce v Praze mnohem atraktivnější a dynamičtější osobnosti,“ hodnotí politolog z CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas.
Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Jakub Michálek (4. dubna 2023)
Ivan Bartpš při zahájení horké části kampaně Pirátů na pražské Štvanici. (2....
Piráti podepsali memorandum se Stranou zelených o spolupráci do podzimních...
Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib (PIRÁTI).
„Pochybnosti mám v případě Zdeňka Hřiba, u kterého si nejsem moc jistý, do jaké míry se mu podařilo překlopit se v očích pražských voličů z komunálního politika na celostátního. Ztratit navíc ještě může v předvolebních debatách v případě, že ho někdo vyprovokuje a on spadne do toho svého arogantního postoje,“ dodává.

Náměstek pro dopravu a předseda Pirátů Zdeněk Hřib pražskou kandidátku vede a je v současné době rozhodně nejviditelnějším Pirátem, který se vymezuje nejen proti stranám, jako jsou ANO, SPD a Stačilo!, ale i těm vládním. A podle Mrklase je na rostoucích preferencích vidět, že tato strategie zatím funguje.

První pětka kandidátů České pirátské strany v metropoli

1. Zdeněk Hřib (Piráti)

2. Olga Richterová (Piráti)

3. Václav Vislous (Piráti)

4. Libor Dušek (Piráti)

5. Tereza Nislerová (Piráti)

Na druhém místě je jedna ze čtyř pirátských poslanců Olga Richterová (Piráti), která se chce soustředit mimo jiné na snižování životních nákladů rodin.

V závěsu za ní jsou tři ekonomové. Na třetím místě je to Václav Vislous, který se zabývá především udržitelnou mobilitou a energetikou. Čtvrtý Libor Dušek (Piráti) je členem Národní ekonomické rady vlády. První pětici uzavírá Tereza Nislerová, která má mimo jiné zkušenosti z Evropské komise.

Michálek jen jako podpora

Na kandidátce je ale i řada lidí známých z komunální politiky, mimo jiné včetně z té v Praze nejvyšší, tedy z rady hlavního města. Radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti) je na šestém místě, radní pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur (Piráti) na osmnáctém.

Z pirátských radních chybí v sestavě jen náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti). „Žádnou symboliku v tom nehledejte. Cítím se být nyní čistě komunální političkou a mám v Praze spoustu rozdělané práce, především v rámci odpadového hospodářství, kterou chci dotáhnout,“ zdůvodňuje Komrsková.

Pražské kandidátce SPD dominují členové hnutí, kromě jedničky s odlišnými názory

Její postavení v rámci pražských Pirátů by nicméně mohlo po sněmovních volbách teoreticky posílit. V případě, že by se Hřib stal poslancem, vzdal by se totiž rovnou funkce náměstka primátora a soustředil se na Sněmovnu.

A právě Komrskovou před posledními komunálními volbami porazil Hřib v boji o pozici lídra, a to poměrně těsně, kdy získal 116 hlasů z 212 a Komrsková 85. Na podobné úvahy je ale podle ní teď ještě brzy, minimálně dokud nebude po letošních volbách.

Zdeněk Hřib
Jakub Michálek (4. dubna 2023)
Ivan Bartpš při zahájení horké části kampaně Pirátů na pražské Štvanici. (2. září 2025)
Piráti podepsali memorandum se Stranou zelených o spolupráci do podzimních parlamentních voleb. Zúčastnil se předseda Pirátů Zdeněk Hřib nebo spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. (23. června 2025)
Na úplném konci kandidátky je také schovaný předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Důvodem podle něj je, že potřebuje změnu. „Zdeněk Hřib a Olga Richterová mě nakonec přesvědčili, abych kandidoval v Praze jako podpora a mandát znovu obhajoval z posledního místa kandidátky,“ vysvětluje.

Podobně jako v jiných krajích je i v Praze zástupce Zelených. A to hned spolupředsedkyně strany Gabriela Svárovská, která je ale na kandidátce až dvanáctá.

Za deset let 80 tisíc bytů pro 200 tisíc lidí, slibuje šéf Pirátů Hřib

„Máme dohodu ohledně kroužkování, že osobní kampaně jsou v pořádku. V Praze je vždy velký přetlak kandidátů. Nebudu však skrývat, že jsem usilovala o vyšší umístění,“ sděluje Svárovská.

„Svoje osobní ambice jsem ale upozadila ve prospěch naší strany, aby hlasy pro Zelené opět nepropadly. Budu usilovat o preferenční hlasy a myslím, že mám šanci se do sněmovny dostat,“ dodává. Zaměřením si je Svárovská s Piráty velmi blízká, jelikož jejím hlavním programem je boj proti oligarchům.

Bezpečně nad pěti procenty

Podle Mrklase je spojení Pirátů a Zelených dobrý tah, který může celostátně přinést až procento a půl navíc. V posledních volebních modelech mají Piráti preference mezi 9,5 a 7,5 procenty.

V případě Prahy, kde jsou Piráti tradičně silnější, jim přiřkl volební model STEM pro CNN Prima News za druhé čtvrtletí letošního roku 13,6 procenta, přičemž ale strana v preferencích právě ve stávajícím čtvrtletí posiluje.

