Přispěli jsme k tomu, že je kraj teď transparentní, říká krajská lídryně Pirátů

Předvolební interview v MF DNES

Již 21. a 22. září si lidé v regionu zvolí nové členy krajského zastupitelstva. Aby bylo rozhodování snazší, přinášíme vám až do úterý 17. září rozhovory s lídry relevantních uskupení, kteří představují svůj volební program. Při jejich výběru jsme vycházeli z výsledků posledních voleb do Poslanecké sněmovny. V pátek vám představujeme lídryni Pirátů Lucii Cirkvu Chocholovou. V sobotu to bude rozhovor se současnou hejtmankou kraje Petrou Peckovou (STAN).