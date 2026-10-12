STAN a Spolu získaly v metropoli shodně po 17 mandátech v 65členném zastupitelstvu, starosty volilo o zhruba procento lidí více.
Vyjednávací tým STAN se v pondělí se zástupci Spolu sejde na prvním povolebním jednání, plánuje se sejít i s Prahou sobě a Piráty.
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Petenti uvedli, že hnutí STAN oslovilo voliče liberálním programem otevřené a progresivně se rozvíjející Prahy, který podle nich ODS nesdílí.
„Přirozenými partnery jsou proto strany, se kterými má programové průniky, tedy Piráti a Praha sobě,“ míní. Podobná koalice Pirátů, Prahy sobě a STAN s TOP 09 podle nich byla úspěšná ve volebním období 2018 až 2022.
Petice vyzývá vedení pražského STAN, aby postavilo na první místo program, nevstupovalo do koalice se Spolu a zahájilo jednání o koalici s Prahou sobě a Piráty, která by měla v zastupitelstvu pohodlnou většinu 37 hlasů.
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„Děkujeme za zájem občanů o aktuální povolební dění i další směřování koaličních jednání,“ uvedla mluvčí pražského STAN Šárka Kuželová.
„Vzhledem k intenzivním vyjednáváním, která v současné době probíhají, se budeme k vývoji situace vyjadřovat prostřednictvím sociálních sítí Petra Hlaváčka, kde budeme zveřejňovat aktuální stanoviska a informace k dalšímu vývoji. Velmi si vážíme zapojení a zájmu občanů i nad rámec voleb,“ dodala.
O podobě koalice v metropoli zatím není jasno, podle povolebních vyjádření však STAN považuje spolupráci se Spolu za téměř jistou a řeší spíš, zda přibrat třetího partnera. V úvahu připadá Praha sobě, která získala 13 mandátů, Piráti mají sedm křesel. Do městského zastupitelstva se dostalo také ANO s 11 mandáty, koaliční spolupráci s ním však jak STAN, tak ostatní strany vyloučily.