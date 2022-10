Nacher: Snažil jsem se dělat maximum, aby ANO nebyla v Praze toxická značka

Bohuslav Svoboda a Zdeněk Hřib se hádají a Patrik Nacher se směje, zněl titulek jednoho z komentářů popisující pražské koaliční vyjednávání. Směje se Patrik Nacher?

Určitě se nesměji. Komentář jsem četl a spíše mě pobavil ten titulek, protože už i novináři se začínají podílet na sbližování dvou subjektů, které se vůči sobě vymezovaly ve volební kampani a vlastně po celé poslední čtyři roky, jen proto, aby ze hry vypadlo ANO.

Tím myslíte Piráty a SPOLU. Nicméně podle mediálních výstupů některých lídrů má pražské SPOLU spíš blíže k hnutí ANO. Jaká je teď vlastně pozice hnutí v rámci koaličního vyjednávání?

Od voleb říkáme to samé, že trpělivě čekáme a že chceme sestavit koalici, která bude položená na obsahových základech tak, aby se v průběhu volebního období nedělaly kompromisy. A k tomu my směřujeme. Respektujeme, že SPOLU jedná o koalici na vládním půdorysu, která nicméně není až tak o obsahové totožnosti.



Takže ANO v Praze míří do opozice?

To bych neřekl. Ale jsme smíření s oběma rolemi. Primárně chceme být v koalici, proto se politické subjekty účastní voleb. ANO oproti minulému období má největší nárůst počtu zastupitelů, skončili jsme druzí, minulé pátí, takže by bylo správné se podílet na správě města. Ale ne za každou cenu. Přijde mi lepší, být důstojnou opozicí, než být přilepený jako apendix v nějaké podivné koalici.

Kdyby vznikla koalice na vládním půdorysu, jakou trvanlivost by podle vás mohla mít? Podíváme-li se na rétoriku představitelů ODS, která je součástí SPOLU a Pirátů, úplně to nevypadá, že by tito lidé mohli vydržet v jedné místnosti, natož spolu vládnout.

Jestliže koalice bude sestavená s cílem někoho dalšího vyřadit, nebo že si ty subjekty zbudou, protože ostatní varianty budou vyčerpané, tak ve složitém mechanismu Prahy je to strašně málo. Takové koalici věštím jepičí život. V Praze máte z jedné strany tlak z městských částí, z druhé strany je tu vliv státu, bez kterého nepostavíte větší infrastrukturní stavby, jako vnější a vnitřní okruh nebo metro D. Za mě má smysl koalice, která bude mít velkou programovou shodu a ti lidé si budou navzájem věřit a je jedno, jestli je to na opozičním nebo koaličním půdorysu.

Co je největší překážkou při tvorbě koalice?

Je to kombinace mnoha faktorů. Strany, které jsou součástí tábora vládní koalice, mají v Praze na komunální úrovni k sobě dále z hlediska programu a vzájemných vztahů. Ti, kteří mají k sobě naopak lidsky blíž a mají k sobě podle mě blíž i z hlediska obsahu, jsou zase nesmiřitelnými soupeři na té centrální úrovni. Je to tu poněkud zamotané, což mě mrzí, protože to Pražanům moc nepomůže.



To se asi nemůžete divit, že asi vládní špičky nejsou zrovna nadšené z toho, že by v Praze spoluvládlo opoziční ANO.

Z hlediska centrální politiky může být ANO vnímáno jako negativní značka. V kampani jsem dělal maximum proto, abych tu „toxicitu“ snížil a zvýšil pro ANO koaliční potenciál. Snažil jsem se bavit věcně, mohli jsme víc zvedat kauzu Dozimetr, ale nedělal jsem to. Evidentně to zatím nepomáhá, prostě stále se bude místo programu a priorit do komunální politiky zatahovat, že pro vládní strany je ANO strašák. Ale lidi, Pražany to nezajímá. Na ulici jsem nezaznamenal v této věci jedinou negativní reakci.

To myslíte vážně, že lidé nespojují celostátní a komunální politiku?

Na rozdíl od některých politiků jsou lidé schopni celostátní úroveň oddělit od té komunální. Ale protože Praha je hlavní město, s větším rozpočtem než většina ministerstev a blízko vládě a Sněmovně, pro politiky je to jakýsi symbol. A já tomu vlastně rozumím.

Piráti mají vůči SPOLU několik požadavků. Jedním z nich je, aby ve vedení města nebyli trestně stíhaní. To znamená Jan Wolf (KDU-ČSL), který je stíhaný v kauze sportovních dotací. Další pro ně problematická věc je případná kumulace funkcí, konkrétně aby se poslanec a zároveň lídr ODS v Praze Bohuslav Svoboda vzdal svého poslaneckého mandátu. Vy jste vlastně také poslanec, jak byste to měl vy?

Já jsem už dříve prohlásil, že pokud bych byl primátor, poslaneckého mandátu se vzdám. Podle mě se obojí dělat najednou nedá. Obdivuji své kolegy poslance, napříč politickým spektrem, kteří jsou zároveň starostové, primátoři nebo hejtmani a zůstávají poslanci. Navíc mimopražští. Já bych to měl jenom pešky přes Karlův most, přesto si myslím, že se to stihnout na sto procent obojí nedá. Ale každý to má asi jinak nastavené.

Ale pro vás by to nebyl problém, kdybyste byli v koalici, kde by primátor byl zároveň poslanec?

My jsme nekádrovali před volbami, tak dvojnásob není důvod kádrovat po volbách. Na rozdíl od Pirátů a Prahy Sobě, kteří před volbami říkali, že polovina kandidátů SPOLU z první desítky jsou problematičtí. Ale zase mi přijde docela sympatické, že v této kritice Piráti pokračují i po volbách, byť s tím nemusím obsahově souhlasit. To uskupení Jana Čižinského, Praha Sobě, z personálních požadavků, jak jsem pochopil z posledních jednání, náhle ustoupilo.

Když říkáte, že nebudete kádrovat, zeptám se úplně bez obalu, co dalšího by udělalo ANO proto, aby bylo v koalici?

To jsme daleko. Nejdříve by nás někdo musel vyzvat k jednáním o koaliční spolupráci. Nicméně když se ptáte, přistupovali bychom k tomu s respektem k volebnímu výsledku, tedy že kdo je vyhrál, má právo mít primátora a poměrně největší počet radních. Bohuslav Svoboda navíc má tu výhodu, že už jednou primátorem byl a ví, do čeho jde. To, že chce být zároveň poslancem je jeho svobodné rozhodnutí a vysvědčení mu pak dají voliči.

Zahrajme si takovou tipovací hru. Jednička je nejmenší pravděpodobnost a desítka největší. Kolik byste na této škále dal, že v Praze vznikne koalice na vládním půdorysu, tedy koalice SPOLU, Piráti a STAN?

Šest.

SPOLU a ANO?

Pět.

Že do ustavujícího zastupitelstva nevznikne žádná koalice?

Sedm.

Že vznikne široká koalice s Prahou Sobě, ale bez ANO a SPD?

Tři.

A varianta menšinové vlády SPOLU s podporou ANO? Proč to zmiňuji, i o této možnosti se v kuloárech mluví.

Apriori neříkám ne, ale jen pro případ, že by tato varianta pomohla odblokovat patovou situaci.

Takže to úplně nezatracujete...

Viděl bych to maximálně jako dočasné řešení, kdy se vyčerpají všechny možnosti. Rozhodně ne jako variantu trvalou.