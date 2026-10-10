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Padevět se ve volbách do Senátu v Praze drží nad polovinou, dobře si vedou i Smoljak a Láska

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Aktualizujeme   22:48

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Voliči v Praze o víkendu vybírali také ve třech senátních obvodech. Nakročeno do horní komory Parlamentu ČR má po sečtení 44 procent okrsků v obvodu Praha 1 Jiří Padevět (STAN), který se těsně drží nad polovinou potřebných hlasů. Přes 40 procent má na Praze 9 dosavadní senátor David Smoljak. Za Prahu 5 je na tom nejlépe senátor Václav Láska (SEN21)

Výsledky voleb 2026

Celkem se letos o post senátora v Praze ucházelo 21 kandidátů. Volilo se ve třech senátních obvodech v Praze 1, 5 a 9. Aby kandidát uspěl hned v prvním kole, musel by získat více než 50 procent ze všech platných hlasů.

Tuto hranici zatím překračuje kandidát za obvod Praha 1 spisovatel Jiří Padevět (STAN). Druhý je s velkým odstupem kandidát Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Ten se ale momentálně drží jen necelými 27 procenty.

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

„Mrzí mě aktuální výsledek Jana Čižinského, který nevypadá podle našich představ. Musíme doufat, že se do druhého kola senátních voleb přehoupne,“ komentuje sčítání hlasů kandidátka lidovců do pražského zastupitelstva Lucie Procházková.

Starostům se daří i v Praze 9, kde post senátora obhajuje David Smoljak. Momentálně se drží na prvním místě se 46 procenty hlasů. ODS proti němu nasadila operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Pecková se drží na druhém místě s 22 procenty.

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Do druhého kola míří i dosavadní senátor za Prahu 5 Václav Láska (SEN21), který zde kandiduje již potřetí.

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Momentálně má necelých 32 procent hlasů. Druhý je zatím kandidát ODS Radko Sáblík s 26 procenty hlasů. Podporu ale Sáblíkovi vyjádřil i neúspěšný kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka, zatím třetí.

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 16. a sobotu 17. října.

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