Celkem se letos o post senátora v Praze ucházelo 21 kandidátů. Volilo se ve třech senátních obvodech v Praze 1, 5 a 9. Aby kandidát uspěl hned v prvním kole, musel by získat více než 50 procent ze všech platných hlasů.
Tuto hranici zatím překračuje kandidát za obvod Praha 1 spisovatel Jiří Padevět (STAN). Druhý je s velkým odstupem kandidát Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Ten se ale momentálně drží jen necelými 27 procenty.
„Mrzí mě aktuální výsledek Jana Čižinského, který nevypadá podle našich představ. Musíme doufat, že se do druhého kola senátních voleb přehoupne,“ komentuje sčítání hlasů kandidátka lidovců do pražského zastupitelstva Lucie Procházková.
Starostům se daří i v Praze 9, kde post senátora obhajuje David Smoljak. Momentálně se drží na prvním místě se 46 procenty hlasů. ODS proti němu nasadila operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Pecková se drží na druhém místě s 22 procenty.
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Do druhého kola míří i dosavadní senátor za Prahu 5 Václav Láska (SEN21), který zde kandiduje již potřetí.
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Momentálně má necelých 32 procent hlasů. Druhý je zatím kandidát ODS Radko Sáblík s 26 procenty hlasů. Podporu ale Sáblíkovi vyjádřil i neúspěšný kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka, zatím třetí.
Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek 16. a sobotu 17. října.