V Mladé Boleslavi uspěl Lochman, v druhém kole se utká s lékařem Karenem

Dosavadní senátor Raduan Nwelati (ODS) tak svůj mandát neobhájil. Voleb se zúčastnilo přibližně 33,56 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů.

V roce 2018 zvítězil v Mladé Boleslavi Nwelati (ODS). V 2. kole získal 61,96 procenta hlasů. Druhý skončil Jiří Müller (ANO).

Igor Karen je praktický lékař a diabetolog, který je i členem hnutí ANO. Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a získal titul MUDr., atestoval se v oborech pediatrie, infekční nemoci a všeobecné lékařství. Práci lékaře zahájil v roce 1989 jako sekundární lékař v mělnické nemocnici, kde později po mnoho let působil jako zástupce primáře infekčního oddělení. V současnosti provozuje ve středočeském regionu tři ordinace s tisíci pacienty.

Několikrát už neuspěl ve volbách. V krajských volbách v roce 2016 kandidoval ve Středočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO, ale neúspěšně. Ve volbách do Senátu se mu nedařilo v roce 2016 v Mělníku (nepostoupil do druhého kola), ani v roce 2020 v Kolíně. Zde v druhém kole prohrál s kandidátem hnutí STAN Pavlem Kárníkem. Letos kandidoval do Senátu v Mladé Boleslavi.

Ondřej Lochman je poslancem za STAN od října 2021 a od roku 2020 je i zastupitelem Středočeského kraje. V letech 2014-2022 byl starostou Mnichova Hradiště (zastupitelem je ve městě již od října 2014), od října 2022 je druhým místostarostou města.

Neuspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (tehdy kandidoval jako nestraník za hnutí STAN), uspěl až ve volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy kandidoval jako člen hnutí STAN na čtvrtém místě kandidátky koalice Piráti a Starostové ve Středočeském kraji. Díky 27 656 preferenčních hlasů skončil druhý, a byl tak zvolen poslancem.