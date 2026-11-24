V 41členném zastupitelstvu bude mít dohodnutá koalice 23 hlasů. Vítězná Praha 5 sobě bude v opozici.
Pro Duška hlasovalo ve veřejné volbě 27 zastupitelů, sám se hlasování zdržel. Dušek jako své priority jmenoval investování do rozvoje městské části, zvládnutí agendy spojené s novým stavebním zákonem či řešení problémů s bezpečností na pěší zóně Anděl a některých dalších místech na Smíchově a Barrandově.
Libuš opět povede Koubek
Starostou městské části Praha-Libuš se počtvrté stal Jiří Koubek (Sousedé Libuše a Písnice).
V pondělí večer ho zvolili zastupitelé. Radnici povede koalice hnutí Sousedé Libuše a Písnice a Sdružení nezávislých kandidátů - Radnice pro lidi.
V 17členném zastupitelstvu bude mít 11 hlasů. Koubek byl starostou už v letech 2010 až 2022. V minulém volebním období byl v opozici.
Místostarosty se stali Tomáš Loukota (TOP 09/Sousedé) a Kateřina Turnová (SNK - Radnice pro lidi). Radními zastupitelé zvolili Jitku Kopičkovou a Radka Řezanku (oba Sousedé).
Chce se věnovat navýšení počtu míst ve školách a také v domech s pečovatelskou službou a domovech seniorů.
Chce také prověřit, zda a za jakých podmínek by městská část mohla postavit novou budovu radnice. Úřad nyní funguje na čtyřech adresách a podle Duška nejsou podmínky v některých kancelářích ideální.
Duška podpořili také zastupitelé hnutí ANO, které je v opozici.
„S kolegy ze STAN a ODS jsme byli několik let součástí koalice. Na celostátní úrovni mezi našimi stranami existují výrazné problémy, ale není důvod přenášet je do komunální politiky,“ vysvětlil končící místostarosta Petr Lachnit (ANO), proč Duška podpořil.
Lídryně Prahy 5 sobě Radka Šimková dříve uvedla, že chtěla sestavit širokou koalici bez ODS a ANO. Hnutí STAN nabídla pozici starosty a dva členy v radě. STAN její nabídku odmítlo, o spolupráci podle Šimkové neměly zájem ani TOP 09 a KDU-ČSL.
Do zastupitelstva se dostalo sedm uskupení. Praha 5 sobě s deseti mandáty, ODS, která má osm křesel, STAN se sedmi mandáty, hnutí SEN má šest zastupitelů, ANO pět, Piráti tři a koalice TOP 09 a KDU-ČSL má dva zastupitele.
Praha 5 sobě vyhrála volby i v roce 2022, tehdy vznikla koalice Prahy 5 sobě, Pirátů a SEN. V roce 2024 se koalice rozpadla a vznikla nová, kterou tvořila ODS, ANO, TOP 09 a STAN.
Pátá městská část má zhruba 99 000 obyvatel. Zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.