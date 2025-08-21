Motoristé a Přísaha v Praze sázejí na byznys, kandidují podnikatelé a ekonomové

„Spojuje je odpor proti vládě, ale to je tak všechno. Je třeba nepředstavitelné, že by spolupracovali dva lidi, kteří mají z minulosti tak odlišný pohled na rozkrývání kriminálních kauz jako Robert Šlachta (Přísaha) a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká,“ popisuje politolog Lukáš Jelínek.
Motoristy v Praze vede lékař a zakladatel sítě ústavů pečujících o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou Boris Šťastný, který je zároveň garantem strany pro zdravotnictví.
Hon na pravicové voliče
Ačkoli toto téma není v hlavním městě jedno z nejžhavějších politických témat, politolog Jelínek považuje výběr Šťastného i tak za správnou strategickou volbu pro Motoristy.
„Jeho předností zde není zdravotnictví, ale to, že je bývalý výrazný poslanec za ODS. Mohl by tak oslovit zklamané voliče vládní koalice,“ míní politolog. Ve své novodobé politické kariéře se Šťastný minulý rok pokusil v Praze 12 probojovat do Senátu.
V prvním kole ale získal jen 26,28 procenta hlasů a skončil druhý za obhájcem mandátu Pavlem Fischerem. Dvojkou na kandidátce je Adam Paclt, podnikatel, softwarový analytik a generální ředitel společnosti IceWarp, která je českým konkurentem Microsoftu. Za ním je Vladimíra van Aarle, která vede Česko-slovensko nizozemskou obchodní komoru. Na čtvrtou příčku Motoristé nasadili Mojmíra Mikuláše, zastupitele Prahy 3 a také předsedu spolku Jedeme autem.
„Spolek se dlouhodobě věnuje boji za zájmy motoristů v Praze a snaží se přinášet expertní oponenturu návrhům zelených nátlakových organizací, k dopravním omezením a nepřátelskému postoji magistrátu vůči motoristům,“ přibližuje mluvčí Motoristů Barbora Šťastná.
První pětku uzavírá finančník Michal Vystrčko, tajemník Mercedes-Benz klubu ČR. Spolu s ním za Motoristy do Sněmovny kandiduje zhruba desítka lidí profesně spojená s auty, například jediný zástupce Soukromníků na pražské kandidátce, automechanik Robert Kučera.
Zajímavostí je umístění Petra Smolky, bývalého šéfa Technické správy komunikací. Tato městská firma je mezi řidiči nepopulární kvůli častým opravám silnic, které komplikují dopravu.
Lídrem Přísahy je v Praze právník a ekonom Martin Husa. Ten sice není veřejně známou osobností, ale patří k zakládajícím členům hnutí. Do Sněmovny kandidoval v Praze už před čtyřmi lety, a to z desátého místa. O rok později bojoval z patnácté pozice ve volbách na magistrát. „Je to velmi slušný člověk, což je přesně to, co Praha potřebuje. Věnuje se energetice, a to je nejen v hlavním městě velké téma,“ říká předseda Přísahy Robert Šlachta.
„Důležitou skupinou v Praze jsou podnikatelé, na které se v našem programu hodně zaměřujeme. Podle toho jsme také vybírali lidi na kandidátku,“ dodává. Za lídrem Přísahy následují tři ženy. Dvojkou je prezidentka spolku Senioři ČR Jana Ouředníčková, která se na rozdíl od Martina Husy v mediích dlouhodobě objevuje. Následuje Věra Zrůstová, expertka na vnitřní bezpečnost, která podobně jako Šlachta působila u policie. První pětici uzavírá ekonomka Jana Daňková a stavební inženýr Jan Malý.
„Přísaha je projekt Roberta Šlachty a ostatní členové jeho hnutí jsou s výjimkami neznámí. S takovou se strana do Sněmovny dostat nemůže,“ komentuje Jelínek. Mířit na pravicové voliče v Praze nicméně v případě Přísahy i Motoristů považuje za chytrý tah.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
„Po odklonu ODS od podnikatelského sektoru je tu velký prostor pro boj o voliče v těchto kruzích,“ vysvětluje.
Motoristé se v současné době celostátně v průzkumech pohybují kolem pěti procent. Volební model STEM pro CNN Prima News jim za druhé čtvrtletí letošního roku v Praze přiřkl 3,5 procenta. V evropských volbách, které ale se sněmovními nelze srovnávat, rovněž dosáhli v Praze na nižší výsledek než celostátně – a to na 7,63 procenta. Přísaha má v posledních průzkumech celkově 2,4 procenta, ve zmiňovaném průzkumu pouze pro Prahu je hnutí schované v kolonce „ostatní“. Při volbách v roce 2021 v hlavním městě dosáhlo na 3,41 procenta, a předčilo tak Trikoloru nebo KSČM.