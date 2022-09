Bez nás by to byly nejnudnější volby v historii, říká šéf Motoristů sobě

Práva motoristů se snaží hájit také ANO a ODS. V čem by byl váš přístup jiný?

Zmiňujete ODS. V příštím zastupitelstvu bude určitě potřebné hledat shodu a většinu. ODS bohužel snižuje svoji důvěryhodnost v našich očích tím, že jde do pražských voleb v koalici s lidmi, kteří dnes jsou ve vedení města a jsou spoluzodpovědní jak za neuvěřitelné praktiky, které nyní vyplouvají na povrch, tak ale zejména za některá rozhodnutí, která stvořila současný dopravní teror v ulicích města. Budeme se snažit dotlačit ODS k tomu, aby nemusela - případně nemohla - dělat antimotoristické ústupky, které po ní tito její partneři nepochybně budou vyžadovat.

Proč jste se rozhodli nekandidovat v městských částech, které také mohou řidičům výrazně zkomplikovat, nebo naopak usnadnit život?

Motoristé sobě je úplně nový politický projekt. Chceme věci dělat pořádně, takže víme, že pokoušet se za tak krátkou dobu existence usilovat kromě pražského zastupitelstva ještě i o zastoupení v desítkách městských částech, není reálné. Několik lidí z naší kandidátky se sice o hlasy voličů uchází v rámci místních stran a straniček, ale ne přímo pod naší značkou. Například Mojmír Mikuláš vede sdružení místních Patriotů do voleb v Praze 3.

Na webu uvádíte, že váš projekt je nepolitický. Co by to v praxi, pokud byste se do pražského zastupitelstva dostali, znamenalo?

Nepolitičnost projektu Motoristů je podtržena tím, že se ucházíme o úspěch v komunálních volbách. Toto nejsou volby o vztahu k Evropské unii nebo o problematice sektorového zdanění, kdybych si měl namátkou vybrat jiná - ryze politická témata.

Nejpalčivějším problémem Pražanů je automobilová doprava a parkování, což jsou oblasti, které prostupují všemi sférami života ve městě. Širokospektrální politické strany tento problém neumějí řešit. Většina z nich dokonce zastává progresivistické postoje, které celý problém ještě prohlubují a situaci v Praze zhoršují. Ostatní strany také obvykle téma dopravy vymění za něco jiného, protože se v přístupu k němu neshodnou se svými koaličními partnery. My nemáme co měnit. Buď se bude racionálně budovat infrastruktura pro miliony aut, která jsou v ulicích tak jako tak, anebo se bude vymýšlet, jak přinutit lidi, aby jezdili do práce, k lékaři nebo na nákup na kole, a to třeba i v zimě.

Stali byste se součástí magistrátní koalice, nebo by vám šlo jen o opoziční roli? S kým byste si dovedli představit spolupráci?

Chceme být součástí magistrátní koalice a podílet se na vedení města. Spolupráci si umíme představit s většinou subjektů - s výjimkou Pirátů a uskupení Praha sobě Jana Čižinského. Ty považujeme za strůjce nepřátelského nastavení vedení Prahy vůči motoristům.

Změnily se vaše záměry v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, která se týkala hlavně dopravního podniku?

Mafiánské praktiky hnutí STAN jsou děsivé. Ještě děsivější je, jak i všichni ostatní, kteří mají máslo na hlavě, kličkují a snaží se z této aféry vyviňovat. Radní za Prahu sobě Adam Scheinherr z pozice předsedy dozorčí rady dopravního podniku tuto skupinu kryl, i když se dnes snaží tvrdit, že figuroval jako policejní informátor. To je sice pěkné, ale byl zvolen do funkce radního, ne do pozice agenta tajné policie. Nehledě na to, že této jeho úsměvné historce, jak nechal dva roky rozkrádat dopravní podnik, aby neohrozil vyšetřování, se vysmál i dozorující státní zástupce a jakékoli přičinění pana Scheinherra popřel (serveru Info.cz státní zástupce potvrdil, že Scheinherr na Hlubučka podal trestní oznámení, ale že dál s policií v kontaktu nebyl – pozn. red.).

Pro nás z toho plyne důležitý závěr - je třeba si důkladně všímat megalomanských plánů hnutí STAN, například na zřizování městské developerské společnosti. Miliardové projekty, které bez problému zvládne realizovat soukromý sektor, by neměly být v rukou lidí spjatých s mafiány.

Uvádíte, že jste projekt jednoho tématu. O jiných věcech byste nehlasovali?

Doprava, ale i nastavení chování vedení města vůči lidem, kteří musí jezdit po Praze autem, je hlavním tématem, s nímž jdeme na pomyslné barikády. Na druhou stranu dobře víme, že není možné dělat, že nic jiného neexistuje. Zastupitelstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, a tak by to bylo naivní a nezodpovědné.

Jaké máte zatím dojmy z vaší předvolební kampaně?

Podařilo se nám rozpohybovat ostatní strany. Kampaň v Praze už není jen o tom, kdo s kým jedině zlepší Prahu nebo za koho bude líp. Díky straně Motoristů najednou všichni rychle skloňují jednotnou parkovací kartu, výrazně levnější MHD, rušení šílených cyklopruhů a další body našeho programu. Bez nás byla Praha odsouzena k nejnudnějším volbám v historii, ale s námi je to o konkrétních komunálních tématech, která leckdy přejímají i kandidáti v jednotlivých městských částech. A my si dobře všímáme, kteří to jsou.

Přibližte, kdo kromě vás do pražského zastupitelstva kandiduje.

Mým hlavním spolupracovníkem a dvojkou na kandidátní listině je český ekonom Vladimír Pikora. Pražané si určitě zaslouží, aby městskou kasu spravoval zkušený makroekonom, který umí uvažovat v řádech stovek miliard korun s výhledem na 10 až 15 let dopředu a dokáže zohlednit inflační vývoj i důsledky měnové politiky centrálních bank, české i té evropské, a který se přirozeně pohybuje v prostředí finančních trhů.

Mojmír Mikuláš na třetím místě už v minulosti působil jako radní pro dopravu. Mezi dalšími hlavními kandidáty je i bývalý šéf vinohradské nemocnice Marek Zeman nebo Petr Smolka, někdejší předseda představenstva Technické správy komunikací, jež je zodpovědná za všechny výkopy, uzavírky a opravy pražských silnic a ulic.