Mladá Boleslav má jasno o koalici. Město dál povede primátor Bouška

Prvním náměstkem bude Daniel Marek (STAN). Dalšími náměstky budou Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav), Michal Koliáš (ODS) a Robin Povšík (Hlas pro Boleslav). Zástupci stran dnes podepsali smlouvu.
ANO a Volba pro Mladou Boleslav bude mít pět radních, STAN tři, ODS dva a Hlas pro Boleslav jednoho.
K prioritám na období 2026 až 2030 bude podle Boušky patřit například záchrana a rekonstrukce domu kultury nebo vyšší efektivita a transparentnost města. Koaliční partneři se shodli na snížení počtu členů nejužšího vedení města ze šesti na pět a snížení počtu komisí minimálně o 20 procent a chystají sloučení některých městských společností.
Komunální volby v Mladé Boleslavi vyhrálo uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav se ziskem deseti mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN se sedmi zastupiteli, třetí Šance pro Mladou Boleslav získala šest mandátů. ODS s TOP 09 obsadily pět křesel, Hlas pro Boleslav tři a SPD dvě.
Stejná čtyři uskupení tvořila koalici i v uplynulém volebním období. Na základě dohody z roku 2022 se v čele města na jaře 2024 vystřídali Raduan Nwelati (ODS), který byl primátorem od roku 2006, a Jiří Bouška (ANO a Volba pro Mladou Boleslav).