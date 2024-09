Zařídíme bezplatné obědy ve školách, říká lídr kandidátky sociální demokracie

Vaše jméno může být pro spoustu Středočechů neznámé. Máte nějaké zkušenosti s komunální politikou?

V roce 2012 jsem spíše symbolicky kandidoval do krajského zastupitelstva jako nezávislý jednoho menšího hnutí. Nicméně sociální demokracie mi byla svým programem vždy blízká. Jejím členem jsem se stal na podzim 2021, přibližně měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny, ve kterých strana neuspěla. Nikdo mě tedy asi nemůže podezřívat z nějakého prospěchářství. Když mě loni oslovila středočeská frakce SOCDEM, zda bych se stal jejím lídrem do krajských voleb, měl jsem pouze jedinou, ale o to zásadnější podmínky. Tou bylo, abychom nekandidovali s komunisty v jednom společném uskupení.

Miloslav Čihák

SOCDEM Narodil se v Městci Králové.

Je mu 49 let.

Žije v Kostomlatech nad Labem na Nymbursku.

Má vysokoškolské vzdělání.

V minulosti pracoval 24 let u policie (je emeritním podplukovníkem) a nyní podniká v oborech zaměřených na bezpečnost a trh s nemovitostmi.

Dělá trenéra ve fotbalovém klubu Dynamo Libice nad Cidlinou.

Do středočeského zastupitelstva kandidoval už v roce 2012 jako nezávislý za uskupení SPO ZEMANOVCI – Češi, které však získalo jen 2,5 % hlasů.

Mezi jeho koníčky patří cestování, četba historické literatury, fitness a fotbal.

V posledních krajských volbách sociální demokracie nedosáhla trochu překvapivě ani na jeden mandát. Berete to nyní tak, že už můžete pouze překvapit, nebo byste byli zklamaní, pokud byste nepřekročili pětiprocentní hranici nutnou pro účast v zastupitelstvu?

Jednoznačně by to pro mě bylo velké zklamání. I proto, že kampani obětuji opravdu maximum a současně se ji nyní snažíme dělat jinak než v minulosti. Chceme, aby si lidé všimli, že umíme nejen mluvit, ale i pracovat. Sám jsem například na Loučeni asfaltoval silnici nebo jsme na vlastní náklady zlikvidovali eternitovou střechu.

Váš program jste formulovali do pěti „P“: pomáhat, posouvat, předvídat, podporovat a pečovat. Můžete tato hesla rozvést do konkrétních plánů?

Všechna souvisí s tím, co bychom chtěli v případě zvolení na kraji pro lidi dělat. Pokud začnu s oblastí vzdělávání, tak je naší prioritou zavést obědy zdarma pro všechny děti základních škol. V současné době už sice existují dotační programy na bezplatné obědy pro sociálně nejslabší žáky, ale ty nepovažuji za dostatečné. Spousta rodičů si totiž podle mých informací o tento příspěvek nepožádá, protože se za to stydí.

Nebylo by však plýtvání veřejnými financemi, kdyby měly obědy zdarma i děti, jejichž rodiče výdaje na stravování netrápí?

Jistě, i na to jsme mysleli. Rodiče, kteří usoudí, že tuto dávku nepotřebují, ji budou moci věnovat do solidárního fondu. Z něho by pak mohli ředitelé škol například přidat na mzdy nepedagogických pracovníků, které jsou nedůstojné.

Kde byste chtěli na obědy zdarma vzít peníze?

Spočítali jsme si, že zavedení bezplatných obědů školáků by představovalo 0,7 procenta ročního rozpočtu kraje. Naším plánem je, že bychom přesoutěžili některé předražené smlouvy především na opravy silnic. Současné vedení kraje v minulosti prohlašovalo, že to bude jeho priorita, ale příliš v tomto ohledu neudělalo. Jsem přesvědčen, že prověření problematických zakázek by stravování žáků pokrylo.

Velkou bolestí regionu, především jeho částí v okolí Prahy, je nedostatek míst ve vzdělávacích zařízeních od mateřinek až po všeobecně zaměřené školy...

Jeho řešení je jednou z našich priorit. V kraji například aktuálně chybí ve školkách dva tisíce míst pro děti od tří let, což nutí rodiče k náročnému každodennímu dojíždění. Určitě každý má ve svém okolí rodinu, která řeší umístění dítěte do školek. Proto budeme jejich výstavbu podporovat; byť víme, že je to běh na dlouhou trať. Podobné je to ostatně s nedostatkem gymnázií. Pokud bych se stal hejtmanem, tak by mým prvním rázným krokem bylo snížení počtu žáků, které přijímají víceletá gymnázia po ukončení prvního stupně základní školy. Naopak bych zvýšil kapacitu čtyřletých oborů všeobecně zaměřených středních škol.

Jednou z vašich dalších priorit je bezpečná a dostupná doprava. Jak ji chcete zajistit?

Mimo jiné bychom chtěli zavést dopravu MHD zdarma pro děti, studenty, seniory nad 65 let, zdravotně postižené a dárce krve. Odhadem by to hejtmanství nestálo víc než 1,5 miliardy korun. Pomůžeme tím mladým rodinám i důchodcům, kteří mají kvůli asociální politice současné vlády hluboko do kapsy. Zaměříme se také na opravy silnic 2. a 3. tříd, které kraj spravuje. Stejně tak chceme dotáhnout například protažení tramvajových linek do regionu, o němž se roky spíše jen hovoří. Chceme také zadat důkladný audit veřejných zakázek v oblasti infrastruktury.

Kde vidíte největší výzvy regionu v oblasti zdravotnictví?

Když projíždím středními Čechami, tak pozoruji velké rozdíly v dostupnosti mezi okolím Prahy a vzdálenějšími okresy. Třeba na Příbramsku se potýkají s velkým nedostatkem lékařů. Uvažujeme proto například o tom, že bychom uzavírali dlouhodobé smlouvy, řekněme na deset let, s praktiky nebo zubaři z Prahy či sousedních krajů, kteří by „přenesli“ svou praxi do některé středočeské obce. Na oplátku bychom jim nabídli benefity v podobě pronájmu bytů a podobně.

Jaká ekologická témata voličům nabízíte?

Mimo jiné se zaměříme na likvidaci eternitových střech. Ty by měla podle zákona sundávat z domů specializovaná firma na práci s azbestem, protože ho eternit při manipulaci uvolňuje. Řada lidí však volí kvůli vysoké ceně jiné cesty, a tak eternit končí často ručně rozebraný v lese za městem. Proto chceme založit krajský fond, který občanům s ekologickou likvidací eternitových střech finančně pomůže.