Strana bývalého hejtmana Petery slibuje návrat zubních pohotovostí i lokálek

Jméno Miloš Petera je v kraji známé, ale název uskupení Jistota a budoucnost si troufnu říci znají nanejvýše voliči v Nymburce. Co je to tedy za uskupení, jaké má cíle, co je v něm za lidi? Proč zrovna vás by měli lidé volit?

Naše hnutí je středolevicové s důrazem na sociální jistoty lidí. Na krajské úrovni máme priority jako sociální politiku, zdravotnictví, dopravu a životní prostředí. To nyní vidíme jako zásadní.

V našem týmu máme lidi částečně původně ze Sociální demokracie. Kromě mě a pana Dolejše je to třeba Jiří Peřina, který byl starostou Hořovic, také spolupracujeme s bývalým ministrem Mládkem, který je takovým naším mentorem. Postupně vytváříme silnou síť spřízněných duší.

Původně jste ale vy i další členové byli v Sociální demokracii. Je to nějaký zastírací manévr vůči vaší dřívější straně, která teď podle průzkumů nemá moc šancí?

To určitě ne. Už před krajskými volbami v minulém volebním období jsem se osobně rozešel s tehdejší Sociální demokracií, respektive s tehdejším předsedou Robinem Povšíkem. Proběhl mezi námi určitý boj a on ho vyhrál a stal se předsedou krajské organizace. Protože jsem viděl, že své myšlenky a postoje tam už nemohu prosazovat, tak jsem ze Sociální demokracie odešel a s Richardem Dolejšem jsme založili hnutí Jistota a budoucnost. Ze začátku jsme je směřovali ke komunální politice, ale do budoucna chceme působit celorepublikově. Prvním krokem jsou nyní krajské volby ve Středočeském kraji.

Miloš Petera, Jistota a budoucnost ● Narodil se 14. března 1958. ● Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. ● Od října 2013 do srpna 2014 byl poslancem Poslanecké sněmovny. ● V letech 2008 až 2012 byl náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí, od r. 2012 za dopravu. ● Od června 2014 do listopadu 2016 byl hejtmanem Středočeského kraje. ● V letech 2017 až 2020 byl náměstkem hejtmanky Jermanové za oblast životního prostředí . ● V letech 2010 až 2014 byl starostou Nymburka. ● Byl dlouholetým zastupitelem Nymburka a předsedou ČSSD. ● 45 let je ženatý, má dvě dcery, ve volném čase chalupaří a opravuje stará auta a motorky.

Jak odhadujete své šance? Má smysl přicházet nyní s novým uskupením? Šance je vždy, samozřejmě to pro nás je složité. Je pravda, že jsme na politickém spektru částečně neznámí, ale můžeme sázet na lidi, kteří ve Středočeském kraji známí jsou. Začátky jsou těžké a pochopitelně můžeme neuspět. Před volbami jsme jednali o koalici se Sociální demokracií, z jejich strany to ale neakceptovali.

Co je hlavním tahákem vaší předvolební kampaně?

V první řadě voličům slibujeme, že v případě úspěchu obnovíme Fond na rozvoj malých obcí, který v minulosti fungoval a je velká škoda, že byl zrušen. Chceme tím pomoci obcím do dvou tisíc obyvatel s budováním občanské infrastruktury – od školek až po vodovody a kanalizace. Kromě toho byla chyba, že kraj zrušil některé lokální železniční tratě, tím se chceme také zabývat.

Velkým tématem jsou pro nás též dobrovolní hasiči, kteří jsou dnes již nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Mimochodem, za nás kandidují dva profesionální hasiči, kteří této problematice rozumí. Důležitou součástí našeho programu je, že bychom chtěli obnovit zubní pohotovosti v krajských nemocnicích, jako to bylo v minulosti a lidé po tom volají.

Jak toho chcete ale docílit, když není dostatek lékařů?

To je velký problém a jsme si toho vědomi. Vím, že když jsme to zřizovali před těmi zhruba patnácti lety, tak to bylo složité právě pro nedostatek zubních lékařů. Ale pokud nebudeme vyvíjet žádný tlak na to, aby se to povedlo, tak nebude vůbec nic.

Zmiňoval jste, že chcete obnovit lokální železniční tratě. Nemá ale přece jen něco do sebe, že se ruší nevytížené, ztrátové spoje?

Ono je to složitější. Lokální tratě, když na nich zmizí osobní doprava, tak začnou chátrat a pak už je skutečně nikdo neobnoví. Myslím, že je to chyba, je škoda se tratí zbavovat, i když nás stojí nějaký doplatek navíc.

Lidé v obcích je chtějí, často je to pro ně jediné spojení, navíc je komfortní. Možnost dopravy po železnici je pro lidi z menších obcí důležitá. Především ale chceme vytáhnout Středočeský kraj z určité šedi, do které teď spadl, a vrátit jej na špici v investicích, rozvoji a vizích.

Překvapuje mě, že jste nezmínil silnice, protože to je alespoň na sociálních sítích pro Středočechy snad největší téma. Máte recept, jak urychlit opravy silnic?

Byl jsem čtyři roky náměstkem hejtmana právě za oblast dopravy. Vím, jak složité téma to je, kraj má přes 8 500 kilometrů silnic. Řešení vidíme hlavně v daleko větší spolupráci s pražským magistrátem. Za nás se podařilo nastartovat integraci hromadné dopravy a je to velmi pozitivní. Kromě toho bychom jednali o zpoplatnění silnic druhých tříd, které ničí kamiony vyhýbající se mýtu.