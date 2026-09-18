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Úplná katastrofa. Bývalí primátoři se pustili do pirátského vedení magistrátu

Autor:
  13:57
Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib
15 fotografií
Bývalí pražští primátoři se pustili do ostré kritiky fungování instituce za vedení Zdeňka Hřiba a náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka. Shodli se na tom Adriana Krnáčová, Pavel Bém a Jan Kasl. Podle nich když politik nemá právní odpovědnost, je jeho povinností mít vždy přehled, co se úřadě jemu svěřeném děje.

Krnáčová (v úřadu 2014-2018), Bém (2002-2010) a Kasl (1998-2002) o tom debatovali pod křídly Deníku.cz.

Moderátorka jako téma k diskusi nadhodila postoj náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka ohledně obvinění úředníků odboru pozemních komunikací a drah. Beránek tehdy uvedl, že jako politik nemá na odbor spadající pod státní správu žádný vliv.

„Je to tak, že jaký vliv si vytvoří, takový má. I když striktně právně nemá opravdu odbor Aleše Krejčí nic společného se samosprávou. Nastavení odpovědnosti politika za úředníka v systému smíšeném, není ideální,“ nechal se slyšet bývalý primátor Kasl.

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Jeho kolega Pavel Bém Beránkovo vyjádření označil na alibistické. Kritikou nešetřil ani na konto bývalého pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

„Primátor musí mít jednu základní lidskou dovednost a to je, že musí umět komunikovat. Nesmí se vymlouvat na to, že něco nejde, ale má mít vizi a představu,“ uvedl Bém.

Za svých osm let fungování na pražském magistrátu si stojí za názorem, že tento přístup je zcela určitě možný. Při výkonu své funkce podle svých slov respektoval přenesené působení státní správy a administrátora, kterého nemohl přímo řídit, ale dal si práci, aby s ním komunikoval, jaký je záměr této samosprávy.

„Není možné, aby primátor nebo náměstek nevěděl ,co se na úřadě děje,“ připojila se s názorem Krnáčová. Kroky bývalého primátora Zdeňka Hřiba (2018-2023) ohledně kroků kolem pražského dopravního podniku následně označila za katastrofu.

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Při debatě přišla také řeč na propíranou kauzu Dozimetr, ve které čelí obvinění z korupce též Hřibův bývalý náměstek Petr Hlubuček.

Tvrzení, že Hřib tehdy nevěděl, co se na magistrátu děje označil bývalý primátor Bém za nereálné. „Je to výmluva, je to alibi. Povinností primátora je vědět a primátor má dosah a má vliv. To se pan Hřib zatraceně vymlouvá.“

„Nemůže se vymlouvat, že s tím nemá nic společného, vždyť v kauze Dozimetr je jeho radní. Je to záležitost primátora a záležitost města, které tento skandál poškodil. Nemůže strkat hlavu do písku,“ dodala Krnáčová.

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