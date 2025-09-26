Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka

Robert Božovský
  9:52
Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a na lodi. Jak přiznává, nepřevrátil se při tom ani jednou. Ale díky tomu, že v Sázavě bylo málo vody, takže loď často drhla o dno a on ji spíše tlačil.
„Myslím ale, že to byla fajn kampaň, protože cestou jsme potkali spoustu lidí. Na kolech jsme najezdili přes 350 kilometrů. A další historickým autobusem, se kterým jsme v další fázi kampaně křižovali celý Středočeský kraj. Zvolili jsme ho jako připomínku české průmyslové tradice a věřím, že jsme tím zaujali,“ říká.

Na kolech a lodích byli v kraji vidět i někteří vaši političtí konkurenti. Nemáte pocit, že se po vás opičí?
Asi trochu ano. My jsme s tímto typem začali už v našich minulých krajských kampaních. Ale chápu to. Pokud totiž chcete střední Čechy projet křížem krážem a zjistit, co lidi kde trápí, a co se naopak podařilo, tak je kolo opravdu jediná možná varianta.

Kupka zahájil horkou kampaň. SPOLU varuje před spojením ANO, SPD a Stačilo!

Když jste zahajoval středočeskou kampaň, zdůraznil jste, že předností SPOLU je, že na kandidátce máte lidi bydlící v regionu, na rozdíl od některých jiných stran a hnutí. Myslíte, že je to pro voliče při jeho rozhodování podstatné?
Věřím, že je to důležité. Ukazuje to, že za námi je viditelná stopa. Když se podíváte nejen na čelo naší kandidátky, je tam spousta komunálních politiků, kteří střední Čechy znají odspodu. Znají a osahali si reálné problémy tohoto území, a tím pádem jsou s to řešit je následně v Poslanecké sněmovně. Věřím v to, že nás sem nepřivedla nějaká rozhodnutí stranických aparátů, ale že v regionu máme kořeny, voliči zhodnotí.

Volební kalkulačka 2025

Na druhou stranu na čelních místech středočeské kandidátky SPOLU jsou lidé, kteří v tomto volebním období už ve Sněmovně působili. Znamená to, že nikdo nový nemá v kraji ve SPOLU šanci?
Máme tam nová jména. Třeba Kateřinu Jurigovou na desátém místě. Máme tam i mladé lidi. Například Jiřího Haška (pozn.: 33. místo na kandidátce), který patří mezi nejaktivnější členy toho týmu, nebo Jana Pleskače (pozn.: 21. místo na kandidátce).

V čem vidíte největší nedostatek Středočeského kraje?
Největším nedostatkem je stále obrovská dopravní zátěž. Ačkoli v kraji pokračují dopravní stavby v historicky nejvyšší míře, pořád nás čeká dokončení těch klíčových, jako je Pražský okruh, nebo středočeská dálnice D3. Hodně jsme se posunuli v řešení celého dopravního uzlu Mladoboleslavska. Připomenout musím i modernizaci železnice. Příkladem je úsek mezi pražskými Vysočany a Lysou nad Labem, kde jsme kapacity ve špičce zdvojnásobili.

O rozpočet na dopravu se nebojím, výstavba bude pokračovat, řekl Stanjura

Modernizujeme trasu ze Smíchova na Černošice, Dobřichovice a Beroun, připravujeme stavbu berounského tunelu. Pokračuje modernizace trati mezi centrem Prahy, letištěm Václava Havla a Kladnem. Nedávno byl otevřen úsek mezi Bubny a Výstavištěm, který slouží také Středočechům. V přípravě je zahájení části mezi Kladnem a Ruzyní. Do finále se dostává úsek přes město Kladno. Vnímám jako důležité, aby se lidé ze středních Čech dobře dostali do Prahy, ale snáze cestovali i mezi jednotlivými sídly v kraji. Pokud se podaří nastavené tempo staveb udržet, situace se zlepší.

A naopak přednost?
Blízkost metropole. To Středočechům nabízí pracovní, kulturní a sportovní příležitosti. V tom je kraj unikátní, proto má v kombinaci s nabídkou hezkých míst k bydlení největší nárůst počtu obyvatel. A právě to přináší obrovské nároky na dopravu.

Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Středočeský kraj dlouhodobě upozorňuje na zastaralý a nespravedlivý systém přerozdělování daňových výnosů státem jednotlivým regionům. Lobboval jste jako bývalý náměstek hejtmanky ve vládě a Sněmovně pro změnu?
Velmi intenzivně, ale je jasné, odkud vzešla stopka. Z Moravskoslezského a Ústeckého kraje, protože to jsou regiony, které by na změně nevydělaly. Na druhou stranu od státu Středočeskému kraji plyne největší podpora mimo rozpočtové určení daní, třeba na údržbu více než 8 600 kilometrů krajských silnic druhé a třetí třídy. Celá řada z nich má totiž statisticky větší dopravní zátěž než silnice prvních tříd v jiných regionech.

Dokončeny jsou poslední středočeské úseky dálnice D6, pracuje se na poslední části D7 v kraji. Zprovozněn je úsek D4 mezi Příbramí a Pískem. Vázne ale D3 z Prahy do Českých Budějovic. Jak to s ní aktuálně vypadá?
Nejvýznamnější posun je zahájení ražby průzkumné štoly pro tunel Kamenná vrata nedaleko Jílového u Prahy. Příští rok má začít ražba průzkumné štoly pro tunel Luka. Máme podrobný geotechnický průzkum pro most přes Sázavu. V tomto volebním období jsme intenzivně jednali se samosprávami na finální podobě technického řešení D3. V mnoha místech jsme před podpisem plánovacích smluv. Následovat bude výkup pozemků. Ve spolupráci s krajem chystáme stavbu vodovodního přivaděče podél budoucí D3, který propojí vodárenské soustavy Benešovska a Voticka s vodním zdrojem Želivka.

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Řadu těchto projektů jste ale zdědil po svých předchůdcích na ministerstvu dopravy. Co předáte vy, pokud vás po volbách v čele resortu vystřídá někdo jiný?
Je to určitě posun v přípravě Pražského okruhu i zmíněné D3. U další části dálnice D6, kterou otevřeme, se podařilo až v tomto volebním období dotáhnout dokonce stavební povolení. Podobně i u středočeských úseků dálnice D7. Platí vždycky, že pokud chce ministr dopravy něco dokázat, musí navázat na dědictví po svých předchůdcích. Často až tři vlády nazpátek. Zatímco já jsem převzal zhruba 130 kilometrů rozestavěných dálnic v celé republice, předat jich teď mohu více než 160 dalších kilometrů. A zároveň s v tomto volebním období podařilo otevřít kolem 200 kilometrů nových dálnic.

A kdy se Středočeši a Pražané konečně dočkají severního obchvatu metropole?
Poslední novinkou je představení architektonické soutěže na přemostění Vltavy, která vzbudila velký ohlas. Podařilo se dosáhnout kladného stanoviska – EIA, tedy dopadů celé stavby na životní prostředí, což je klíčové pro výkup pozemků, který může začít ještě letos. Jednáme se samosprávami, přizvali jsme krajináře a architekty, abychom okruhem nepřetnuli stávající cesty, které lidé využívají. Ne všude jsme našli shodu. Ale důležitý posun vidím v tom, že některé obce jsou ochotny okruh tolerovat. Hrozilo, že třeba mezi Březiněvsí a Satelicemi okruh nikdy nebude. Ale i místní snad potvrdí, že jednání přinesla výrazný posun.

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Staví se už propojka mezi D1 a Běchovicemi, navazuje na to stavba přeložky silnice první třídy mezi Běchovicemi a Úvaly. Zprovozněny budou v roce 2028. Rád bych, aby se celá zbývající část severního okruhu stavěla najednou s ambiciózním termínem dokončení v roce 2032. Vlnu nevole vzbuzují plány na stavbu vysokorychlostních tratí (VRT), které v budoucnu rozkrájí kraj na několik částí.

Co přinesou Středočechům vlaky, které vyjedou z Prahy různými směry a poprvé zastaví až kdo ví kde?
Paradoxně to středním Čechám pomůže. Díky VRT bude na stávající koridory možnost umístit více regionálních spojů, pro než tam nyní už nejsou volné kapacity. VRT jsou nejvíce ekologickou dopravou. Odpadá zátěž oxidem uhličitým, tedy další výhoda pro Středočechy. A čím více lidí dostaneme do regionálních vlaků, tím více ulevíme dopravní zátěži, které kraj čelí.

Podporujete vznik paralelní dráhy Letiště Václava Havla, která také vzbuzuje nevoli obcí a lidí bydlících v jeho okolí?
Bavím se o tom s mnoha lidmi, kteří se obávají vyšší hlukové zátěže. Ale paralelní dráha umožní omezit nejvíc obtěžující noční lety, a zajistit tak klidnější noci v okolí Prahy i samotné metropoli. A samozřejmě se také zvýší bezpečnost letecké dopravy. Nejnovější typy letadel jsou méně hlučnější. Výhledově výrobci počítají se syntetickými palivy. A to povede k dalšímu snížení hlukové zátěže.

Desítky kilometrů dálnic ročně, slíbil u Zemana příští ministr dopravy Kupka

Jste pro zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic. Kde ve středních Čechách?
Tohoto kraje se to vzhledem k charakteru krajiny a velké intenzitě dopravy moc nedotkne. Po vzoru třeba Mnichova tady chceme zavést moderní liniové řízení dopravy. Praze a středním Čechám by to přineslo úlevu. Je prokázáno v praxi, že v okamžiku, kdy můžete ten proud vozidel zpomalit, přispějete k plynulosti provozu.

Je naše země připravena na další rozvoj infrastruktury související elektromobilitou?
Stát už nyní podporuje výstavbu dobíjecích bodů v poměrně velkém rozsahu. V rozpočtu je na tyto účely připraveno pět miliard korun. Osobně jsem odpůrcem toho, aby stát kohokoliv nutil pořizovat si elektrické vozidlo. Na druhou stranu je to jeho zodpovědnost zajistil potřebnou infrastrukturu. V České republice je nyní zhruba šest tisíc dobíjecích bodů, což je aktuálně dostačující. A v porovnání s dalšími zeměmi máme dokonce vyšší podíl vysokorychlostních dobíječek.

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Vylučujete povolení spolupráci s ANO. Neotevíráte tímto prohlášením dveře do Sněmovny hnutím a stranám, které jsou někdy označovány jako extremistické?
U komunistů bych se tohoto označení nebál, zejména poté kdy jsem viděl jednoho významného středočeského komunistu se vztyčeným prostředníčkem u památníků obětí komunismu v Kutné Hoře. Pro to opravdu nemám pochopení a myslím si, že každý soudný člověk tohle musí odsoudit. Tváří v tvář mnoha zničeným životům a rodinám za komunistické totality. Co se týče SPD, nemohu se v žádném případě ztotožnit s jejich snahou opustit Evropskou unii a NATO. A troufám si tvrdit, že na takový krok by právě voliči SPD zle doplatili, protože by zajištění bezpečnosti naší země stálo mnohem více peněz. A odchod z EU by měl podobný ekonomický dopad.

S jakým výsledkem pro SPOLU byste byl ve středních Čechách spokojen?
Byl bych samozřejmě rád, kdyby koalice SPOLU zvítězila. Tak určitě to odpovídá zisku více než 20 procent hlasů. Očekávám, že výsledky mohou být velmi těsné.

Pokud by po volbách byla možnost, chtěl byste pokračovat jako ministr dopravy?
Na té roli nelpím, ale kontinuita má svoje kouzlo. Měl jsem možnost několik volebních období spravovat obec Líbeznice. A vím tedy, že možnost věnovat se konkrétním projektům a dotahovat je do konce má svoji významnou hodnotu.

A jaké projekty tím myslíte?
Především stavbu vysokorychlostních tratí, dokončení sítě dálnic včetně D3 a také Pražský okruh a další modernizace železnic.

