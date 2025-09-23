„Regulace airbnb není řešení.“ Šichtařová má recept na dostupnější bydlení

Jan Bohata
  9:48
„Regulace platforem, jako airbnb se dobře poslouchá, ale je to nebezpečná hra,“ upozorňuje ekonomka Markéta Šichtařová. Její domovskou stranou jsou Svobodní, do říjnových voleb jde ale jako lídr pražské kandidátky SPD. Představuje tři okruhy, jejichž řešení by prý dramaticky už během půl roku zlepšilo dostupnost bydlení. Vzorem je Argentina.
Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na...

Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
11 fotografií

Nejhůře dostupné bydlení ve střední Evropě je v Praze. Dá se situace změnit?
Ano, dá se to změnit. Problém je nutno řešit systémově a začít identifikací toho, jak vzniká. Totiž nedostupnost bydlení má tři základní příčiny a řadu menších.
První příčinou je extrémně složité a zdlouhavé stavební řízení. Druhou příčinou je dlouhodobý tisk nekrytých peněz, který vede k nafukování cenových bublin u různých investičních aktiv, tedy i u bytů. Třetí příčinou jsou rostoucí ESG požadavky na majitele nemovitostí, které jim zvyšují náklady a nutí je zvyšovat nájmy. Pro dostupnost bydlení je třeba vyřešit tyto tři hlavní příčiny.

Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Lze to ale zvládnout během jednoho volebního období?
Relativně nejjednodušší je usnadnit stavební řízení. Tady navíc uškodila i poslední Bartošova digitalizace stavebního řízení. Pro řešení postačí dramaticky zjednodušit stavební zákon a zmenšit možnosti těch, kdo nejsou přímými účastníky řízení, do něj zasahovat.
Složitější, ale stále řešitelné, je zamezení tisku nekrytých peněz. Peníze se do oběhu dostávají skrze centrální banku, která ale u nás funguje celkem dobře, a skrze vládu, která je tam hrne skrze deficit veřejných financí. Dokud se budou tisknout tímto způsobem peníze, budou se uměle nafukovat ceny aktiv a bydlení bude dál nedostupné bez ohledu na to, kolik sociálních bytů politici slíbí.
Technicky nejsložitější je zamezit rostoucím požadavkům na stoupající zátěž majitelů nemovitostí, ať už jde o požadavky na vytápění, zateplení, energetické štítky, daně z nemovitostí a další. Tady je nezbytné postavit se ideologickým principům. Prostě odmítnout ohromně složité požadavky Green Dealu na budovy.
Tyto tři okruhy řešení by dramaticky už během půl roku zlepšily dostupnost bydlení. Že můžeme mluvit o půl roce, lze doložit na příkladu zemí, které touto cestou šly, jako Argentina.

Volební kalkulačka 2025

Zní to jednoduše, ale jak to uvést do praxe?
Také je celkem jednoduché problémy identifikovat a pojmenovat, ale přitom dokonce už i v tom vláda selhává. Ale jak donutíte vládu, aby se přestala zadlužovat? Jak donutíte vládu, aby vypověděla poslušnost požadavkům Green Dealu na bezemisnost budov? Asi jedině tak, že ji vyměníte.

Volební rádce iDNES.cz

Stavební řízení je dlouhé i u strategických staveb, jako je městský okruh a další. Existuje cesta, jak je realizovat efektivněji?
Zde je stavební řízení největším problémem. Digitalizace věc nezlepšila, ale naopak zhoršila. K nim se navíc může vyjadřovat kdekdo, i osoba nebo sdružení, kterých se stavba v podstatě netýká. Tím se zahájení protahuje o roky.
Navíc stát jako zadavatel často nemá velkou motivaci poskytovat stavebníkům součinnost, vše jen donekonečna protahuje, protože státní úředníci se bojí přijmout odpovědnost a rozhodnout. A to ani nemluvím o neuvěřitelných požadavcích na údajnou ekologii, která si ale na ekologii jen hraje.

Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Šichtařová.
11 fotografií

Zmínila jste občanské iniciativy. Ty ještě důrazněji právě v Praze vstupují do rozhodovacích procesů. Jaká role jim přísluší?
Do stavebního řízení by měli vstupovat jen osoby, které jsou přímo dotčené, jako sousedi, například pokud se stavbou přímo sousedí. Občanská sdružení v podstatě fungují jen jako nastrčené brzdy.
Kromě nejrůznějších neziskovek spolupracuje stávající režimní ideologie ještě s jedním subjektem, na který může delegovat špinavou práci, a tím jsou nejrůznější komise. Dnes v těchto komisích často sedí aktivisté z nejrůznějších neziskovek. Někdy mají členové neziskovek hlasovací právo, jindy působí pouze jako poradci. V závislosti na typu komise může či nemusí být jejich činnost honorována.
Například v komisích pro životní prostředí zástupci neziskovek, jako jsou Hnutí DUHA nebo Arnika, provádějí hodnocení dopadů projektů na životní prostředí a navrhují ekologická opatření. Příběhy, kdy pod záminkou údajné ochrany nějakého brouka nebo ptáka byly nesmyslně navyšovány stavební náklady nebo blokováno stavební řízení, asi každý slyšel.
V komisích pro rovné příležitosti se zase uplatňují neziskovky zaměřené na práva menšin a rovnost pohlaví, jako například Amnesty International nebo Fórum 50 %. Ty se často podílejí na „odstranění“ diskriminace zaváděním takzvané pozitivní diskriminace.

Overturismus vytlačuje rezidenty z centra, odpor roste proti platformám jako airbnb, Bolt a podobně. Má je stát regulovat?
Ne. Tohle je velmi nebezpečná hra. Já vím, že se to dobře poslouchá a nejrůznější regulátoři tím nahánějí své ovečky. Ale funguje to přesně opačně, než jak se nám tito regulátoři snaží namluvit. Je to naprosto kontraproduktivní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Proč?
Vysvětlím vám to na ilustrativním příkladu Argentiny. Pokud do centrálně plánované, kolektivistické ekonomiky pustíme trh, situace prostých lidí se začne prudce zlepšovat. A naopak. Nájemníci i pronajímatelé se v Argentině přizpůsobili vysoké inflaci tím, že stanovovali nájmy v amerických dolarech a pravidelně je zvyšovali každých pár měsíců.
V roce 2020 zavedla argentinská vláda jedny z nejpřísnějších regulací nájmů na světě. Předpisy vyžadovaly nejméně tříleté nájemní smlouvy a omezovaly roční růst nájmů na nižší z hodnot růstu mezd nebo inflace. Zálohy na nájmy byly omezené a byly stanoveny limity, jak často může být vyjednáváno o zvýšení nájmů. Nájemné muselo být stanoveno v pesos. Výsledek regulace byl tristní. Poškodil jak pronajímatele, tak nájemníky.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

A řešení?
Prezident Javier Milei trh s bydlením dereguloval. Během pouhého půl roku vzrostla nabídka nájemního bydlení o 170 procent, reálné ceny nájmů klesly o 40 procent. Situace byla během pouhého půlroku vyřešena deregulací. Jinými slovy, pokud začneme platformy typu airbnb, Bolt a jakékoli další regulovat, situace se zhorší, nikoliv zlepší.

Praha představuje specifickou veličinu, opozice to zde měla vždy komplikované. Dokážete i tak jako poslankyně uplatnit vliv na chod metropole?
Poslanec se účastní tvorby zákonů, které platí všude, i v Praze.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

„Regulace airbnb není řešení.“ Šichtařová má recept na dostupnější bydlení

„Regulace platforem, jako airbnb se dobře poslouchá, ale je to nebezpečná hra,“ upozorňuje ekonomka Markéta Šichtařová. Její domovskou stranou jsou Svobodní, do říjnových voleb jde ale jako lídr...

23. září 2025  9:48

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Vlaky tudy jen projížděly

Z důvodu technické závady eskalátorů byla v pondělí odpoledne uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projížděly. Do běžného provozu se stanice vrátila krátce před 22. hodinou.

22. září 2025  14:13,  aktualizováno  23.9 7:51

Kvěch obhájil triumf na plochodrážním Memoriálu Luboše Tomíčka

Český plochodrážník Jan Kvěch obhájil loňský triumf na Memoriálu Luboše Tomíčka. Druhý byl ve finálové jízdě 56. ročníku tradičního závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta v Praze polský jezdec...

22. září 2025  22:17

„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Pražský dopravní podnik (DPP) je zase jednou ústředním motivem líčení v soudní síni. U Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčánkách začalo v pondělí projednávání korupční kauzy...

22. září 2025  18:11

Deset let s Blankou. Tunelovým komplexem už projely stovky milionů aut

Tunelový komplex Blanka je v provozu už deset let. Komplikace provázely jeho výstavbu i provoz. Nejvytíženější z této soustavy tří tunelů je Dejvický, kterým od otevření 19. září 2015 projelo více...

22. září 2025  16:51

Dostavba Městského okruhu už má projektanty, stále hrozí propadnutí EIA

Přestože radní v pondělí posunuli dostavbu Městského okruhu do další fáze, stále platí, že vnitřnímu obchvatu Prahy může vypršet EIA dřív, než stihne získat stavební povolení. EIA, tedy zhodnocení...

22. září 2025  16:41

Je potřeba dát kraji více peněz pro jeho občany. Prioritou jsou Češi, říká Okamura

Bezpečné ulice, nižší ceny bydlení a dostupné zdravotnictví pro všechny. Ve středních Čechách, kde je lídrem kandidátky SPD, by Tomio Okamura rád prosadil i návrat zvýhodněného jízdného ve veřejné...

22. září 2025  15:47

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  15:24

Mezi rodinnými domy v Prokopském údolí má vyrůst bytový komplex. Místní bojují

Premium

Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky...

22. září 2025  13:25

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Chceme založit státní stavební holding, říká pražská jednička Stačilo! Maláčová

Lídryní Stačilo! v hlavním městě je Jana Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně SOCDEM. Její strana se na spolupráci s KSČM, Českou stranou národně sociální a stranou...

22. září 2025  10:02

Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků

V pražské Stromovce se v neděli odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit...

22. září 2025  9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.