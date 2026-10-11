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Lidé z pěti středočeských obcí odmítli v referendech stavbu větrných elektráren

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  11:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lidé z pěti středočeských obcí odmítli v referendech stavbu větrných elektráren i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu. Zároveň s pátečními a sobotními komunálními volbami se ve Středočeském kraji konalo pět referend vztahujících se k větrným elektrárnám: v Kačici na Kladensku, v Petrovicích na Rakovnicku a v Petroupimi, Teplýšovicích a Soběhrdech na Benešovsku.

Výsledky voleb 2026

Ani v jedné z obcí hlasující záměry nepodpořili, referenda jsou platná a pro obec závazná.

Větrné elektrárny jsou jedním z obnovitelných zdrojů energie, při jejich provozu nevznikají emise. Jejich odpůrci argumentují mimo jiné jejich nevzhledností nebo výkyvy ve výrobě ovlivněné intenzitou větru.

Nesouhlas se stavbou a provozem větrné elektrárny vyjádřili lidé v Petrovicích na Rakovnicku. U obce by měla vzniknout jedna. V referendu hlasovalo 202 lidí z celkového počtu 246 voličů, proti stavbě elektrárny jich bylo 109, tedy téměř 54 procent hlasujících.

Starosta Radek Jelínek v neděli řekl, že obec nebude pokračovat v přípravných krocích, ale sankce jí nehrozí.

„Připravili jsme se o příjem,“ dodal. Obec měla od investora nabídku získat ročně 400 000 až 1,5 milionu korun podle množství vyrobené elektřiny. Podle starosty v okolí obce vzniknou jiné větrné elektrárny, například v blízkém Krakově, kde místní loni v referendu výstavbu větrných turbín podpořili. Elektrárna v Petrovicích měla podle starosty být dostatečně daleko od zástavby, obyvatele by nezatížila a v krajině by byla jednou z několika.

Obyvatelé Kačice na Kladensku před dvěma lety záměr výstavby větrné elektrárny podpořili v anketě. Obec poté uzavřela plánovací smlouvu s investorem NOHO Energy. Nyní ale v referendu zamítli, aby obec poskytovala součinnost k přípravě, povolování nebo realizaci výstavby větrných elektráren na svém katastrálním území. Pro bylo jen 262 z 639 hlasujících, tedy necelých 40 procent.

Starosta Kačice Libor Němeček už dříve řekl, že záměr podporuje, protože stavba obnovitelných zdrojů na výrobu elektřiny je jedinou možností ve spojení s atomovými elektrárnami, aby se zamezilo produkci emisí z fosilních paliv.

Kromě přínosu z hlediska životního prostředí zmínil i finanční příjem pro obec, která měla jednorázově získat šest milionů korun a pak každoročně 3,5 milionu korun po dobu provozu elektráren. Místní obyvatelé se podle něj obávají například zásahu do krajiny a také hluku.

Také v Petroupimi na Benešovsku místní v referendu výstavbu větrných elektráren zamítli. Proti bylo 140 ze 157 hlasujících.

Obyvatelé Soběhrd na Benešovsku v referendu souhlasili s tím, aby obec činila veškeré kroky, aby na jejím území a přilehlých katastrech nebyly vymezeny takzvané akcelerační oblasti pro větrné elektrárny ani umístěny, povoleny nebo postaveny větrníky. V referendu hlasovalo 260 lidí, pro kroky proti vymezení oblasti jich bylo 207, tedy přes 78 procent. K obdobné otázce se vyjádřili v referendu také obyvatelé Teplýšovic na Benešovsku, souhlasnou odpověď zvolilo přes 91 procent hlasujících, konkrétně 258 hlasů.

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Všechny tři obce jsou v jedné lokalitě, kde je akcelerační zóna Petroupim. Akcelerační zóny jsou vytipovaná území, kde je povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie včetně větrných elektráren jednodušší a rychlejší. V tuzemsku je aktuálně 49 lokalit určených pro větrné elektrárny.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy měly akcelerační oblasti větrné energetice pomoci, ale jejich příprava, nastavení a komunikace přinesly naopak nejistotu a obavy, zkomplikovaly debatu o konkrétních projektech. „Potvrzuje se, že akcelerační oblasti, obzvláště tak jak byly pojaty v Česku, naopak větrnou energetiky poškozují, pomohly i šíření dezinformací a negativně ovlivnily letošní referenda,“ dodal Chalupa.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

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